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巷では連休✨ですが、

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すごい雨✨降ってますな〜

水の被害が気になりますね✨

★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★

☆2017年 10月14日

PICKUP MOON LIVE act60
　　沖縄night

OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \2500円(要オーダー)

出演 ★玉城まさゆき×片山エリー

沖縄三線　女性ボーカル✨


いずれもお席に限りがございますので、

ご予約はお早めに、☎090-4136-8535




★★★★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★

☆2017年 10月28日 PICKUP MOON LIVE act61


OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \投げ銭


★｢山田健人+8と3｣


山田健人(ボーカル)、八木康行(EG )、三樹慶継(ピアノ)




★「ららばいてりぃ&さっちん+ライトニン窪田」


さっちん(ボーカル)、ららばいてりぃ(EG、ボーカル)
ライトニン窪田 (EＧ )


いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、090ー4136ー8535 【PICKUP MOON】




★★★★★★★★★ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ★★★★★★★★☆2017年 11月18日 PICKUP MOON LIVE act62　『アルゼンチン　バックブリーカーズ』OPEN 19:00 START 19:30 CHARGE \1000円　出演 ★　宮本紀子　　市原裕之　　いずれもお席に限りがございますので、ご予約はお早めに、090ー4136ー8535 【PICKUP MOON】




★★★★★★★★★ 本日のおすすめで★★★★★★★★★★★★


🔘デミグラスもつ煮&バケット
🔘サーモンアボカド山葵ソース
🔘フェイク　キャビア


★★★★★★★★★★★ ＭＥＮＵ ★★★★★★★★★★★★★★★




おまかせプレート 1,000ソフトドリンク ★アルコール ５００円〜チャージ ５００円その他、季節の素材でお迎えいたします。☆貸切・パーティ小人数さま承ります☆ＴＥＬにてご相談ください。TEL090-4136-8535




★★★★★★★★★★★ PICKUP MOON MUSIC X DINNER ★★★★★★★★★★★★★★


〒２６２−００２５ 千葉県千葉市花見川区花園１−８−６ ライフビル３F 。
OPEN 19:00〜 sunday OFFあ

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