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【数の性質】［渋谷幕張高校２０１７年］その１［整数問題］【算数・数学】［受験］【算太数子】
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【算数合格トラの巻】
【算太・数子の算数教室】(R)
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(o^-')b
本日はこの問題にチャレンジ☆
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2017/07/05（水）
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(^0^)/ 本日は【高校入試問題】で、
【渋谷幕張高校】の改題です♪
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（問題）
２以上、99以下の整数Ａについて、
次の各問いに答えなさい。
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（１）
(Ａ−１)×Ａ×(Ａ＋１)が、
100の倍数になるようなＡの値を
全て加えるといくつになるか答えなさい。
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[2017年．渋谷幕張高校２番（１）改題]
[高校入試・数の性質・整数問題]
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(*^ー^)ノ
本日は［渋谷教育学園幕張高校］の
【数の性質】【整数問題】の改題です♪
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【ダンロック】君が言ってますように、
『小学生でも
解けるように
改題しました♪
高校入試問題に
チャレンジ☆』
です。
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改題して、因数分解をしないで済むようにしました。
なので、小学生でも十分に解ける問題になりました♪(^0^)/
□
君は、どのように解きますか？
「解けた！」と思っても、
出題者の「ワナ」を見破れないで
惜しいミスをしてしまう受験生が
結構、いると思います♪( ´θ｀)ノ
□
［渋谷幕張高校の入試問題の改題］を解いて、
【数の性質で算数合格】しましょう☆(o^-')b
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う山先生の予想正答率は、
堂々と正解 → 15％以下
時間がかかったけど正解 → 15％以下
惜しくも不正解 → 30％以下
整数問題が苦手でいいとこなく不正解 → 30％以下
です。
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ではレッツ・ゴー！！☆(^o^)/
□
答えは、本日中(2017-07-05)までに
解答専用メールにご連絡あった方で
なおかつ、
・「解答希望」
・お名前
・ご住所
・電話番号
・自分の考え方
・自分の解き方
・途中式
・目標中学
・現在の塾や偏差値
をご記入の方に解答を送信予定です。
また、
最近、記入不備や迷惑メール等が多いので、
プロバイダーまたは携帯・スマホのメールアドレスからの
メールにのみ解答を送信致します。
□
［解答専用メール］
sansu.gokaku@gmail.com
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答えは、［●●●］です。
(*^ー^)ノ
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♪( ´θ｀)ノ
（う山先生の解法は今週の指導にて）
（動画解説も予定）
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中学受験算数・数学・算数数学プロ家庭教師・個人指導
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［発行者氏名］【う山雄一】
［発行者web］【算数合格トラの巻】
［発行者web］【算太・数子の算数教室】(R)
［著作］【算太・数子の算数教室】(R)
「さんた・かずこのさんすうきょうしつ」
［著作］【算遊記】
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［仕事URL］
https://sansu.theblog.me/
http://santakazuko.wix.com/uyama
http://www.geocities.jp/sansu_gokaku_toranomaki/
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［成績表・偏差値アップ］
http://www.geocities.jp/santa_kazuko_1994/
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［算遊記（さんゆうき）］算蔵法師・算悟空
http://www.geocities.jp/san_yu_ki/
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［仕事用フェイスブック］
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［仕事用メール］
sansu_gokaku@hotmail.com
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［ブログ］【算数合格トラの巻】
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