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ホエー豚丼ほか＠れすとらん四六時中 洲本店（イオン洲本）

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イオン洲本店の２階にある
れすとらん四六時中 洲本店。

淡路島まで来て、
チェーン店で食事するものもどうかと思いましたが、
ランチタイムを大幅に過ぎてたこともあり、
何かと便利なイオンで食事をすることにしました。

ホエー豚丼（税込９５０円）、
四六時中花籠と麺セット（税込１１０１円）、
おこさまうどん（オモチャ、ドリンクバー付き、税込６１５円）
などをいただきました。
おいしかったです。

特にホエー豚丼が気に入りました。
ホエー豚というのは、
ホエー（ホエイ・乳清）を与えて飼育された豚のこと。
ホエーというとプロテインが思い浮かぶので、
豚にプロテインを与えるなんてなんと贅沢な、
と思いましたが、
ホエーはもともとチーズの生産過程で生じる廃棄物なので、
廃棄物の有効活用ということなのでしょう。



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