巷では連休✨ですが、

すごい雨✨降ってますな〜



水の被害が気になりますね✨



★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★



☆2017年 10月14日



PICKUP MOON LIVE act60

沖縄night



OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \2500円(要オーダー)



出演 ★玉城まさゆき×片山エリー



沖縄三線 女性ボーカル✨





いずれもお席に限りがございますので、



ご予約はお早めに、☎090-4136-8535









★★★★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★



☆2017年 10月28日 PICKUP MOON LIVE act61





OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \投げ銭





★｢山田健人+8と3｣





山田健人(ボーカル)、八木康行(EG )、三樹慶継(ピアノ)









★「ららばいてりぃ&さっちん+ライトニン窪田」





さっちん(ボーカル)、ららばいてりぃ(EG、ボーカル)

ライトニン窪田 (EＧ )





いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、090ー4136ー8535 【PICKUP MOON】









★★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★☆2017年 11月18日 PICKUP MOON LIVE act62 『アルゼンチン バックブリーカーズ』OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \1000円 出演 ★ 宮本紀子 市原裕之 いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、090ー4136ー8535 【PICKUP MOON】









★★★★★★★★★ 本日のおすすめで★★★★★★★★★★★★





🔘デミグラスもつ煮&バケット

🔘サーモンアボカド山葵ソース

🔘フェイク キャビア





★★★★★★★★★★★ ＭＥＮＵ ★★★★★★★★★★★★★★★









おまかせプレート 1,000ソフトドリンク ★アルコール ５００円〜チャージ ５００円その他、季節の素材でお迎えいたします。☆貸切・パーティ小人数さま承ります☆ＴＥＬにてご相談ください。TEL090-4136-8535









★★★★★★★★★★★ PICKUP MOON MUSIC X DINNER ★★★★★★★★★★★★★★





〒２６２−００２５ 千葉県千葉市花見川区花園１−８−６ ライフビル３F 。

OPEN 19:00〜 sunday OFFあ すごい雨✨降ってますな〜水の被害が気になりますね✨★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★☆2017年 10月14日PICKUP MOON LIVE act60沖縄nightOPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \2500円(要オーダー)出演 ★玉城まさゆき×片山エリー沖縄三線 女性ボーカル✨いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、☎090-4136-8535★★★★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★☆2017年 10月28日 PICKUP MOON LIVE act61OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \投げ銭★｢山田健人+8と3｣山田健人(ボーカル)、八木康行(EG )、三樹慶継(ピアノ)★「ららばいてりぃ&さっちん+ライトニン窪田」さっちん(ボーカル)、ららばいてりぃ(EG、ボーカル)ライトニン窪田 (EＧ )いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、090ー4136ー8535 【PICKUP MOON】★★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★☆2017年 11月18日 PICKUP MOON LIVE act62 『アルゼンチン バックブリーカーズ』OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \1000円 出演 ★ 宮本紀子 市原裕之 いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、090ー4136ー8535 【PICKUP MOON】★★★★★★★★★ 本日のおすすめで★★★★★★★★★★★★🔘デミグラスもつ煮&バケット🔘サーモンアボカド山葵ソース🔘フェイク キャビア★★★★★★★★★★★ ＭＥＮＵ ★★★★★★★★★★★★★★★おまかせプレート 1,000ソフトドリンク ★アルコール ５００円〜チャージ ５００円その他、季節の素材でお迎えいたします。☆貸切・パーティ小人数さま承ります☆ＴＥＬにてご相談ください。TEL090-4136-8535★★★★★★★★★★★ PICKUP MOON MUSIC X DINNER ★★★★★★★★★★★★★★〒２６２−００２５ 千葉県千葉市花見川区花園１−８−６ ライフビル３F 。OPEN 19:00〜 sunday OFFあ