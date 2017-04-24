大倉里司

一介の素人から観た首都圏にて開催される美術展情報や観に行った展覧会の感想等を綴っております。時折罵詈雑言モードになります。

全体表示

[ リスト ]

2017年首都圏にて開催される美術展一覧

皆様、おはようございます。

首都圏にて開催される美術展情報を「主観」で集めてみています。下記の情報については無断で転載・改変バンバンして下さり拡散希望でございます。

今回の新規分は、「歿後60年　椿貞雄　師・劉生、そして家族とともに」(6月7日(水）〜7月30日(日）千葉市美術館）、「生誕140年　吉田博展」(7月8日(土）〜8月27日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）、「地獄絵ワンダーランド」(7月15日(土）〜9月3日(日）三井記念美術館）、「興福寺中金堂再建記念特別展　運慶」(9月26日(火）〜11月26日(日）東京国立博物館）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※残り一週間

なし

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「N・S・ハルシャ展　−チャーミングな旅−」(2月4日(土）〜6月11日(日）森美術館）
http://www.mori.art.museum/contents/n_s_harsha/index.html

「アスリート展」(2月17日(金）〜6月4日(日）21_21 DESIGN SIGHT)
http://www.2121designsight.jp/program/athlete/

「マルセル・ブロイヤーの家具」(3月3日(金）〜5月7日(日）東京国立近代美術館）
http://www.momat.go.jp/am/exhibition/breuer_2017/

「歌川国芳　21世紀の絵画力」(3月11日(土）〜5月7日(日）府中市美術館）
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/kikakuten/kikakuitiran/kuniyoshi21.html

「オルセーのナビ派展」(2月4日(土）〜5月21日(日）三菱一号館美術館）
http://mimt.jp/nabis/

「屏風にあそぶ春のしつらえ」(2月25日(土）〜5月7日(日）泉屋博古館分館）
http://www.sen-oku.or.jp/tokyo/program/index.html

「中村彝　生誕130年記念 　〜芸術家たちの絆展〜」(3月18日(土）〜6月4日(日）中村屋サロン美術館）
https://www.nakamuraya.co.jp/museum/exhibitions/index.html#index07

「雪村　奇想の誕生」(3月28日(火）〜5月21日(日）東京藝術大学大学美術館）
http://sesson2017.jp/

「草間彌生　わが永遠の魂」(2月22日(水）〜5月22日(月）国立新美術館）
http://kusama2017.jp/

「シャセリオー展　19世紀フランス・ロマン主義の異才」(2月28日(火）〜5月28日(日）国立西洋美術館）
http://www.tbs.co.jp/chasseriau-ten/

「夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史 総集編」(3月7日(火）〜5月7日(日）東京都写真美術館）
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-2576.html

「山崎博」(3月7日(火）〜5月10日(水）東京都写真美術館）
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-2574.html

「ミュシャ展」(3月8日(水）〜6月5日(月）国立新美術館）
http://www.mucha2017.jp/

「六本木開館10周年記念展「絵巻マニア列伝」(3月29日(水）〜5月14日(日）サントリー美術館）
http://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2017_2/index.html

「茶碗の中の宇宙　樂家一子相伝の芸術」(3月14日（火)〜5月21日（日）東京国立近代美術館）
http://raku2016-17.jp/

「大英自然史博物館展」(3月18日(土）〜6月11日(日）国立科学博物館）
http://treasures2017.jp/

「茶の湯」(4月11日(火) 〜6月4日(日)東京国立博物館）
http://chanoyu2017.jp/

「大エミルタージュ美術館展」(3月18日(土）〜6月18日(日）森アーツセンター・ギャラリー）
http://hermitage2017.jp/

「名所絵から風景画へ　−情景への対話」(3月25日(土)〜6月25日(日）宮内庁三の丸尚蔵館）
http://www.kunaicho.go.jp/event/sannomaru/tenrankai76.html

「『今様』 ―昔と今をつなぐ」(4月5日(水)〜5月25日(日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/172imayo/

「日本、家の列島 ―フランス人建築家が驚くニッポンの住宅デザイン―」(4月8日(土)〜6月25日(日）パナソニック 汐留ミュージアム）
http://panasonic.co.jp/es/museum/exhibition/17/170408/

「奈良　西大寺展」(4月15日(土）〜6月11日(日）三井記念美術館）
http://saidaiji.exhn.jp/

「19世紀パリ時間旅行―失われた街を求めて―〈練馬区独立70周年記念展〉」(4月16日(日）〜6月4日(日）練馬区立美術館）
http://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=201702111486797027

「ファッションとアート　麗しき東西交流展」(4月15日（土）〜6月25日(日）横浜美術館）
http://yokohama.art.museum/special/2017/fashionandart/

「ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展」（4月18日(火)〜7月2日(日)東京都美術館）
http://babel2017.jp/

「ランス美術館展」(4月22日(土）〜6月25日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）
http://www.sjnk-museum.org/program/expect/4652.html

「着物と装身具に見る江戸のいい女・いい男 〜中村コレクションを中心に〜」(4月22日(土）〜7月2日(日）たばこと塩の博物館）
https://www.jti.co.jp/Culture/museum/exhibition/2017/1704apr/index.html

