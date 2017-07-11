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有名店から針の穴場まで、神戸・阪神間を中心に食べ歩いてます。

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スイパスでこっぺぱん＠岡本こっぺ・Lun（神戸市東灘区岡本）

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神戸・岡本のこっぺぱん専門店「岡本こっぺ・Lun」。​
『スイーツパスポート神戸版vol.3』を持参して行きました。

こちらのスイパスメニューは、
おかずこっぺとおやつこっぺのセット。
ショルダーハム玉子こっぺ（３８０円）、
粒あんマーガリンこっぺ（１９０円）、
あげこっぺ（１５０円）の組み合わせで、
通常価格７２０円のところ、
スイパス持参で５００円になります。
どれもおいしかったです。
また買いに行きたいと思います。



【関連記事】
岡本こっぺ・Lun の前回記事
　https://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14624408.html



【『スイーツパスポート神戸版vol.2』関連記事】
スイパスでグラノーラ＠グラノーラスタンド（神戸市中央区北長狭通）
　http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14773330.html
スイパスでサンドイッチとパン＠プラス ドゥ パスト（神戸市中央区橘通）
　http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14775180.html
スイパスで再びサンドイッチとパン＠プラス ドゥ パスト（神戸市中央区橘通）
　http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14792952.html
スイパスで選べるパン＠パン ド リバー（神戸市中央区下山手通）
　http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14809858.html
スイパスでサンドイッチとパン ３回目＠プラス ドゥ パスト（神戸市中央区橘通）
　http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14809866.html
スイパスで選べるパン ２回目＠パン ド リバー（神戸市中央区下山手通）
　http://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14809886.html
スイパスでグラノーラ ２回目＠グラノーラスタンド（神戸市中央区北長狭通）
　https://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14822754.html
スイパスで蜜芋スイーツ＠アルコバレーノ神戸（ウミエ サウスモール）
　https://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14879827.html
スイパスで抹茶シフォン＠かんみこより御影店（御影クラッセ）
　https://blogs.yahoo.co.jp/shiope_04031008/14905307.html



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