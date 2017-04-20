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取引様態 コメント 所在地 価格 間取り 交通
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取引種目 取引様態 コメント 所在地 価格 間取り 交通
土地面積 他、私道面積 建物構造 建物面積 間取内訳 接道状況 築年月日 現況 引渡し時期 駐車場 土地権利 地目 都市計画 用途地域 建ペイ率(%) 容積率(%) 学区(小) 学区(中) ガス トイレ
|売買建物
|仲介
|バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！
|久慈市枝成沢第１３地割
|470万円
|3DK
|久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分
|２１８．００㎡（６５．９４坪）
|木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
|６７．０７㎡（２０．２８坪）
|ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム
|北東側、幅員約８ｍの公道に面する
|昭和６１（１９８６）年２月築
|空家（即入居可）
|即時
|２台可（縦列）
|所有権
|雑種地
|都市計画外
|用途指定のない地域
|―
|―
|久慈小
|久慈中
|個別プロパン
|汲取
取引種目
|売買建物
|仲介
|バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！
|久慈市枝成沢第１３地割
|470万円
|3DK
|久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分
土地面積 他、私道面積 建物構造 建物面積 間取内訳 接道状況 築年月日 現況 引渡し時期 駐車場 土地権利 地目 都市計画 用途地域 建ペイ率(%) 容積率(%) 学区(小) 学区(中) ガス トイレ
|２１８．００㎡（６５．９４坪）
|木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
|６７．０７㎡（２０．２８坪）
|ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム
|北東側、幅員約８ｍの公道に面する
|昭和６１（１９８６）年２月築
|空家（即入居可）
|即時
|２台可（縦列）
|所有権
|雑種地
|都市計画外
|用途指定のない地域
|―
|―
|久慈小
|久慈中
|個別プロパン
|汲取
取引種目取引様態コメント所在地価格間取り交通
|売買建物
|仲介
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バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！
|久慈市枝成沢
|470万円
|3DK
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久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分
土地面積他、私道面積建物構造建物面積間取内訳接道状況築年月日現況引渡し時期駐車場土地権利地目都市計画用途地域建ペイ率(%)容積率(%)学区(小)学区(中)ガストイレ
|２１８．００㎡（６５．９４坪）
|木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
|６７．０７㎡（２０．２８坪）
|ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム
|北東側、幅員約８ｍの公道に面する
|昭和６１（１９８６）年２月築
|空家（即入居可）
|即時
|２台可（縦列）
|所有権
|雑種地
|都市計画外
|用途指定のない地域
|―
|―
|久慈小
|久慈中
|個別プロパン
|汲取
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