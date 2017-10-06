¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¢ö£Ò¡Ý£±£¶¡¢¤Ê¤®¤é·ò°í¡ù

|
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤®¤é·ò°í
¡¡1952Ç¯¡¢Åìµþ¶äºÂ¡Êµì¡¦ÌÚÈÔÄ®¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£°ÊÍè²¼Ä®¤Ç°é¤Ä¡£
¡¡¹âÀÐ¤È¤â¤ä¡¢À¾²¬¤¿¤«¤·¡¢¹âÅÄÅÏ¤é¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢
¡¡1970Ç¯¡¢´ôÉì¤ÎÃæÄÅÀî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¥Õ¥©¡¼¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡1972Ç¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖËüÇ¯¾²¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¡¡¤Ê¤®¤é·ò°í¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð·ÚÌ¯¤Ç²¿½è¤«¤È¤Ü¤±¤¿Ìò¤¬»÷¹ç¤¦Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬
¡¡ËÜ¶È¤Ï£Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï²Î¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤¨¤º¤Ë¡¢¹©»ö¸½¾ì¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ª¤è¤²¤¿¤¤¤ä¤¤¯¤ó¡×¤Î£ÂÌÌ¡Ö¤¤¤Ã¤Ý¤ó¤Ç¤â¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤ò
¡¡²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ë£µ£°£°£°Ëç¤°¤é¤¤¤·¤«¥×¥ì¥¹¤·¤Ê¤¤¤·¡¢°õÀÇ¤Î¥®¥ä¥é
¡¡¤Ï£µ£°£°£°±ß¤°¤é¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤È¸À¤ï¤ì¤Æ£³Ëü±ß¥Ý¥Ã¥¥ê¤Î¥®¥ã¥é¤Ç·ÀÌó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£ÁÌÌ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤ËÀ®¤êÉáÄÌ¤Ë·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇüÂç¤Ê¶â³Û¤ò¼ê¤Ë
¡¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢º£¤Ç¤âÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£(¾Ð)
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¤Ê¤®¤é·ò°í¤¬½ñ¤¤¤¿¶Ê¤ÇÍÌ¾¤ËÀ®¤ê¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¶Ø»ß¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¶Ê¤¬
¡¡¤³¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¢ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¥Í¥¿¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡¢¿§Êª¥½¥ó¥°¤Ê¤Î¤ÇÊ¸»ú¤â¿§ÉÕ¤¤Ë¡£
¡¡
¡¡¶áÇ¯¡¢ÁêËÐ½÷»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¿Íµ¤¤ÎÁêËÐ¥Í¥¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊüÁ÷²ò¶Ø¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Èá»´¤ÊÀï¤¤¡¿¤Ê¤®¤é¤±¤ó¤¤¤Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://youtu.be/r2yd_g_JO0Q
¡¡
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ú¡¼¥½¥¹¤¬°î¤ì¤ë¶Ê¤â½ñ¤¤¤Æµï¤Þ¤·¤¿¢ö
¡¡¡¡¡¡¡¡ »Å»ö¤µ¤¬¤·¤Î¹âÅÄÅÏ¤ËÊû¤²¤ë / ¤Ê¤®¤é·ò°í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://youtu.be/FPFTFJHgPpw
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¸µ²Î¤Ç¤¹¡£Ãã²½¤·¤¿²Î¤ò±´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤®¤é¤µ¤ó¤Ï¹âÅÄ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç
¡¡¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »Å»ö¤µ¤¬¤· / ¹âÅÄÅÏ ¡¡https://youtu.be/2-am9rWWM3c
¡¡Äù¤á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤²¿½è¤«¼¾¤Ã¤Ý¤¤¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥½¥ó¥°¤Ç¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿ÎÔ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í/¤Ê¤®¤é¤±¤ó¤¤¤Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://youtu.be/cV4SnwL4Goo
¡¡²¿¤À¤«¤ó¤À¤ÇÌò¼Ô¤ÇÍÌ¾¤ËÀ®¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¸ì¤ê¤âÌÌÇò¤¤
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)
¤³¤Îµ»ö¤Ë
>
- ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
>
- ²»³Ú
>
- Ë®³Ú