【算太・数子】 【算数合格】【数の性質】［渋谷幕張高校２０１７年］その２［整数問題］【算数・数学】［受験］【算太数子】※─────────────────────────※【算数合格トラの巻】【算太・数子の算数教室】(R)※─────────────────────────※(o^-')b本日はこの問題にチャレンジ☆※─────────────────────────※2017/07/12（水）(^0^)/ 本日は【高校入試問題】で、【渋谷幕張高校】の改題です♪（問題）２以上、99以下の整数Ａについて、次の各問いに答えなさい。(Ａ−１)×Ａ×(Ａ＋１)が、1100の倍数になるようなＡの値を全て答えなさい。[2017年．渋谷幕張高校２番（１）改題][高校入試・数の性質・整数問題]※─────────────────────────※(*^ー^)ノ本日は［渋谷教育学園幕張高校］の【数の性質】【整数問題】の改題です♪【ダンロック】君が言ってますように、『先週は、100の倍数☆今週は、1100の倍数♪』です。先週の改題を、さらに応用問題にしました☆勿論、小学生でも十分に解ける問題ですよね♪(^0^)/君は、どのように解きますか？先週同様に、「解けた！」と思っても、う山先生の「ワナ」を見破れないで惜しいミスをしてしまう受験生が結構、いるかもです♪( ´θ｀)ノ［渋谷幕張高校の入試問題の改題］を解いて、【数の性質で算数合格】しましょう☆(o^-')bう山先生の予想正答率は、堂々と正解 → 15％以下先週も解けて今週も正解 → 15％以下惜しくも不正解 → 30％以下う山先生のワナを見破れずに不正解 → 30％以下です。ではレッツ・ゴー！！☆(^o^)/答えは、本日中(2017-07-12)までに解答専用メールにご連絡あった方でなおかつ、・「解答希望」・お名前・ご住所・電話番号・自分の考え方・自分の解き方・途中式・目標中学・現在の塾や偏差値をご記入の方に解答を送信予定です。また、最近、記入不備や迷惑メール等が多いので、プロバイダーまたは携帯・スマホのメールアドレスからのメールにのみ解答を送信致します。［解答専用メール］sansu.gokaku@gmail.com答えは、［●●●］です。(*^ー^)ノ♪( ´θ｀)ノ（う山先生の解法は今週の指導にて）（動画解説も予定）※─────────────────────────※中学受験算数・数学・算数数学プロ家庭教師・個人指導※─────────────────────────※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□［発行者氏名］【う山雄一】［発行者web］【算数合格トラの巻】［発行者web］【算太・数子の算数教室】(R)［著作］【算太・数子の算数教室】(R)「さんた・かずこのさんすうきょうしつ」［著作］【算遊記】［仕事URL］［成績表・偏差値アップ］［算遊記（さんゆうき）］算蔵法師・算悟空［仕事用フェイスブック］［仕事用メール］sansu_gokaku@hotmail.comsansu.gokaku@gmail.com［ブログ］【算数合格トラの巻】［ブログ］【算太・数子の算数教室】(R)［ブログ］【う山先生】［ブログ］【オルドビスキー博士】［動画配信］【う山ＴＶ】（スタディ／バラエティ）［分数、楽しい！］シリーズ［分数で算数・数学の天才になろう♪］シリーズ［知的ゲーム］シリーズ［一瞬で解こう！］シリーズ［解けたら天才♪］シリーズ［家庭教師］シリーズ［算数・面白い問題］シリーズ［算数・数学ファイル／ＳＳファイル］シリーズ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□