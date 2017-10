【FF14】　水没遺構　スカラ

メインストーリーの序盤で行くことになる新IDのスカラです。

いつものようにクリア後にデジョンしてパシャパシャと撮ってきました。

遺構なので神秘的なところが多々あります。

相変わらず細かく作りこまれてるので、一度はゆっくりと観光してみるのもいいかもしれません。

怪しげな祭壇が……。

特に何もなかったけどね(´・ω・`)

途中にある大穴はモンスターに変身して浮いて通過。

黒だと変身直前にトランスしておかないとバフが切れるという。

ラスボスの部屋には暴君テオドリックの肖像画もあったりします。

そうそうモンクのジョブクエストを進めていくと、ヴィダルゲルトとテオドリックの意外な関係が暴かれたりします。

あのヴィダルゲルトが実は……。

気になる人は自分の目で確かめてみてね。

ジョブクエストはモンクに限らず良いものだらけだったりするので、レベル上げしてやってみるといいかもしれません。

ぢゃ(´・ω・`)/~~

※ファイルサイズの制限上jpgファイルに変換しているため、画質が多少落ちています