「花 ＊ Flower ＊ 華 ―琳派から現代へ― 」(4月22日(土) 〜 6月18日(日)山種美術館）
http://www.yamatane-museum.jp/exh/2017/flower.html

「没後150年　坂本龍馬」(4月29日(土）〜6月18日(日）江戸東京博物館）
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-exhibition/special/15055/%e6%b2%a1%e5%be%8c150%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%9d%82%e6%9c%ac%e9%be%8d%e9%a6%ac/

「アドルフ・ヴェルフリ　二萬五千頁の王国」(4月29日(土)〜6月18日(日）東京ステーション・ギャラリー）
http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/201704_adolfwolfli.html

「六本木開館10周年記念展 「神の宝の玉手箱」」(5月31日(水）〜7月17日(月）サントリー美術館）
http://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2017_3/index.html

「クエイ兄弟 ―ファントム・ミュージアム―」(6月6日(火）〜7月23日(日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/173quay/

「歿後60年　椿貞雄　師・劉生、そして家族とともに」(6月7日(水）〜7月30日(日）千葉市美術館）
http://www.ccma-net.jp/exhibition_end/2017/0607/0607.html
「ジャコメッティ展」(6月14日(水)〜9月4日(月）国立新美術館）
http://www.tbs.co.jp/giacometti2017/

「レオナルド×ミケランジェロ」(6月17日（土）〜9月24日（日）三菱一号館美術館）
http://mimt.jp/lemi/

「アルチンボルド展」(6月20日（火）〜9月24日（日）国立西洋美術館）
http://arcimboldo2017.jp/

「没後50年記念　川端龍子」(6月24日(土) 〜 8月20日(日)山種美術館）

「没後四十年　幻の画家　不染鉄展」(7月1日(土）〜8月27日(日）東京ステーションギャラリー）

「生誕140年　吉田博展」(7月8日(土）〜8月27日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）
http://www.sjnk-museum.org/program/4778.html

「地獄絵ワンダーランド」(7月15日(土）〜9月3日(日）三井記念美術館）
http://www.mitsui-museum.jp/exhibition/index2.html

「ボストン美術館の至宝展　東西の名品、珠玉のコレクション」(7月20日(木)〜10月9日(月）東京都美術館）
http://boston2017-18.jp/

「六本木開館10周年記念展 「おもしろびじゅつワンダーランド」（仮称）」(8月1日(火）〜8月31日(木）サントリー美術館）

「畠中光享コレクション インドに咲く染と織の華」(8月8日）(火）〜9月24日(日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/174hatanaka/

「上村松園 ―美人画の精華―」(8月29日(火) 〜 10月22日(日)山種美術館）

「ボストン美術館　浮世絵名品展　鈴木春信」(9月6日(水）〜10月23日(月）千葉市美術館）

「フィンランド独立100周年記念　フィンランド・デザイン展」(9月9日(土）〜10月22日(日）府中市美術館）

「生誕120年 東郷青児展 抒情と美のひみつ」(9月16日(土）〜11月12日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）

「六本木開館10周年記念展 「狩野派の確立者　狩野元信とその時代」（仮称）」(9月16日(土）〜11月5日(木）サントリー美術館）

「驚異の超絶技巧　−明治工芸から現代アートへ−」(9月16日(土）〜12月3日(日）三井記念美術館）

「興福寺中金堂再建記念特別展　運慶」(9月26日(火）〜11月26日(日）東京国立博物館）
http://unkei2017.jp/

「安藤忠雄建築展2017」(9月27日(水)〜12月18日(月）国立新美術館）

「怖い絵展」(10月7日(土）〜12月17日(日）上野の森美術館）
http://www.kowaie.com/

「三沢厚彦 アニマルハウス 謎の館」(10月7日(土）〜11月26日(日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/175misawa/

「カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」(10月17日(火)〜12月20日(水）パナソニック汐留ミュージアム）

「トゥールーズ=ロートレックと19世紀末パリの版画・ポスター展」(10月18日（水）〜1月8日（月）三菱一号館美術館）

「北斎とジャポニスム」(10月21日(土）〜1月28日(日）(国立西洋美術館）
http://hokusai-japonisme.jp/

「没後60周年記念　川合玉堂　−古きよき日本の風景−」(10月28日(土）〜12月23日(土）山種美術館）

「没後70年　北野恒富展」(11月3日(金）〜12月17日(日）千葉市美術館）

「デンマーク・デザイン展」(11月23日(木）〜12月27日(日）東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館）

「六本木開館10周年記念展 「フランス宮廷を彩ったセーヴル磁器」（仮称）」(11月22日（水）〜1月28日（日）サントリー美術館）

「北澤美術館所蔵 ルネ・ラリックの香水瓶 アール・デコ−香りと装いの美−」（12月12日（火）〜1月28日（日）渋谷区立松濤美術館）
http://www.shoto-museum.jp/exhibitions/176lalique/

この記事に

閉じる コメント（0）

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿

開く トラックバック（0）

連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ロコ
求人
.

みんなの更新記事
前へ 次へ