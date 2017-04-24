2017年首都圏にて開催される美術展一覧

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皆様、おはようございます。
首都圏にて開催される美術展情報を「主観」で集めてみています。下記の情報については無断で転載・改変バンバンして下さり拡散希望でございます。
今回の新規分は、「歿後60年 椿貞雄 師・劉生、そして家族とともに」(6月7日(水）〜7月30日(日）千葉市美術館）、「生誕140年 吉田博展」(7月8日(土）〜8月27日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）、「地獄絵ワンダーランド」(7月15日(土）〜9月3日(日）三井記念美術館）、「興福寺中金堂再建記念特別展 運慶」(9月26日(火）〜11月26日(日）東京国立博物館）
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※残り一週間
なし
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「N・S・ハルシャ展 −チャーミングな旅−」(2月4日(土）〜6月11日(日）森美術館）
http://www.mori.art.museum/contents/n_s_harsha/index.html
「アスリート展」(2月17日(金）〜6月4日(日）21_21 DESIGN SIGHT)
http://www.2121designsight.jp/program/athlete/
「マルセル・ブロイヤーの家具」(3月3日(金）〜5月7日(日）東京国立近代美術館）
http://www.momat.go.jp/am/exhibition/breuer_2017/
「歌川国芳 21世紀の絵画力」(3月11日(土）〜5月7日(日）府中市美術館）
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/kikakuten/kikakuitiran/kuniyoshi21.html
「オルセーのナビ派展」(2月4日(土）〜5月21日(日）三菱一号館美術館）
http://mimt.jp/nabis/
「屏風にあそぶ春のしつらえ」(2月25日(土）〜5月7日(日）泉屋博古館分館）
http://www.sen-oku.or.jp/tokyo/program/index.html
「中村彝 生誕130年記念 〜芸術家たちの絆展〜」(3月18日(土）〜6月4日(日）中村屋サロン美術館）
https://www.nakamuraya.co.jp/museum/exhibitions/index.html#index07
「雪村 奇想の誕生」(3月28日(火）〜5月21日(日）東京藝術大学大学美術館）
http://sesson2017.jp/
「草間彌生 わが永遠の魂」(2月22日(水）〜5月22日(月）国立新美術館）
http://kusama2017.jp/
「シャセリオー展 19世紀フランス・ロマン主義の異才」(2月28日(火）〜5月28日(日）国立西洋美術館）
http://www.tbs.co.jp/chasseriau-ten/
「夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史 総集編」(3月7日(火）〜5月7日(日）東京都写真美術館）
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-2576.html
「山崎博」(3月7日(火）〜5月10日(水）東京都写真美術館）
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-2574.html
「ミュシャ展」(3月8日(水）〜6月5日(月）国立新美術館）
http://www.mucha2017.jp/
「六本木開館10周年記念展「絵巻マニア列伝」(3月29日(水）〜5月14日(日）サントリー美術館）
http://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2017_2/index.html
「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」(3月14日（火)〜5月21日（日）東京国立近代美術館）
http://raku2016-17.jp/
「大英自然史博物館展」(3月18日(土）〜6月11日(日）国立科学博物館）
http://treasures2017.jp/
「茶の湯」(4月11日(火) 〜6月4日(日)東京国立博物館）
http://chanoyu2017.jp/
「大エミルタージュ美術館展」(3月18日(土）〜6月18日(日）森アーツセンター・ギャラリー）
http://hermitage2017.jp/
「名所絵から風景画へ −情景への対話」(3月25日(土)〜6月25日(日）宮内庁三の丸尚蔵館）
http://www.kunaicho.go.jp/event/sannomaru/tenrankai76.html
「『今様』 ―昔と今をつなぐ」(4月5日(水)〜5月25日(日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/172imayo/
「日本、家の列島 ―フランス人建築家が驚くニッポンの住宅デザイン―」(4月8日(土)〜6月25日(日）パナソニック 汐留ミュージアム）
http://panasonic.co.jp/es/museum/exhibition/17/170408/
「奈良 西大寺展」(4月15日(土）〜6月11日(日）三井記念美術館）
http://saidaiji.exhn.jp/
「19世紀パリ時間旅行―失われた街を求めて―〈練馬区独立70周年記念展〉」(4月16日(日）〜6月4日(日）練馬区立美術館）
http://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=201702111486797027
「ファッションとアート 麗しき東西交流展」(4月15日（土）〜6月25日(日）横浜美術館）
http://yokohama.art.museum/special/2017/fashionandart/
「ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展」（4月18日(火)〜7月2日(日)東京都美術館）
http://babel2017.jp/
「ランス美術館展」(4月22日(土）〜6月25日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）
