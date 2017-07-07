【その他】　鈴鹿8時間耐久ロードレース　タイヤメーカー合同テスト！

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6日、「2016-2017 FIM世界耐久選手権最終戦 ”コカ･コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第40回記念大会」 のタイヤメーカー合同テストが鈴鹿サーキットで行われました！
この日は2回のセッションが行われ、ヨシムラ・スズキMOTULレーシングの津田拓也がトップタイムをマークしました。
天候に恵まれなかった初日のメーカー合同テストから一転、好天に恵まれた2日目のタイヤメーカー合同テストは、鈴鹿8耐本番を思わせるほどの暑さに見舞われました。 また、60台を超えるマシンがテストに参加したことで、さらに鈴鹿8耐本番の様相となりました。
タイヤメーカー合同テストは、午前中に1時間半、午後に1時間半の走行枠が設定。 午前中は昨日同様、MuSASHi RT HARC-PRO.Hondaの高橋巧がトップに君臨します。
午後の走行でもセッション中のほとんどの時間で高橋はリーダーボードのトップに立っていましたが、最後に津田が新品タイヤを装着してタイムアタック。 唯一となる2分7秒台をマークして逆転トップとなりました。
各チーム共にロングランを中心に行ない、セッティングに専念。 2日目のテストをトップで終えた津田は 「スズキのバックアップのおかげで一歩前進した」 とトップタイムの理由を説明。 新型マシンになったスズキGSX-R1000を少しずつ手の内に入れようとしているようです。
【鈴鹿8時間耐久ロードレース タイヤメーカー合同テスト総合結果】
Pos. No. Cls Team Best Time
|1
|12R
|EWC
|YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING
|2'07.232
|2
|635
|EWC
|MuSASHi RT HARC-PRO. Honda
|2'08.023
|3
|12
|EWC
|YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING
|2'08.333
|4
|11T
|EWC
|Kawasaki Team GREEN
|2'08.352
|5
|634
|EWC
|MuSASHi RT HARC-PRO. Honda
|2'08.391
|6
|12T
|EWC
|YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING
|2'08.431
|7
|7
|EWC
|YART・Yamaha
|2'08.795
|8
|5
|EWC
|F.C.C.TSR Honda
|2'08.811
|9
|72T
|EWC
|Honda DREAM RT SAKURAI HONDA
|2'08,938
|10
|11
|EWC
|Kawasaki Team GREEN
|2'09.025
|11
|71
|EWC
|Team KAGAYAMA
|2'09.177
|12
|25
|EWC
|HondaSuzukaRacingTeam
|2'09.410
|13
|95
|EWC
|S-PULSE DREAM RACING・IAI
|2'09,661
|14
|71T
|EWC
|Team KAGAYAMA
|2'09.819
|15
|95T
|EWC
|S-PULSE DREAM RACING・IAI
|2'10.220
|16
|7T
|EWC
|YART・Yamaha
|2'10.267
|17
|104
|EWC
|Honda Dream Racing
|2'10.388
|18
|22
|EWC
|SatuHATI Honda Team Asia
|2'10.742
|19
|10T
|EWC
|EVA RT WEBIKE TRICK STAR
|2'10.749
|20
|03
|EWC
|Moto Map SUPPLY FutureAccess
|2'10.878
|21
|091
|EWC
|au&テルル・Kohara RT
|2'10.882
|22
|79
|EWC
|Team SuP Dream Honda
|2'11.035
|23
|13
|EWC
|Mistresa with ATJ Racing
|2'11.047
|24
|75
|SST
|ITO・RACING・GMD&REDGRIFFIN
|2'11.075
|25
|85
|JSB
|RC甲子園
|2'11.088
|26
|10
|EWC
|EVA RT WEBIKE TRICK STAR
|2'11.129
|27
|090
|EWC
|au&テルル・Kohara RT
|2'11.285
|28
|72
|EWC
|Honda DREAM RT SAKURAI HONDA
|2'11.709
|29
|6
|EWC
|Titanium Power HOOTERS Racing
|2'12.392
|30
|9
|EWC
|BMCJ Motorrad Rennsport
|2'12.535
|31
|74
|SST
|AKENO SPEED・YAMAHA
|2'12.538
|32
|39
|EWC
|BMW Motorrad39
|2'12.707
|33
|47
|JSB
|チームノリック
|2'12.842
|34
|96
|EWC
|Team Frontier
|2'12.928
|35
|83
|EWC
|teamJP，DFR&RS-ITOH
|2'13.167
|36
|3
|EWC
|KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH
|2'13.278
|37
|24
|EWC
|CLEVER WOLF Racing
|2'14.373
|38
|04
|EWC
|Honda浜初エスカルゴ&狭山レーシング
|2'14.838
|39
|4
|EWC
|TEAM SUGAI RACING JAPAN
|2'15.029
|40
|56
|SST
|TONE RT SYNCEDGE 4413
|2'15.075
|41
|87
|SST
|TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL
|2'15.298
|42
|59
|SST
|HKC&IMT Racing
|2'15.356
|43
|23
|EWC
|TEAM VITAL SPIRIT
|2'15.424
|44
|57
|SST
|RSG RACING with SCHOOL FAMILY
|2'15.540
|45
|17
|EWC
|Honda DREAM Kitakyushu & Team Life
|2'15.679
|46
|87T
|SST
|TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL
|2'15.682
|47
|99
|EWC
|oosakamobius icuRT99&OUTRUN&motokids
|2'15.685
|48
|41
|SST
|IWATARACINGFAMILY whth YMC
|2'16.001
|49
|66
|EWC
|HAMAMATSU TEAM TITAN
|2'16.008
|50
|321
|–
|Favorite Factory+SUZUKA R&D
|2'16.075
|51
|903
|EWC
|NOI：Z RACING TEAM
|2'16.473
|52
|91
|SST
|アクティブリンク TIO
|2'16.527
|53
|112
|EWC
|Honda EG Racing
|2'16.587
|54
|69
|EWC
|YamashinaKawasaki&BusinessRalliart&YIC
|2'16.671
|55
|20
|EWC
|KMII Z-TECH
|2'16.928
|56
|77
|EWC
|Honda Kohyohkai DREAM Racing Team
|2'16.937
|57
|29
|EWC
|DOG HOUSE
|2'17.144
|58
|27
|EWC
|TransMapRacing TeamNAGANO with ACE CAFE
|2'17.609
|59
|73
|EWC
|r.c.norimono&motoraboej
|2'18.107
|60
|88
|EWC
|MOTOBUM HONDA
|2'18.122
|61
|35
|SST
|ﾌﾟﾗｽﾜﾝMCRT
|2'19.045
|62
|3T
|SST
|KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH
|2'19.551
|–
|25T
|EWC
|HondaSuzukaRacingTeam
|計測できず
|–
|58
|EWC
|RS GARAGE HARADA HIMEJI
|出走せず
|–
|5T
|EWC
|F.C.C.TSR Honda
|出走せず
|–
|04T
|EWC
|Honda Dream Racing
|出走せず
|–
|502
|SST
|NCXX RACING
|出走せず
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