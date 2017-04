「譲れまへんでぇ 大阪ダービー」



3年ぶりのセレッソ大阪戦「譲れまへんでぇ 大阪ダービー」俺たちが大阪さ青と黒〜俺らだけアゥエイの ヤンマースタジアムまでgo! go! go!