巷では連休✨ですが、

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すごい雨✨降ってますな〜
水の被害が気になりますね✨
★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★
☆2017年 10月14日
PICKUP MOON LIVE act60
沖縄night
OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \2500円(要オーダー)
出演 ★玉城まさゆき×片山エリー
沖縄三線 女性ボーカル✨
いずれもお席に限りがございますので、
ご予約はお早めに、☎090-4136-8535
★★★★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★
☆2017年 10月28日 PICKUP MOON LIVE act61
OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \投げ銭
★｢山田健人+8と3｣
山田健人(ボーカル)、八木康行(EG )、三樹慶継(ピアノ)
★「ららばいてりぃ&さっちん+ライトニン窪田」
さっちん(ボーカル)、ららばいてりぃ(EG、ボーカル)
ライトニン窪田 (EＧ )
いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、090ー4136ー8535 【PICKUP MOON】
★★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★☆2017年 11月18日 PICKUP MOON LIVE act62 『アルゼンチン バックブリーカーズ』OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \1000円 出演 ★ 宮本紀子 市原裕之 いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、090ー4136ー8535 【PICKUP MOON】
★★★★★★★★★ 本日のおすすめで★★★★★★★★★★★★
🔘デミグラスもつ煮&バケット
🔘サーモンアボカド山葵ソース
🔘フェイク キャビア
★★★★★★★★★★★ ＭＥＮＵ ★★★★★★★★★★★★★★★
おまかせプレート 1,000ソフトドリンク ★アルコール ５００円〜チャージ ５００円その他、季節の素材でお迎えいたします。☆貸切・パーティ小人数さま承ります☆ＴＥＬにてご相談ください。TEL090-4136-8535
★★★★★★★★★★★ PICKUP MOON MUSIC X DINNER ★★★★★★★★★★★★★★
〒２６２−００２５ 千葉県千葉市花見川区花園１−８−６ ライフビル３F 。
OPEN 19:00〜 sunday OFFあ
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