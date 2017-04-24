Football Life(4月4週)2017

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2017/04/24(月)晴れ
2017ＪリーグDivision2 http://www.jleague.jp/
第５節 2017/03/25(土) 湘南Bellmare ２−０ JefUnited (16:00 湘南bmw) 12位
第６節 2017/04/01(土) JefUnited ２−２ 京都Sanga (14:00 フクアリ) 10位
第７節 2017/04/08(土) JefUnited １−１ TheSPA草津群馬 (15:00 フクアリ) 13位
第８節 2017/04/15(土) RENOFA山口 ０−１ JefUnited (14:00 維新公園) 12位
第９節 2017/04/22(土) 横浜FC ４−０ JefUnited (18:00 ニッパツ) 15位
第10節 2017/04/29(土) JefUnited − 徳島Voltis (15:00 フクアリ)
第11節 2017/05/03(水) Kamatamare讃岐 − JefUnited (14:00 ピカスタ)
第12節 2017/05/07(日) Zweigen金沢 − JefUnited (13:00 石川西部)
第13節 2017/05/13(土) JefUnited − V.VAREN長崎 (15:00 フクアリ)
第14節 2017/05/17(水) 東京VERDY − JefUnited (19:30 味スタ)
第15節 2017/05/21(日) JefUnited − ROASSO熊本 (17:00 フクアリ)←秋津から
2016プレナスなでしこリーグ(1部)
第１節 2017/03/26(日) JEFL １−２ Vegalta仙台L (13:00 ZAオリプリ)
第２節 2017/04/02(日) 浦和RedsL ３−２ JEFL (14:00 浦和駒場)
杯１節 2017/04/08(土) JEFL ２−０ 日テレBELEZA (12:00 秋津)
第３節 2017/04/16(日) JEFL ２−１ 伊賀FCくノ一 (13:00 東金ア)
第４節 2017/04/23(日) JEFL ２−１ AC長野ParceiroL (13:00 フクアリ)
第５節 2017/04/29(土) INAC神戸 − JEFL (13:00 ノエビア)
第６節 2017/05/03(水) JEFL − AS.ELFEN埼玉 (13:00 秋津)
第７節 2017/05/07(日) JEFL − ALBIREX新潟L (14:00 ZAオリプリ)
第８節 2017/05/14(日) 日テレBELEZA − JEFL (13:00 大和)
第９節 2017/05/21(日) JEFL − nojimaSTELLA (13:00 秋津)→フクアリへ
関東女子サッカーリーグ2017
第１節 2017/04/15(土) JEFL U18 ３−０ 東京国際大学 (14:00 ZAオリプリ)
第２節 2017/04/22(土) 関東学園大学 １−１ JEFL U18 (13:00 関東学園大学)
第３節 2017/04/30(日) JEFL U18 − 神奈川大学 (14:00 市津運動広場)
第４節 2017/05/14(日) 筑波大学−JEFL U18 (10:00 筑波学院大)
関東大学サッカー連盟 http://www.jufa-kanto.jp/
第91回関東大学サッカーリーグ戦(前期4/15〜6/25)
第30回関東大学女子サッカーリーグ戦（2016/8/27〜2016/11/20）
関東U-18女子サッカープリンセスリーグ2016
千葉県女子サッカーリーグ http://www.chiba-fa.gr.jp/11women/
【メモ】
西が丘サッカー場のスケジュール http://www.jpnsport.go.jp/nishigaoka/tabid/127/Default.aspx
フクダ電子アリーナのスケジュール http://www.sogasportspark.com/arena_top.html
nojima STELLA http://www.nojima.co.jp/stella/schedule.html
MITO EIKO FC茨城 http://www.eiko-fc.jp/cgi-bin/news/news.cgi?m=d&n=5
太田Ladies http://ota-lsc.com/publics/index/9/
ルクレＭＹＦＣ http://myfc.co.jp/ladies/
南葛SC WINGS http://www.nankatsu-sc.com/wings
帝京平成大学 http://thu-lfc.sakura.ne.jp/
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