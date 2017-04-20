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岩手久慈市中古格安

取引様態 コメント 所在地 価格 間取り 交通
取引種目 取引様態 コメント 所在地 価格 間取り 交通
売買建物仲介
バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！
久慈市枝成沢第１３地割
470万円
3DK
久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分
土地面積 他、私道面積 建物構造 建物面積 間取内訳 接道状況 築年月日 現況 引渡し時期 駐車場 土地権利 地目 都市計画 用途地域 建ペイ率(%) 容積率(%) 学区(小) 学区(中) ガス トイレ
２１８．００㎡（６５．９４坪）
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建６７．０７㎡（２０．２８坪）
ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム
北東側、幅員約８ｍの公道に面する
昭和６１（１９８６）年２月築空家（即入居可）
即時２台可（縦列）
所有権雑種地
都市計画外用途指定のない地域
久慈小久慈中
個別プロパン汲取

取引種目
売買建物仲介
バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！
久慈市枝成沢第１３地割
470万円
3DK
久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分
土地面積 他、私道面積 建物構造 建物面積 間取内訳 接道状況 築年月日 現況 引渡し時期 駐車場 土地権利 地目 都市計画 用途地域 建ペイ率(%) 容積率(%) 学区(小) 学区(中) ガス トイレ
２１８．００㎡（６５．９４坪）
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建６７．０７㎡（２０．２８坪）
ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム
北東側、幅員約８ｍの公道に面する
昭和６１（１９８６）年２月築空家（即入居可）
即時２台可（縦列）
所有権雑種地
都市計画外用途指定のない地域
久慈小久慈中
個別プロパン汲取


取引種目取引様態コメント所在地価格間取り交通
売買建物仲介
バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！

久慈市枝成沢
470万円
3DK
久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分

土地面積他、私道面積建物構造建物面積間取内訳接道状況築年月日現況引渡し時期駐車場土地権利地目都市計画用途地域建ペイ率(%)容積率(%)学区(小)学区(中)ガストイレ
２１８．００㎡（６５．９４坪）
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建６７．０７㎡（２０．２８坪）
ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム
北東側、幅員約８ｍの公道に面する
昭和６１（１９８６）年２月築空家（即入居可）
即時２台可（縦列）
所有権雑種地
都市計画外用途指定のない地域
久慈小久慈中
個別プロパン汲取

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