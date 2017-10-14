算数・分数［ツイッター問題特集１９３］算太数子の算数教室 【２０１７／１０／１４】算数合格トラの巻※─────────────────────────※【う山雄一先生・ツイッター問題】まとめ※─────────────────────────※【う山ＴＶ】【算数合格トラの巻】【算太・数子の算数教室】(R)※─────────────────────────※(o^-')b 本日は［分数問題］のまとめです♪※─────────────────────────※◆本日の問題◆【う山先生・算数ツイッター問題・No540,541】2017/10/14（土）(o^-')b 【ツイッター問題特集】その193です♪（問題）2017/02/17（金）(o^-')b【ツイッター問題540】［う山先生の分数・通算469問目］［分数問題（2017年-020）］本日は2017年02月17日です。次の分数計算をしてね♪22122/27778 ＋ 37/646 − 28292/79999 ＝ ？2017/02/19（日）(o^-')b【ツイッター問題541】［う山先生の分数・通算470問目］［分数問題（2017年-021）］本日は2017年02月19日です。次の分数計算をしてね♪600/1919 − 830/7373 − 1001/10001 ＝ ？[う山先生・ツイッター問題より］[分数・計算・暗号・覆面算・数の性質]※─────────────────────────※(*^ー^)ノ「ツイッター問題のまとめ」です☆【ダンロック】君が言ってますように、『ツイッター問題特集193回目です☆』です。本日の「抜粋問題」は上記２問です☆(^0^)/［う山先生の分数］を楽しんで解いて、【分数で算数合格】しましょう☆(o^-')bう山先生の予想正答率は、２問正解 → 15％以下１問正解 → 30％以下です。ではレッツ・ゴー！！☆(^o^)/答えは、♪( ´θ｀)ノ【ツイッター問題540】解答［う山先生の分数・通算469問目］［分数問題（2017年-020）］（解法）22122/27778 ＋ 37/646 − 28292/79999＝23713/27778 − 28292/79999＝1897016287/2222212222 − 785895176/2222212222＝1111121111/2222212222【答え】［1111121111/2222212222］です。（分子＝１１１１１２１１１１→１０個）（分母＝２２２２２１２２２２→１０個）（答えが２と１だけの、面白い分数問題を作りました☆）（そして、分子・分母の入れ違いを楽しんで下さい♪）♪( ´θ｀)ノ【ツイッター問題541】解答［う山先生の分数・通算470問目］［分数問題（2017年-021）］（解法）600/1919 − 830/7373 − 1001/10001＝6000600/19191919 − 2160490/19191919 − 1920919/19191919＝1919191/19191919【答え】［1919191/19191919］です。（分子＝１９１９１９１→７個）（分母＝１９１９１９１９→８個）（本日、１９日に相応しい、面白い分数問題を作りました☆）（2014年05月19日(月)の分数問題の答えも同じです♪）（1757/7373 ＋ 5/19 − 55/137＝1919191/19191919）（2016年01月19日(火)の分数問題の答えも同じです♪）（999/1919−2363/7373−1001/10001＝1919191/19191919）（本日、2017/02/19（日）の分数問題の答えも同じです♪）（600/1919−830/7373−1001/10001＝1919191/19191919）（参照して下さい♪）※─────────────────────────※中学受験算数・数学・プロ家庭教師・個人指導※─────────────────────────※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□［氏名］【う山雄一】［動画］【う山ＴＶ（スタディ）】［動画］【う山ＴＶ（バラエティ）】［ＨＰ］【算数合格トラの巻】［著作］【算太・数子の算数教室】(R) 算太君・数子ちゃん［著作］【算遊記（さんゆうき）】算蔵法師・算悟空［仕事URL］メイン［仕事URL］サブ［成績表・偏差値アップ］［ブログ一覧］【ブログ魂】［動画配信］【う山ＴＶ】（スタディ／バラエティ）□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□