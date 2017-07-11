スイパスでこっぺぱん＠岡本こっぺ・Lun（神戸市東灘区岡本）

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神戸・岡本のこっぺぱん専門店「岡本こっぺ・Lun」。
『スイーツパスポート神戸版vol.3』を持参して行きました。
こちらのスイパスメニューは、
おかずこっぺとおやつこっぺのセット。
ショルダーハム玉子こっぺ（３８０円）、
粒あんマーガリンこっぺ（１９０円）、
あげこっぺ（１５０円）の組み合わせで、
通常価格７２０円のところ、
スイパス持参で５００円になります。
どれもおいしかったです。
また買いに行きたいと思います。
【関連記事】
岡本こっぺ・Lun の前回記事
https://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14624408.html
【『スイーツパスポート神戸版vol.2』関連記事】
スイパスでグラノーラ＠グラノーラスタンド（神戸市中央区北長狭通）
http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14773330.html
スイパスでサンドイッチとパン＠プラス ドゥ パスト（神戸市中央区橘通）
http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14775180.html
スイパスで再びサンドイッチとパン＠プラス ドゥ パスト（神戸市中央区橘通）
http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14792952.html
スイパスで選べるパン＠パン ド リバー（神戸市中央区下山手通）
http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14809858.html
スイパスでサンドイッチとパン ３回目＠プラス ドゥ パスト（神戸市中央区橘通）
http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14809866.html
スイパスで選べるパン ２回目＠パン ド リバー（神戸市中央区下山手通）
http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14809886.html
スイパスでグラノーラ ２回目＠グラノーラスタンド（神戸市中央区北長狭通）
https://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14822754.html
スイパスで蜜芋スイーツ＠アルコバレーノ神戸（ウミエ サウスモール）
https://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14879827.html
スイパスで抹茶シフォン＠かんみこより御影店（御影クラッセ）
https://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14905307.html
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