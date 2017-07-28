今日は自宅でパチパチ、パソコン

今日は、自宅でREACH公演への事務仕事 自宅で仕事をしていると休憩を忘れてしまいます しかし、休憩は大事なのだ、 効率を上げるには休み休み仕事をするのが良いですが・・・ ご飯食べる時だけが気分転換で、続けてやってしまいますね。 今回の作品は、M@Aと高橋さんと、アクションの石田さんにも振付や動きをつけるのを大分お願いしているので、振付部分は手分けしてますが、 主宰というのは、どんどんやることが増えてくるのですねぇ。。。。 やりたいことが増える、、、というのが正確かもしれません。 REACHを大きくするために、やりたいことは、沢山あります それを、どれだけ消化できるのか、、、 毎日、頑張ってみますね

大好きな白くま君アイスを食べて、気分転換して、効率あげましょ 中谷水嶺 ★ REACH 9月公演 〜 La Isra Bonita 〜 ★ 「美しい島」は霧の中にゆったりと現れる。 暖かさと、神秘さを持ってー。 ダンスの迫力と日本昔ばなしの持つ情緒を融合☆ 気鋭の振付家、ダンサー、パフォーマーが奏でるold story です。 ◼日時：2017年 9月13日（水）20:00 14日（木）14:00 & 19:00 ＊開場はそれぞれ30分前 ＊内容 約75分 ◼場所：座・高円寺2 〒166-0002 杉並区高円寺北2-1-2 http://za-koenji.jp/guide/ ◼チケット(全席指定、税込）: 前売・当日券 4500円 7月１日より先行販売開始。 7月12日より通常販売！！！ ＊特典あり★ ○予約URL → https://ticket.corich.jp/apply/83387/001/ ■CAST 中谷水嶺、M@A、高橋清一、石田大樹 宇乃徹、GUU、SHADAI、大岡未來、RyU、角矢知彦、匠哉、THOR、藤井美里、MAO、百花、横見恵、小林実加、矢野沙都希、tsukasa、YU-KA、小林知史、野口幸一郎、秋間柚季江 ▪Supported by TRIANGLE CONNECTION、株式会社フラリッシュエンタテイメント、株式会社ブロウアップ、FREES(S)、株式会社CHOREOSITY ▪フライヤーデザイン：キモトケンジ ★REACH動画★ ☆Reach PV第一弾 http://youtu.be/ywqIqsXNiA0 ☆You Tube「REACH in Tokyo」 ☆ニコニコ動画「Reach」 ★中谷水嶺レギュラークラス★スケジュール ◆木曜クラス 2017年 8/3 19:00-20:30 原宿ワークル104 8/10 19:00-20:30 原宿ワークル104 8/17 19:00-20:30 原宿ワークル104 8/24 19:00-20:30 原宿ワークル104 8/31 19:00-20:30 原宿ワークル104