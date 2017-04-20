取引種目 取引様態 コメント 所在地 価格 間取り 交通 売買建物 仲介 バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！ 久慈市枝成沢第１３地割 470万円 3DK 久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分 土地面積 他、私道面積 建物構造 建物面積 間取内訳 接道状況 築年月日 現況 引渡し時期 駐車場 土地権利 地目 都市計画 用途地域 建ペイ率(%) 容積率(%) 学区(小) 学区(中) ガス トイレ ２１８．００㎡（６５．９４坪） 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６７．０７㎡（２０．２８坪） ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム 北東側、幅員約８ｍの公道に面する 昭和６１（１９８６）年２月築 空家（即入居可） 即時 ２台可（縦列） 所有権 雑種地 都市計画外 用途指定のない地域 ― ― 久慈小 久慈中 個別プロパン 汲取

取引種目 売買建物 仲介 バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！ 久慈市枝成沢第１３地割 470万円 3DK 久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分 土地面積 他、私道面積 建物構造 建物面積 間取内訳 接道状況 築年月日 現況 引渡し時期 駐車場 土地権利 地目 都市計画 用途地域 建ペイ率(%) 容積率(%) 学区(小) 学区(中) ガス トイレ ２１８．００㎡（６５．９４坪） 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６７．０７㎡（２０．２８坪） ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム 北東側、幅員約８ｍの公道に面する 昭和６１（１９８６）年２月築 空家（即入居可） 即時 ２台可（縦列） 所有権 雑種地 都市計画外 用途指定のない地域 ― ― 久慈小 久慈中 個別プロパン 汲取



取引種目 取引様態 コメント 所在地 価格 間取り 交通 売買建物 仲介 バス停まで徒歩１分で、市街地への道路アクセス良好！敷地内にスロープが有り、駐車場からの移動がスムーズ！

久慈市枝成沢 470万円 3DK 久慈市民バス「枝成沢」バス停まで徒歩１分

土地面積 他、私道面積 建物構造 建物面積 間取内訳 接道状況 築年月日 現況 引渡し時期 駐車場 土地権利 地目 都市計画 用途地域 建ペイ率(%) 容積率(%) 学区(小) 学区(中) ガス トイレ ２１８．００㎡（６５．９４坪） 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６７．０７㎡（２０．２８坪） ＤＫ１０帖、和室８帖、洋室６帖、洋室６帖、浴室、トイレ、サンルーム 北東側、幅員約８ｍの公道に面する 昭和６１（１９８６）年２月築 空家（即入居可） 即時 ２台可（縦列） 所有権 雑種地 都市計画外 用途指定のない地域 ― ― 久慈小 久慈中 個別プロパン 汲取

この記事に 0



取引様態 コメント 所在地 価格 間取り 交通土地面積 他、私道面積 建物構造 建物面積 間取内訳 接道状況 築年月日 現況 引渡し時期 駐車場 土地権利 地目 都市計画 用途地域 建ペイ率(%) 容積率(%) 学区(小) 学区(中) ガス トイレ