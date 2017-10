感謝１３０日連続☆魔法のプレゼント☆特別編

小学生中学生高校生家族いじめ友だち関係部活先輩後輩 やる気中間期末テスト勉強成績進路面談入試高校受験大学受験 志望校合格将来の夢塾習い事恋愛不登校家出つらい悩み相談

☆☆英語が苦手な中学生小学生へ魔法のプレゼント!!!特別編☆☆

ほっこり♪にゃんにゃん😊 です

小学生中学生高校生大学生などの若者たちを中心に😊僕の人生で実際に 起こってしまった😊まさかまさかのビックリおもしろ体験談ブログを見てもらい😊 最終的には😊親身になって😊誠意を持って😊いろんなことで悩んでる今の若者たち😊 みんなの相談に乗ってあげたい!って思って😊立ち上げた特別なブログなんだ♪♪♪

☆☆英語が苦手な中学生小学生へ魔法のプレゼント!!!特別編☆☆

もうすでに20話以上紹介してるから、良かったら気分転換や社会勉強のつもりで、僕のまさかまさかのビックリ体験談ブログの方も、見てみてくださいな。

今回はいよいよ魔法のプレゼントこと、僕が考案して完成させた、英語が苦手な中学生小学生のための、超特別な勉強法の特別編を紹介したいと思います。もしまだ基礎編(前編)と発展編を見てないって人は、必ず基礎編(前編)と発展編を見てから、この特別編を見てくださいな。よろしくお願いします。

でわでわ早速、☆3単現☆について、詳しく時々ざっくり笑笑笑、説明してくね。

英語の主語には1人称・2人称・3人称という3種類の主語があって、1人称は自分のことだから→ I、2人称は相手のことだから→You、でもって1人称2人称以外はすべて3人称の主語というルールなんだ。もちろん人間以外の動物とか物とかもね。



そしてこの3人称の主語の時には、主語が単数(1つだけ)で現在形(過去形とか未来形とかでなく)の場合は、動詞を☆3単現のS形☆にするという、すごく特別なルールがあるんだよね。

百聞は一見にしかず!よりわかりやすくなるように、英文の例で説明するね。

例えば、You are a pretty girl. (君は可愛い少女だね)という英文は 主語が3人称のSheになると She is a pretty girl. ってなるんだ。

つまり、You の be動詞である「are」や、I の be動詞である「am」は、主語が3人称のSheとかHeとかになると、「are」や「am」の☆3単現のS形☆である「is」に変わるんだ。ここですごく大切なポイントは「is」が、「are」や「am」の☆3単現のS形☆であるということ!すごくすごく大切なポイントだから、もう一度言うよ。 「is」というbe動詞は、「are」や「am」の☆3単現のS形☆であるということ!

次に一般動詞の場合も、よりわかりやすくなるように、英文の例で説明するね。



例えば、You play tennis well. (君はテニス上手だね)という英文は 主語が3人称のSheになると She plays tennis well. ってなるんだ。

つまり、一般動詞である「play」は、主語が3人称のSheとかHeとかになると、「play」の☆3単現のS形☆である「plays」に変わるんだ。この「plays」のように、一般動詞の場合は動詞の最後に「s」や「es」を付けるケースが多いから、☆3単現のS形☆って呼ばれるようになったんよね。

ここですごく大切なポイントは一般動詞の場合、☆3単現のS形☆は、その動詞ごとによって「s」や「es」などの付け方が微妙に違うから、1つ1つの動詞ごとに、☆3単現のS形☆を覚えるのが一番いいかな。中3くらいになって、一般動詞の数がものすごく増えてきたら、☆3単現のS形☆のちょっとした規則があるので、その規則を活用した方がいいかもです。と言っても、その規則に当てはまらない一般動詞もたくさんあるから、その点は注意してくださいな。

過去形や未来形以外の多くの英文は現在形なので、英文を見る時とか、英語の問題を解く時とかは、常に常に、☆3単現のS☆のことを頭の中に入れて、強く意識しておくと、文法的なミスとかが、ぐっと減る可能性が高くなるから、すごくいいと思うよ。

さてさて次は、BE動詞と一般動詞の基本文法について、詳しく説明してくね。

わかりやすく言うと、肯定文(普通の文)を、否定文や疑問文に換える基本文法が、BE動詞と一般動詞では、それぞれ異なるルールがあるから、それぞれの異なるルールをちゃんとマスターする必要があるということなんよね。

ここも百聞は一見にしかず!よりわかりやすくなるように、英文の例で説明するね。

①BE動詞のルール

肯定文 She is a pretty girl. (彼女は可愛い少女だね) →→→

否定文 She is not (isn't) a pretty girl. ※be動詞のあとにnotを付ける



疑問文 Is she a pretty girl ? ※主語とbe動詞の位置を入れ替える

Yes, she is. / No, she is not (isn't).



①一般動詞のルール



主語が1人称2人称の場合

肯定文 You play tennis. (君はテニスするんだね) →→→

否定文 You do not (don't) play tennis. ※一般動詞の前に do not (don't) を付ける



疑問文 Do you play tennis ? ※主語の前に do を付ける

Yes, I do. / No, I do not (don't).



主語が3人称の場合

肯定文 She plays tennis. (彼女はテニスするんだね) →→→

否定文 She does not (doesn't) play tennis. ※一般動詞の前に does not (doesn't) を付け、一般動詞は原形に戻す



疑問文 Does she play tennis ? ※主語の前に does を付け、一般動詞は原形に戻す

Yes, she does. / No, she does not (doesn't).



※実は「does」は「do」の☆3単現のS形☆なんよね。そして、1つの英文では☆3単現のS形☆は1つだけという、大切なルールがあるから、一般動詞の方は3単現のSを取りはずして、原形に戻すことになるんよね。

ということで、ここまで☆3単現☆と☆3単現のS☆について、それと☆BE動詞と一般動詞の基本文法☆について、詳しく説明させて頂きました。

ちゃんとマスターするためには、僕が説明したルールなどをしっかりと覚えて、それに基づいて、実際に問題を解いてみることが重要だからさ。本気で真剣にマスターしたい人は、参考書とか問題集などを用意して、1問でも多くの問題にチャレンジしてみてくださいな。

最後になるけど、僕が考案して完成させた、英語が苦手な中学生小学生のための、魔法のプレゼントを、これまで基礎編→発展編→特別編と全部で3編、紹介させて頂きました。なので、本気で真剣に、苦手な英語を克服したいと思ってる人たちは、僕が紹介してきた魔法のプレゼント、基礎編と発展編に書いてある指示に従って、絶対に克服してやる!っていう、前向きな強い気持ちを持って、毎日毎日、8分〜10分くらい、強い気持ちを込めて、地道に努力を続けてみてくださいな。最後の締めくくりになる、魔法のプレゼント完結編は10月中旬くらいに、紹介する予定です。でわでわ、みんな、ファイトだぜよ!😊😊😊最後は気合いだよ!気合い!😊😊😊