ダンスエンターテイメントREACH

気鋭の振付家、ダンサー、パフォーマーが贈るイベント、舞台、映像の情報配信です☆

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いよいよ明日から、新現場

明日から、初めてのお仕事の振付現場に入りますhttp://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/150.png

 
ちょっとウキウキ、ちょっとドキドキですhttp://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/436.png
 
まずはこの一週間、頑張りますhttp://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/093.png
 
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＜出演情報＊国交45周年記念・日中音楽文化交流会>
○2017年4月30日 (日)13〜18:00の内、出演時間はまだ未定💦
○九龍城 2F   亀戸
○チケット: 3000円
 
★REACH動画★
☆Reach PV第一弾 http://youtu.be/ywqIqsXNiA0
☆You Tube「REACH in Tokyo」
☆ニコニコ動画「Reach」

★中谷水嶺レギュラークラス★スケジュール
◆木曜クラス
2017年
4/20 19:00-20:30 原宿ワークル102
4/27 19:00-20:30 原宿ワークル102
5/4  休み
5/11 19:00-20:30 原宿ワークル104
5/18 19:00-20:30 原宿ワークル102
5/25 19:00-20:30 原宿ワークル101

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