2017年首都圏にて開催される美術展一覧

皆様、おはようございます。





首都圏にて開催される美術展情報を「主観」で集めてみています。下記の情報については無断で転載・改変バンバンして下さり拡散希望でございます。



今回の新規分は、「歿後60年 椿貞雄 師・劉生、そして家族とともに」(6月7日(水）〜7月30日(日）千葉市美術館）、「生誕140年 吉田博展」(7月8日(土）〜8月27日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）、「地獄絵ワンダーランド」(7月15日(土）〜9月3日(日）三井記念美術館）、「興福寺中金堂再建記念特別展 運慶」(9月26日(火）〜11月26日(日）東京国立博物館）



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※残り一週間



なし



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「中村彝 生誕130年記念 〜芸術家たちの絆展〜」(3月18日(土）〜6月4日(日）中村屋サロン美術館）

https://www.nakamuraya.co.jp/museum/exhibitions/index.html#index07 「中村彝 生誕130年記念 〜芸術家たちの絆展〜」(3月18日(土）〜6月4日(日）中村屋サロン美術館）



「夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史 総集編」(3月7日(火）〜5月7日(日）東京都写真美術館）

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-2576.html 「夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史 総集編」(3月7日(火）〜5月7日(日）東京都写真美術館）







































http://www.yamatane-museum.jp/exh/2017/flower.html 「花 ＊ Flower ＊ 華 ―琳派から現代へ― 」(4月22日(土) 〜 6月18日(日)山種美術館）











「歿後60年 椿貞雄 師・劉生、そして家族とともに」(6月7日(水）〜7月30日(日）千葉市美術館）

http://www.ccma-net.jp/exhibition_end/2017/0607/0607.html 「歿後60年 椿貞雄 師・劉生、そして家族とともに」(6月7日(水）〜7月30日(日）千葉市美術館）







「没後50年記念 川端龍子」(6月24日(土) 〜 8月20日(日)山種美術館）



「没後四十年 幻の画家 不染鉄展」(7月1日(土）〜8月27日(日）東京ステーションギャラリー）



「六本木開館10周年記念展 「おもしろびじゅつワンダーランド」（仮称）」(8月1日(火）〜8月31日(木）サントリー美術館）



「上村松園 ―美人画の精華―」(8月29日(火) 〜 10月22日(日)山種美術館）



「ボストン美術館 浮世絵名品展 鈴木春信」(9月6日(水）〜10月23日(月）千葉市美術館）



「フィンランド独立100周年記念 フィンランド・デザイン展」(9月9日(土）〜10月22日(日）府中市美術館）



「生誕120年 東郷青児展 抒情と美のひみつ」(9月16日(土）〜11月12日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）



「六本木開館10周年記念展 「狩野派の確立者 狩野元信とその時代」（仮称）」(9月16日(土）〜11月5日(木）サントリー美術館）



「驚異の超絶技巧 −明治工芸から現代アートへ−」(9月16日(土）〜12月3日(日）三井記念美術館）



「安藤忠雄建築展2017」(9月27日(水)〜12月18日(月）国立新美術館）



「三沢厚彦 アニマルハウス 謎の館」(10月7日(土）〜11月26日(日）渋谷区立松濤美術館）

http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/175misawa/ 「三沢厚彦 アニマルハウス 謎の館」(10月7日(土）〜11月26日(日）渋谷区立松濤美術館）



「カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」(10月17日(火)〜12月20日(水）パナソニック汐留ミュージアム）



「トゥールーズ=ロートレックと19世紀末パリの版画・ポスター展」(10月18日（水）〜1月8日（月）三菱一号館美術館）



「没後60周年記念 川合玉堂 −古きよき日本の風景−」(10月28日(土）〜12月23日(土）山種美術館）



「没後70年 北野恒富展」(11月3日(金）〜12月17日(日）千葉市美術館）



「デンマーク・デザイン展」(11月23日(木）〜12月27日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）



「六本木開館10周年記念展 「フランス宮廷を彩ったセーヴル磁器」（仮称）」(11月22日（水）〜1月28日（日）サントリー美術館）