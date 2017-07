7/8 シュガキャンライブSummer Jack 2017











DO IT

朝日のあたる家

NEVER MY LOVE



その気にさせないで

危い土曜日

ハートのエースが出てこない

哀愁のシンフォニー

アン・ドゥ・トロワ

年下の男の子

夏が来た!

春一番

あなたに夢中

暑中お見舞い申し上げます

半年に一回ペースのシュガキャンライブ

新中野弁天満員

左のたえさん加入して二回目

右の二人は風格あり安心して見ていられる

すずランさんの喋り微妙に面白い



画像1)ユーチューブで見たことある新衣装

画像2)恒例の衣装の説明

アンコールは羽織っていたのを脱いで登場



アン・ドゥ・トロワ初披露



開場から20分で開演のスケジュールはやはり無理がありました

でもカットした曲は無かったそうなので良かった