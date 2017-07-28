ホエー豚丼ほか＠れすとらん四六時中 洲本店（イオン洲本）

イオン洲本店の２階にある

れすとらん四六時中 洲本店。



淡路島まで来て、

チェーン店で食事するものもどうかと思いましたが、

ランチタイムを大幅に過ぎてたこともあり、

何かと便利なイオンで食事をすることにしました。



ホエー豚丼（税込９５０円）、

四六時中花籠と麺セット（税込１１０１円）、

おこさまうどん（オモチャ、ドリンクバー付き、税込６１５円）

などをいただきました。

おいしかったです。



特にホエー豚丼が気に入りました。

ホエー豚というのは、

ホエー（ホエイ・乳清）を与えて飼育された豚のこと。

ホエーというとプロテインが思い浮かぶので、

豚にプロテインを与えるなんてなんと贅沢な、

と思いましたが、

ホエーはもともとチーズの生産過程で生じる廃棄物なので、

廃棄物の有効活用ということなのでしょう。







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