フェニックス杯 １回戦

ジュニア葵さんと戦いました。



後攻。



１回表…1番、ﾌｫｱﾎﾞｰﾙで出塁されますが、ｷｬｯﾁｬｰからの牽制でﾀｯﾁｱｳﾄ。2番、三振。2ｱｳﾄ。3番、ｾﾝﾀｰ前に落ち球は後ろへ。2塁打。4番、三振。3ｱｳﾄ。

0ｰ0。



１回裏…1番、三振。2番、ﾌｧｰｽﾄｺﾞﾛ。3番、ｻｰﾄﾞｺﾞﾛ。3ｱｳﾄ。

0ｰ0。



２回表…5番、ｾﾝﾀｰ前に落ちる球をｾﾝﾀｰ捕球ｴﾗｰ。ﾗﾝﾅｰ1塁。6番、ﾌｧｰｽﾄﾌｧｰﾙﾌﾗｲを捕球。1ｱｳﾄ。7番、ﾋﾟｯﾁｬｰｺﾞﾛ。ﾗﾝﾅｰ2塁に進塁されますが、ﾋﾟｯﾁｬｰからの牽制でﾀｯﾁｱｳﾄ。3ｱｳﾄ。

0ｰ0。



２回裏…4番、ﾚﾌﾄとｾﾝﾀｰの間に落ちるﾋｯﾄ！ｽﾁｰﾙ成功しﾗﾝﾅｰ2塁！5番、ﾌｧｰﾙﾌﾗｲをﾌｧｰｽﾄ捕球し1ｱｳﾄ。6番、ｻｰﾄﾞｺﾞﾛの内野安打！ﾗﾝﾅｰ1、3塁。7番、ｻｰﾄﾞｺﾞﾛの内野安打！その間に1点先制‼ｻｰﾄﾞがﾎｰﾑへ送球しｷｬｯﾁｬｰ捕球ｴﾗｰ。1塁ﾗﾝﾅｰ3塁へ！ﾗﾝﾅｰｽﾁｰﾙ成功し2塁へ！8番、ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙがあり、1点追加‼2塁ﾗﾝﾅｰ3塁へ！ﾊﾞｯﾀｰﾗｲﾄﾌﾗｲ。2ｱｳﾄ。9番、ﾌｧｰｽﾄｺﾞﾛ。3ｱｳﾄ。

0ｰ2。



３回表…8番、ﾚﾌﾄﾌﾗｲをﾚﾌﾄ捕球ｴﾗｰしﾗﾝﾅｰ2塁。9番、ﾚﾌﾄﾌﾗｲ。1ｱｳﾄ。2塁ﾗﾝﾅｰ3塁へ進塁していたためｻｰﾄﾞでﾀｯﾁｱｳﾄ。2ｱｳﾄ。1番、ﾌｫｱﾎﾞｰﾙで出塁されｽﾁｰﾙ成功。2番、三振。3ｱｳﾄ。

0ｰ2。



３回裏…1番、ｼｮｰﾄﾌﾗｲ。1ｱｳﾄ。2番、ﾌｧｰｽﾄｺﾞﾛ。2ｱｳﾄ。3番、ﾚﾌﾄへ抜ける3塁打！4番、ﾚﾌﾄへ転がるﾋｯﾄ！1点追加‼ｽﾁｰﾙ2つ成功しﾗﾝﾅｰ3塁！5番、ﾌｧｰﾙﾎﾞｰﾙ。ｽﾁｰﾙ成功しﾗﾝﾅｰ2、3塁！6番、ﾚﾌﾄﾌﾗｲ。3ｱｳﾄ。

0ｰ3。



４回表…3番、ｾｶﾝﾄﾞｺﾞﾛ。1ｱｳﾄ。4番、ｾﾝﾀｰﾌﾗｲ。2ｱｳﾄ。5番、ｷｬｯﾁｬｰﾌｧｰﾙﾌﾗｲを捕球。3ｱｳﾄ。

0ｰ3。



４回裏…7番、ﾚﾌﾄﾌﾗｲ。1ｱｳﾄ。8番、ｻｰﾄﾞﾗｲﾝ際へのｾｰﾌﾃｨｰﾊﾞﾝﾄ成功しますがﾋﾟｯﾁｬｰからの牽制ｱｳﾄ。2ｱｳﾄ。9番、ﾌｫｱﾎﾞｰﾙで出塁！1番、三振。3ｱｳﾄ。