http://www.sjnk-museum.org/program/expect/4652.html
「着物と装身具に見る江戸のいい女・いい男 〜中村コレクションを中心に〜」(4月22日(土）〜7月2日(日）たばこと塩の博物館）
https://www.jti.co.jp/Culture/museum/exhibition/2017/1704apr/index.html
「花 ＊ Flower ＊ 華 ―琳派から現代へ― 」(4月22日(土) 〜 6月18日(日)山種美術館）
http://www.yamatane-museum.jp/exh/2017/flower.html
「没後150年 坂本龍馬」(4月29日(土）〜6月18日(日）江戸東京博物館）
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-exhibition/special/15055/%e6%b2%a1%e5%be%8c150%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%9d%82%e6%9c%ac%e9%be%8d%e9%a6%ac/
「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」(4月29日(土)〜6月18日(日）東京ステーション・ギャラリー）
http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/201704_adolfwolfli.html
「六本木開館10周年記念展 「神の宝の玉手箱」」(5月31日(水）〜7月17日(月）サントリー美術館）
http://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2017_3/index.html
「クエイ兄弟 ―ファントム・ミュージアム―」(6月6日(火）〜7月23日(日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/173quay/
「歿後60年 椿貞雄 師・劉生、そして家族とともに」(6月7日(水）〜7月30日(日）千葉市美術館）
http://www.ccma-net.jp/exhibition_end/2017/0607/0607.html
「ジャコメッティ展」(6月14日(水)〜9月4日(月）国立新美術館）
http://www.tbs.co.jp/giacometti2017/
「レオナルド×ミケランジェロ」(6月17日（土）〜9月24日（日）三菱一号館美術館）
http://mimt.jp/lemi/
「アルチンボルド展」(6月20日（火）〜9月24日（日）国立西洋美術館）
http://arcimboldo2017.jp/
「没後50年記念 川端龍子」(6月24日(土) 〜 8月20日(日)山種美術館）
「没後四十年 幻の画家 不染鉄展」(7月1日(土）〜8月27日(日）東京ステーションギャラリー）
「生誕140年 吉田博展」(7月8日(土）〜8月27日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）
http://www.sjnk-museum.org/program/4778.html
「地獄絵ワンダーランド」(7月15日(土）〜9月3日(日）三井記念美術館）
http://www.mitsui-museum.jp/exhibition/index2.html
「ボストン美術館の至宝展 東西の名品、珠玉のコレクション」(7月20日(木)〜10月9日(月）東京都美術館）
http://boston2017-18.jp/
「六本木開館10周年記念展 「おもしろびじゅつワンダーランド」（仮称）」(8月1日(火）〜8月31日(木）サントリー美術館）
「畠中光享コレクション インドに咲く染と織の華」(8月8日）(火）〜9月24日(日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/174hatanaka/
「上村松園 ―美人画の精華―」(8月29日(火) 〜 10月22日(日)山種美術館）
「ボストン美術館 浮世絵名品展 鈴木春信」(9月6日(水）〜10月23日(月）千葉市美術館）
「フィンランド独立100周年記念 フィンランド・デザイン展」(9月9日(土）〜10月22日(日）府中市美術館）
「生誕120年 東郷青児展 抒情と美のひみつ」(9月16日(土）〜11月12日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）
「六本木開館10周年記念展 「狩野派の確立者 狩野元信とその時代」（仮称）」(9月16日(土）〜11月5日(木）サントリー美術館）
「驚異の超絶技巧 −明治工芸から現代アートへ−」(9月16日(土）〜12月3日(日）三井記念美術館）
「興福寺中金堂再建記念特別展 運慶」(9月26日(火）〜11月26日(日）東京国立博物館）
http://unkei2017.jp/
「安藤忠雄建築展2017」(9月27日(水)〜12月18日(月）国立新美術館）
「怖い絵展」(10月7日(土）〜12月17日(日）上野の森美術館）
http://www.kowaie.com/
「三沢厚彦 アニマルハウス 謎の館」(10月7日(土）〜11月26日(日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/175misawa/
「カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」(10月17日(火)〜12月20日(水）パナソニック汐留ミュージアム）
「トゥールーズ=ロートレックと19世紀末パリの版画・ポスター展」(10月18日（水）〜1月8日（月）三菱一号館美術館）
「北斎とジャポニスム」(10月21日(土）〜1月28日(日）(国立西洋美術館）
http://hokusai-japonisme.jp/
「没後60周年記念 川合玉堂 −古きよき日本の風景−」(10月28日(土）〜12月23日(土）山種美術館）
「没後70年 北野恒富展」(11月3日(金）〜12月17日(日）千葉市美術館）
「デンマーク・デザイン展」(11月23日(木）〜12月27日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）
「六本木開館10周年記念展 「フランス宮廷を彩ったセーヴル磁器」（仮称）」(11月22日（水）〜1月28日（日）サントリー美術館）
「北澤美術館所蔵 ルネ・ラリックの香水瓶 アール・デコ−香りと装いの美−」（12月12日（火）〜1月28日（日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/176lalique/
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