チェスター・ベニントンが自殺　享年41歳

急に飛び込んできた大ニュース。LINKIN PARKのチェスター・ベニントン(Vo)が自殺したそうです。ロサンゼルスの自宅で首を吊って自殺していたのが発見されたとのこと。享年41歳。

LINKIN PARKといえば私にとって”せーしゅん”のアーティストであり、多くの思い出を作って来てくれたバンドでもあります。ニューメタルという彼らなりの新たな道を模索し、まるでIN FLAMESやSOILWORKらの音楽的変遷から始まったニューメタル時代の終焉を告げるかのよう。

ニューメタルとは言葉通り「新しいメタル」「枠組みにハマらない」という意味でNU METALと書き、最初の「NU」は発音の”ニュー”と原子核の「nuclear」を掛けているわけですね。その後は彼ららしいHR/HMに収まらない数々の楽曲や音楽性を提供してくれました。良い意味で言えば、彼ら自身も進化を続けていたということか。

マイク・シノダもツイートで「悲しいことではあるが、報道は事実だ」と述べており、チェスター・ベニントンは近年、苦難に満ちたアリゾナ州での子ども時代について告白。家族と親しくしていた人物から長年にわたり性的虐待を受け、11歳の時に両親が離婚した後、アルコールと違法な薬物に手を出したと語っていたそうです。

つまり、自殺に発展するのは決して経済力が原因などではなく、私的にも「少なくともオイラよりお金は持っているだろう?なんでだよ」と思ってはいたのですが、そういった過去の経験が30年後の今現在になって最悪の形で現れたということでしょう。







来日を心より待っていたわけですが、どーするんですかね…。やはり5人で強行するしか他に手だてがないでしょうね。

かつてイチロー選手が言っていたそうですが「死ぬということは自分以外の他の人にも悲しみが及ぶ。家族や親戚がどれだけ悲しむか。死ぬ死ぬなんて軽く口にするものじゃない」と述べている通り、やったことは自分を殺すことであれ、他の人にも何かの目に見える形で迷惑を被ったり、危害が及ぶことになるわけですね。

ちなみにBLABBERMOUTHではクリスティーナ・スカビア(LACUNA COIL)が「なぜ!なぜ!なぜ!」とか、STRYPERのマイケル・スウィートが「チェスターの死はとてもショックだし、とても悲しい。私が本当の意味で尊敬し称賛していた現代のヴォーカリストの一人だった」とか、MOTLEY CLUEのニッキー・シックスも「俺は今悲しみに暮れている。最近は、いかに幸せな状態かを俺に語っていた。彼はとても優しく才能のある人物だった。俺には彼の家族やバンドのメンバー、それにファンたちの強い悲しみを感じる」などと、次々コメントが寄せられています。

私にとってはチェスター・ベニントン抜きのLINKIN PARKなんてあり得ません。私を含め、多くのアーティストたちが、とても強い悲しみに暮れています。







HYBRID THEORY(2001)

驚異のデビュー作。日本のマニアの間ではSONATA ARCTICAを中心とする後期メロディック・パワー・メタル・ブームに沸いていた時期であったが、私はSONATA ARCTICAより先に本作を手に取っていた。







METEORA(2003)

デビュー作から約2年後と順当にリリースされ、待ちに待ったセカンド・アルバム。彼ららしいニューメタルは、ここにおいても健在だった。







MINUTES TO MIDNIGHT(2007)

あれ?…いったいどうしたんだろう、などと思っていたら、HR/HMにおいて通常2年後のリリース間隔である倍の4年後に突然放たれたサード・アルバム。彼らはもともとHR/HMにカテゴライズされにくい音楽性だけに、変化が最も顕著なアルバムだった。首をひねった後、しばらく音沙汰がなかったため、そのままスルー状態に。







A THOUSAND SUNS(2010)

音楽的変遷を経て初めてリリースされた通算4作目。存在自体をすっかり忘れていましたよ。この時はまさにBLIND GUARDIANが最も変化を見せた年であり、メロディック・パワー・メタルの復活と共に日本のHR/HM産業も回復の兆しを見せる。つまり、日本国内ではメロディック・パワー・メタルのファンが中心であり、その一方でLINKIN PARKの存在が忘れられるほど音楽的に陳腐に聴こえた一枚。割り切れば素直に聴けるが、ただHR/HMのファンはLINKIN PARKの作品を購入することを次々とやめる傾向にもあった時期だった。







LIVING THINGS(2012)

前作の失敗とセールスが響いたのか、音楽性を若干ではあるものの、戻した傾向にある作品。それでも全盛期ほどではないのが印象に残った。恐らく、彼ら自身がニューメタルで全盛期のクオリティを体現できないことを悟っているのだろう。







THE HUNTING PARTY(2014)

音楽性を再び非HR/HMに戻している。もともとメタリックな感触のない音楽性であるだけに、全体的に薄い印象がある。







ONE MORE LIGHT(2017)



目下最新作。すでにHR/HMではないことを彼ら自身も公言し、音楽界の各分野から大物ゲストを次々に参加させる豪華ぶりな印象のある作品。よって本作に収録されているすべての楽曲が、おもにHR/HMとはまた違うタイプのポップス/ロック作品になっている。リリース後には11月2日・4日・5日とONE OK ROCKとのカップリング・ツアーが決定たばかり。

彼らの歴史は忘れません。チェスター・ベニントンのご冥福をお祈りします。また1人、メタル界の貴重な人材を失ってしまった…。







ラップのような歌唱とジョー・ハーンによるDJが印象的。この頃はまだ楽曲にへヴィロック的な重さがあった。







パンクっぽい印象の楽曲に合わせて、ファッションもパンキッシュになっている。へヴィロックの重さがあって悪くない。というか、むしろ良い方。







ラップのリズムに合わせて、シャウトするへヴィ・ロック・チューン。彼らのへヴィ・ロック・サウンドの祖がIN FLAMESやSOILWORKだからといってメロデスを想定して聴くと面食らうが、しかし、これが当時でいうへヴィロックの神髄だった。ここにLINKIN PARKによる独自のサウンドが完成する。



【ニューソース】 BLABBERMOUTH.NET