0ｰ3。



５回表…6番、ｼｮｰﾄｺﾞﾛ。7番、ｼｮｰﾄｺﾞﾛ。8番、ｼｮｰﾄﾌﾗｲ。3ｱｳﾄ。

0ｰ3。



５回裏…2番、ｻｰﾄﾞｺﾞﾛ。1ｱｳﾄ。3番、ﾌｫｱﾎﾞｰﾙで出塁！4番、ﾌｧｰｽﾄ前に転がるﾊﾞﾝﾄ。ﾋﾟｯﾁｬｰ送球できずﾗﾝﾅｰ1、2塁！5番、ｼｮｰﾄｺﾞﾛ。ﾗﾝﾅｰ2、3塁！2ｱｳﾄ。6番、ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙがあり、1点追加‼ﾗﾝﾅｰ3塁！ﾊﾞｯﾀｰｾﾝﾀｰとﾗｲﾄの間に落ちるﾋｯﾄ！1点追加‼7番、ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙがあり、ﾗﾝﾅｰ2塁へ進塁しますが、ﾊﾞｯﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾗｲ。3ｱｳﾄ。

0ｰ5。



６回表…9番、三振。1ｱｳﾄ。1番、三振。2番、ｼｮｰﾄｺﾞﾛをｼｮｰﾄ捕球ｴﾗｰ。3番、ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙがあり、ﾗﾝﾅｰ2塁。ﾊﾞｯﾀｰﾌｫｱﾎﾞｰﾙ。4番、ﾚﾌﾄｵｰﾊﾞｰの3塁打。2点失点。5番、ｼｮｰﾄｺﾞﾛ。3ｱｳﾄ。

2ｰ5。



６回裏…8番、ﾌｫｱﾎﾞｰﾙで出塁しｽﾁｰﾙ成功！ﾗﾝﾅｰ2塁！9番、ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙがあり、ﾗﾝﾅｰ3塁へ！ﾊﾞｯﾀｰﾋﾟｯﾁｬｰ前に転がるﾊﾞﾝﾄ。ﾋﾟｯﾁｬｰ送球できず。ｽﾁｰﾙ成功しﾗﾝﾅｰ2、3塁！1番、ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙがあり、1点追加‼ﾗﾝﾅｰ3塁へ！ﾊﾞｯﾀｰｻｰﾄﾞｺﾞﾛ。1ｱｳﾄ。その間に1点追加‼2番、ﾋﾟｯﾁｬｰｺﾞﾛ。2ｱｳﾄ。3番、ｾﾝﾀｰﾌﾗｲ。3ｱｳﾄ。

2ｰ7。



７回表…6番、ﾌｫｱﾎﾞｰﾙ。7番、ｻｰﾄﾞｺﾞﾛをｾｶﾝﾄﾞへ送球。1ｱｳﾄ。ｾｶﾝﾄﾞﾌｧｰｽﾄへ送球し2ｱｳﾄのｹﾞｯﾂｰ‼見事でした‼8番、ｾﾝﾀｰｺﾞﾛが後ろへ。2塁打。9番、ﾌｫｱﾎﾞｰﾙ。ﾗﾝﾅｰ1、2塁。1番、ﾚﾌﾄ前へ落ちるﾋｯﾄ。満塁。2番、ｾﾝﾀｰとﾗｲﾄの間へ抜けるﾋｯﾄ。2点失点。ﾗﾝﾅｰ1、2塁。3番、ﾚﾌﾄとｾﾝﾀｰの間を抜けるﾋｯﾄ。2点失点。ﾗﾝﾅｰ2塁。4番、ﾌｫｱﾎﾞｰﾙ。5番、ﾌｧｰｽﾄｺﾞﾛ。3ｱｳﾄ。

6ｰ7。試合終了。



結果…６ｰ７。勝利しました。



7回表の2ｱｳﾄからの4失点…。素晴らしいﾌﾟﾚｰの後、気持ちが緩んだかな？応援している方々はもうヒヤヒヤでしたよね…。小雨が降ったり止んだりと、ﾍﾞｽﾄなｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝではない中でしたが、それは相手も一緒。もっと声出そうよ‼良いﾌﾟﾚｰをした時はもちろん、ｴﾗｰをしてしまった仲間に声掛けようよ‼失敗をしてしまったことはもうしょうがない。いつまでも引きずらないで次のﾌﾟﾚｰで挽回してやろうって踏ん張ろうよ‼もっと気持ちを表出していいんじゃないかな…と思います。



悪天候、蒸し暑い中、応援に来てくださった方々、ありがとうございました‼遠征が続きますが子供達の応援、宜しくお願い致します☺