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算数・分数［ツイッター問題特集１９３］算太数子の算数教室 【２０１７／１０／１４】算数合格トラの巻
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【う山雄一先生・ツイッター問題】まとめ
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【う山ＴＶ】
【算数合格トラの巻】
【算太・数子の算数教室】(R)
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(o^-')b 本日は［分数問題］のまとめです♪
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◆本日の問題◆
【う山先生・算数ツイッター問題・No540,541】
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2017/10/14（土）
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(o^-')b 【ツイッター問題特集】その193です♪
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（問題）
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2017/02/17（金）
(o^-')b【ツイッター問題540】
［う山先生の分数・通算469問目］
［分数問題（2017年-020）］
本日は2017年02月17日です。
次の分数計算をしてね♪
22122/27778 ＋ 37/646 − 28292/79999 ＝ ？
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2017/02/19（日）
(o^-')b【ツイッター問題541】
［う山先生の分数・通算470問目］
［分数問題（2017年-021）］
本日は2017年02月19日です。
次の分数計算をしてね♪
600/1919 − 830/7373 − 1001/10001 ＝ ？
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[う山先生・ツイッター問題より］
[分数・計算・暗号・覆面算・数の性質]
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(*^ー^)ノ
「ツイッター問題のまとめ」です☆
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【ダンロック】君が言ってますように、
『ツイッター問題特集
193回目です☆』
です。
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本日の「抜粋問題」は上記２問です☆(^0^)/
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［う山先生の分数］を楽しんで解いて、
【分数で算数合格】しましょう☆(o^-')b
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う山先生の予想正答率は、
２問正解 → 15％以下
１問正解 → 30％以下
です。
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ではレッツ・ゴー！！
☆(^o^)/
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答えは、
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♪( ´θ｀)ノ【ツイッター問題540】解答
［う山先生の分数・通算469問目］
［分数問題（2017年-020）］
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（解法）
22122/27778 ＋ 37/646 − 28292/79999
＝23713/27778 − 28292/79999
＝1897016287/2222212222 − 785895176/2222212222
＝1111121111/2222212222
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【答え】［1111121111/2222212222］です。
（分子＝１１１１１２１１１１→１０個）
（分母＝２２２２２１２２２２→１０個）
（答えが２と１だけの、面白い分数問題を作りました☆）
（そして、分子・分母の入れ違いを楽しんで下さい♪）
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♪( ´θ｀)ノ【ツイッター問題541】解答
［う山先生の分数・通算470問目］
［分数問題（2017年-021）］
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（解法）
600/1919 − 830/7373 − 1001/10001
＝6000600/19191919 − 2160490/19191919 − 1920919/19191919
＝1919191/19191919
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【答え】［1919191/19191919］です。
（分子＝１９１９１９１→７個）
（分母＝１９１９１９１９→８個）
（本日、１９日に相応しい、面白い分数問題を作りました☆）
（2014年05月19日(月)の分数問題の答えも同じです♪）
（1757/7373 ＋ 5/19 − 55/137＝1919191/19191919）
（2016年01月19日(火)の分数問題の答えも同じです♪）
（999/1919−2363/7373−1001/10001＝1919191/19191919）
（本日、2017/02/19（日）の分数問題の答えも同じです♪）
（600/1919−830/7373−1001/10001＝1919191/19191919）
（参照して下さい♪）
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中学受験算数・数学・プロ家庭教師・個人指導
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［氏名］【う山雄一】
［動画］【う山ＴＶ（スタディ）】
［動画］【う山ＴＶ（バラエティ）】
［ＨＰ］【算数合格トラの巻】
［著作］【算太・数子の算数教室】(R) 算太君・数子ちゃん
［著作］【算遊記（さんゆうき）】算蔵法師・算悟空
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［仕事URL］メイン
http://www.geocities.jp/sansu_gokaku_toranomaki/
［仕事URL］サブ
https://sansu.theblog.me/
http://santakazuko.wix.com/uyama
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［成績表・偏差値アップ］
http://www.geocities.jp/santa_kazuko_1994/
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［ブログ一覧］【ブログ魂】
http://www.geocities.jp/sansu_gokaku_toranomaki/2-blog.html
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［動画配信］【う山ＴＶ】（スタディ／バラエティ）
http://www.geocities.jp/sansu_gokaku_toranomaki/3-uyama-tv
https://uyama-tv.themedia.jp/
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