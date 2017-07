原題 PIRATES OF THE CRIBBEAN/DEAD MEN TELL NO TALES

2017年 アメリカ

ジョニー・デップ主演の人気シリーズ第5弾

撮影当時から様々トラブルがあったようで製作者側も大変なことですねぇ

ストーリーの捻りには不満が残りましたが

迫力満点の映像とアクションを楽しませてもらいました

続編あり?

まだやるの?

ジョニデも歳とってきたし、ジェフリー・ラッシュはあんなことになったし←密かに復活ありと睨んでいますが

とか言いながら

若き日のキャプテン・ジャック・スパロウはあれだけかしら?

物語はターナーの息子=ヘンリーの時代に移るのかしら?

などなど続編に妄想を膨らませております(^_^;)

あ、ポール・マッカートニーに気づかなかった!