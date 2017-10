»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿­· ¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È

原題…ARMY OF DARKNESS

監督…サム・ライミ

出演…ブルース・キャンベル、エンベス・デイビッツ、マーカス・ギルバート他

ジャンル…アクション・ホラー、ダークファンタジー、ギャグ

1993年作品。







今回ご紹介するキャプテンスーパーマーケットは僕が小学生の頃に見てハマった作品でして、当時怖がりつつもアッシュのどこか抜けつつもノリの良いキャラに夢中になりました。



海外Blu-ray版トレーラー 日本版Blu-ray出して(つД`)ノ





作品については死霊のはらわたシリーズの第3作になりますが、当時の日本公開時には死霊のはらわた表記が無かったと記憶しています。







前2作に比べてホラー、スプラッター色が大分抑えられておりギャグ、ブラックユーモア色が強くなっています。



死霊のはらわた2の続編になりますが微妙に設定が変わっており、中世にタイムスリップした後、突然現れたデーモン?を退治して周りの騎士達に崇められるのが2のラストでしたが、本作ではデーモンは現れずに怪しまれたままアーサー王の城まで連行され、処刑として怪物の潜む井戸?に突き落とされますが見事怪物を退治した事で英雄として崇められます。





序盤に(変更された点もありますが)前作までの大まかなあらすじが説明されます。





主人公アッシュ

何故原題がARMY OF DARKNESSなのに邦題がキャプテンスーパーマーケットかと言いますと、主人公アッシュの職業がスーパーの店員になった事と劇場公開版のラストに起因します。





因みに彼女

当時すげ〜美人だなぁと思っていました(今も)

最近になって演じていたのがブリジット・フォンダだと知りましたw

わしは金髪ショートカットが好きなんじゃ(迫真!)





ある小屋を見つけ

小屋の中で死者の書を発見し死霊を蘇らせてしまう。

リンダが襲われてしまい…

アッシュも…

奮闘するも死霊の魔の手から逃れられず

中世にタイムスリップ

ここから3の本編になります。





元の時代に戻る為には「死者の書」が必要だと賢者から教えられたアッシュは死者の本があるという死霊の巣食う墓地へ向けて旅立ちます。

途中森の中で死霊達に襲われながらも本の元へ辿り着くのですが、本を取る際に必要な呪文を忘れてしまいますw



この辺りの顔芸も見ものです。



結局どうしたかと言うと、忘れた箇所を咳払いで誤魔化すと言う力技で死者の書をゲットw

当時観ていて「マジか?」と度肝を抜かれましたw



適当に誤魔化した為に死霊の軍団が復活してしまいます。

死霊の軍団が復活!



アッシュは本を持って死霊達からアーサー王の元へ逃げ帰りますが、死霊の軍団は本を取り戻す為、城へ迫ってきます。

アッシュはこの時代の人を無視して元の時代に戻ろうとして人々から憤慨されますが良い感じの関係になっていたシーラがデーモンにさらわれてしまい一転死霊軍団と戦う決意をします。







この作品の見所はやはりブルース・キャンベル演じるアッシュのキャラに尽きると思います。

序盤で怪物を退治したアッシュを畏怖している民衆に対して手持ちのレミントン銃の商品説明をして「買うならSマートで買え!」と凄んだり、死霊のばあさんを倒して自分に酔いしれたり、件の呪文の誤魔化し等、デタラメなのに変な所が真面目だったりして面白いです。



この作品は劇場公開版とディレクターズカット版でエンディングが異なり、前者はアメリカンヒーロー的なハッピーエンド、後者はサム・ライミらしいブラックユーモアなバッドエンドになります。

個人的にはどちらも好きです。





大人になった今、改めて観るとスプラッター描写は大分抑えられていたりホラーのお約束要素をしっかり消化しつつ万人受けする作品作りをしている事が伝わってきました。

既にホラーファンには認められていたライミ監督が本作でワールドワイドな評価を得ようとしていたんだなぁと。

町山氏曰く、前作の「ダークマン」でも狙っていたそうですが、失敗してしまったので本作にかける意気込みも相当あったのではないでしょうか。(ダークマンも面白いんですがね…)



残念ながら本作では願いは叶わず、一般的な知名度の獲得は2002年の「スパイダーマン」まで待つ事になります(>_<)





