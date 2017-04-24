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市原市姉崎出身のJefUnited市原千葉ファン（ゆるい）です。 今は練馬区に住んでフクアリまで応援に出掛けます。

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Football Life(4月4週)2017

2017/04/24(月)晴れ

2017ＪリーグDivision2　　　　　http://www.jleague.jp/
第５節 2017/03/25(土)　湘南Bellmare ２−０ JefUnited 　 (16:00 湘南bmw)　12位
第６節 2017/04/01(土)　JefUnited ２−２ 京都Sanga 　　  (14:00 フクアリ)　10位
第７節 2017/04/08(土)　JefUnited １−１ TheSPA草津群馬 (15:00 フクアリ)  13位
第８節 2017/04/15(土)　RENOFA山口 ０− JefUnited 　  (14:00 維新公園)　12位
第９節 2017/04/22(土)　横浜FC ４−０ JefUnited   　　　　(18:00 ニッパツ)　15位
第10節 2017/04/29(土)　JefUnited − 徳島Voltis　　　　    (15:00 フクアリ)
第11節 2017/05/03(水)　Kamatamare讃岐 − JefUnited 　 (14:00 ピカスタ)
第12節 2017/05/07(日)　Zweigen金沢 − JefUnited　　 　 (13:00 石川西部)
第13節 2017/05/13(土)　JefUnited − V.VAREN長崎 　　   (15:00 フクアリ)
第14節 2017/05/17(水)　東京VERDY − JefUnited　　　 　(19:30 味スタ)
第15節 2017/05/21(日)　JefUnited − ROASSO熊本 　　    (17:00 フクアリ)←秋津から

2016プレナスなでしこリーグ(1部)　
http://www.nadeshikoleague.jp/
第１節 2017/03/26(日)　JEFL １−２ Vegalta仙台L　  (13:00 ZAオリプリ)
第２節 2017/04/02(日)　浦和RedsL ３−２ JEFL 　　  (14:00 浦和駒場)
杯１節 2017/04/08(土)　JEFL −０ 日テレBELEZA    (12:00 秋津)
第３節 2017/04/16(日)　JEFL −１ 伊賀FCくノ一　   (13:00 東金ア)
第４節 2017/04/23(日)　JEFL −１ AC長野ParceiroL (13:00 フクアリ)
第５節 2017/04/29(土)　INAC神戸 − JEFL 　　　   (13:00 ノエビア)
第６節 2017/05/03(水)　JEFL − AS.ELFEN埼玉      (13:00 秋津)
第７節 2017/05/07(日)　JEFL − ALBIREX新潟L      (14:00 ZAオリプリ)
第８節 2017/05/14(日)　日テレBELEZA − JEFL 　  (13:00 大和)
第９節 2017/05/21(日)　JEFL − nojimaSTELLA      (13:00 秋津)→フクアリへ




関東女子サッカーリーグ2017
第１節 2017/04/15(土)　JEFL U18 ３−０ 東京国際大学　    (14:00 ZAオリプリ)
第２節 2017/04/22(土)　関東学園大学 １−１ JEFL U18　    (13:00 関東学園大学)
第３節 2017/04/30(日)　JEFL U18 − 神奈川大学　　    (14:00 市津運動広場)
第４節 2017/05/14(日)　筑波大学−JEFL U18　      　　(10:00 筑波学院大)


関東大学サッカー連盟  　http://www.jufa-kanto.jp/


第30回関東大学女子サッカーリーグ戦（2016/8/27〜2016/11/20）






関東U-18女子サッカープリンセスリーグ2016　

千葉県女子サッカーリーグ　　　http://www.chiba-fa.gr.jp/11women/
              


【メモ】
西が丘サッカー場のスケジュール      http://www.jpnsport.go.jp/nishigaoka/tabid/127/Default.aspx
フクダ電子アリーナのスケジュール  http://www.sogasportspark.com/arena_top.html

nojima STELLA           　 　http://www.nojima.co.jp/stella/schedule.html
早稲田大学　ア女                http://www.waseda-afc.jp/schedule-women
武蔵短シエンシア　　　　　  https://sites.google.com/a/musashigaoka.jp/ciencia/
MITO EIKO FC茨城             http://www.eiko-fc.jp/cgi-bin/news/news.cgi?m=d&n=5
横浜FCシーガルズ　　　　　 http://www.yokohamafc.com/seagulls-member/
太田Ladies　　　　  　　 http://ota-lsc.com/publics/index/9/
ルクレＭＹＦＣ　　　　 　　http://myfc.co.jp/ladies/
オルカ鴨川　　　　　　 　　http://orcakamogawafc.blog.jp/
南葛SC　WINGS　　　  　　http://www.nankatsu-sc.com/wings　　　　
帝京平成大学                   　http://thu-lfc.sakura.ne.jp/
山梨学院大学　　　　　　http://www.ygu.ac.jp/sports/soccer-w/member/

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