【科学その３】［メビウスの輪とその応用］【う山ＴＶ（スタディ）】［２０１７年７月２０日］※─────────────────────────※(*^ー^)ノ【う山ＴＶ（スタディ）】と、【う山ＴＶ（バラエティ）】で動画を配信致します☆※─────────────────────────※(o^-')b 今回は、［科学］［数学］分野です☆「メビウスの輪と、その応用」という動画を創ってみました♪１回ひねり２回ひねり３回ひねり４回ひねりを実験しました☆♪( ´θ｀)ノ「メビウスの輪」「メビウスの帯」「メビウスのわ」「めびうすのわっか」などいろんな名称がありますね！※─────────────────────────※□─────────────────────────□【科学】シリーズ【う山ＴＶ（スタディ）】□─────────────────────────□【科学その３】［メビウスの輪］【科学その２】［割りばし］【科学その１】［１円玉］□─────────────────────────□【音楽】シリーズ【う山ＴＶ（バラエティ）】□─────────────────────────□【音楽その３】［集中力を高める音楽を創ってみた］【Mysterious rhythm enhances concentration】【音楽その２】［作業用音楽を創ってみた］【Blue Sky and the Horizon】【音楽その１】［作業用音楽を創ってみた］【Heartbeat the Ability Grows】□─────────────────────────□【分数、楽しい】シリーズ【う山ＴＶ（スタディ）】□─────────────────────────□【う山TV】「算数、大好き！分数、楽しい！」（第４回）［答え：55555/666666］［単位分数］【う山TV】「算数、大好き！分数、楽しい！」（第３回）［答え：55555/666666］【う山TV】「算数、大好き！分数、楽しい！」（第２回）［答え：4444/55555］【う山TV】「算数、大好き！分数、楽しい！」（第１回）［答え：333/4444］□─────────────────────────□【一瞬で解こう！】シリーズ【う山ＴＶ（スタディ）】□─────────────────────────□【う山ＴＶ】［算数問題を一瞬で解こう！］（図形編／第４回）［タコハチ、怒る！］（早稲田実業中）【う山ＴＶ】［算数問題を一瞬で解こう！］（図形編／第３回）［直角二等辺三角形の回転・ラグビーの法則］（灘中）【う山ＴＶ】［算数問題を一瞬で解こう！］（図形編／第２回）［１対Ｎ男クン］（栄光中）【う山ＴＶ】［算数問題を一瞬で解こう！］（図形編／第１回）［正方形からはみ出た円］（豊島岡女子中）□─────────────────────────□【算数・数学捜査局／ＳＳファイル】シリーズ【う山ＴＶ（スタディ）】□─────────────────────────□【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第１０回）［灘高校入試問題／場合の数］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第９回）［茨城県・県立高校入試問題／立体図形］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第８回）［神奈川県・県立高校入試問題／立体図形］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第７回）［栃木県・県立高校入試問題／立体図形］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第６回）［都立高入試問題／立体・空間］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第５回）［都立高入試問題／立体切断］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第４回）［場合の数／解答編］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第３回）［場合の数］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第２回）［推理ロジック／解答編］【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第１回）［推理ロジック］※─────────────────────────※♪( ´θ｀)ノ☆※─────────────────────────※中学受験算数・数学・算数数学プロ家庭教師・個人指導※─────────────────────────※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□［発行者氏名］【う山雄一】［発行者web］【算数合格トラの巻】［発行者web］【算太・数子の算数教室】(R)［著作］【算太・数子の算数教室】(R)「さんた・かずこのさんすうきょうしつ」［著作］【算遊記】［仕事URL］［成績表・偏差値アップ］［算遊記（さんゆうき）］算蔵法師・算悟空［仕事用フェイスブック］［仕事用メール］sansu_gokaku@hotmail.comsansu.gokaku@gmail.com［ブログ］【算数合格トラの巻】［ブログ］【算太・数子の算数教室】(R)［ブログ］【う山先生】［ブログ］【オルドビスキー博士】［動画配信］【う山ＴＶ】（スタディ／バラエティ）［分数、楽しい！］シリーズ［知的ゲーム］シリーズ［一瞬で解こう！］シリーズ［解けたら天才♪］シリーズ［家庭教師］シリーズ［算数・面白い問題］シリーズ［算数・数学ファイル／ＳＳファイル］シリーズ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□