【その他】　鈴鹿8時間耐久ロードレース　タイヤメーカー合同テスト！

6日、「2016-2017 FIM世界耐久選手権最終戦 ”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第40回記念大会」 のタイヤメーカー合同テストが鈴鹿サーキットで行われました!





この日は2回のセッションが行われ、ヨシムラ・スズキMOTULレーシングの津田拓也がトップタイムをマークしました。



天候に恵まれなかった初日のメーカー合同テストから一転、好天に恵まれた2日目のタイヤメーカー合同テストは、鈴鹿8耐本番を思わせるほどの暑さに見舞われました。 また、60台を超えるマシンがテストに参加したことで、さらに鈴鹿8耐本番の様相となりました。



タイヤメーカー合同テストは、午前中に1時間半、午後に1時間半の走行枠が設定。 午前中は昨日同様、MuSASHi RT HARC-PRO.Hondaの高橋巧がトップに君臨します。



午後の走行でもセッション中のほとんどの時間で高橋はリーダーボードのトップに立っていましたが、最後に津田が新品タイヤを装着してタイムアタック。 唯一となる2分7秒台をマークして逆転トップとなりました。



各チーム共にロングランを中心に行ない、セッティングに専念。 2日目のテストをトップで終えた津田は 「スズキのバックアップのおかげで一歩前進した」 とトップタイムの理由を説明。 新型マシンになったスズキGSX-R1000を少しずつ手の内に入れようとしているようです。





【鈴鹿8時間耐久ロードレース タイヤメーカー合同テスト総合結果】



Pos. No. Cls Team Best Time 1 12R EWC YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING 2'07.232 2 635 EWC MuSASHi RT HARC-PRO. Honda 2'08.023 3 12 EWC YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING 2'08.333 4 11T EWC Kawasaki Team GREEN 2'08.352 5 634 EWC MuSASHi RT HARC-PRO. Honda 2'08.391 6 12T EWC YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING 2'08.431 7 7 EWC YART・Yamaha 2'08.795 8 5 EWC F.C.C.TSR Honda 2'08.811 9 72T EWC Honda DREAM RT SAKURAI HONDA 2'08,938 10 11 EWC Kawasaki Team GREEN 2'09.025 11 71 EWC Team KAGAYAMA 2'09.177 12 25 EWC HondaSuzukaRacingTeam 2'09.410 13 95 EWC S-PULSE DREAM RACING・IAI 2'09,661 14 71T EWC Team KAGAYAMA 2'09.819 15 95T EWC S-PULSE DREAM RACING・IAI 2'10.220 16 7T EWC YART・Yamaha 2'10.267 17 104 EWC Honda Dream Racing 2'10.388 18 22 EWC SatuHATI Honda Team Asia 2'10.742 19 10T EWC EVA RT WEBIKE TRICK STAR 2'10.749 20 03 EWC Moto Map SUPPLY FutureAccess 2'10.878 21 091 EWC au&テルル・Kohara RT 2'10.882 22 79 EWC Team SuP Dream Honda 2'11.035 23 13 EWC Mistresa with ATJ Racing 2'11.047 24 75 SST ITO・RACING・GMD&REDGRIFFIN 2'11.075 25 85 JSB RC甲子園 2'11.088 26 10 EWC EVA RT WEBIKE TRICK STAR 2'11.129 27 090 EWC au&テルル・Kohara RT 2'11.285 28 72 EWC Honda DREAM RT SAKURAI HONDA 2'11.709 29 6 EWC Titanium Power HOOTERS Racing 2'12.392 30 9 EWC BMCJ Motorrad Rennsport 2'12.535 31 74 SST AKENO SPEED・YAMAHA 2'12.538 32 39 EWC BMW Motorrad39 2'12.707 33 47 JSB チームノリック 2'12.842 34 96 EWC Team Frontier 2'12.928 35 83 EWC teamJP,DFR&RS-ITOH 2'13.167 36 3 EWC KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH 2'13.278 37 24 EWC CLEVER WOLF Racing 2'14.373 38 04 EWC Honda浜初エスカルゴ&狭山レーシング 2'14.838 39 4 EWC TEAM SUGAI RACING JAPAN 2'15.029 40 56 SST TONE RT SYNCEDGE 4413 2'15.075 41 87 SST TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL 2'15.298 42 59 SST HKC&IMT Racing 2'15.356 43 23 EWC TEAM VITAL SPIRIT 2'15.424 44 57 SST RSG RACING with SCHOOL FAMILY 2'15.540 45 17 EWC Honda DREAM Kitakyushu & Team Life 2'15.679 46 87T SST TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL 2'15.682 47 99 EWC oosakamobius icuRT99&OUTRUN&motokids 2'15.685 48 41 SST IWATARACINGFAMILY whth YMC 2'16.001 49 66 EWC HAMAMATSU TEAM TITAN 2'16.008 50 321 – Favorite Factory+SUZUKA R&D 2'16.075 51 903 EWC NOI:Z RACING TEAM 2'16.473 52 91 SST アクティブリンク TIO 2'16.527 53 112 EWC Honda EG Racing 2'16.587 54 69 EWC YamashinaKawasaki&BusinessRalliart&YIC 2'16.671 55 20 EWC KMII Z-TECH 2'16.928 56 77 EWC Honda Kohyohkai DREAM Racing Team 2'16.937 57 29 EWC DOG HOUSE 2'17.144 58 27 EWC TransMapRacing TeamNAGANO with ACE CAFE 2'17.609 59 73 EWC r.c.norimono&motoraboej 2'18.107 60 88 EWC MOTOBUM HONDA 2'18.122 61 35 SST プラスワンMCRT 2'19.045 62 3T SST KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH 2'19.551 – 25T EWC HondaSuzukaRacingTeam 計測できず – 58 EWC RS GARAGE HARADA HIMEJI 出走せず – 5T EWC F.C.C.TSR Honda 出走せず – 04T EWC Honda Dream Racing 出走せず – 502 SST NCXX RACING 出走せず 6日、「2016-2017 FIM世界耐久選手権最終戦 ”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第40回記念大会」 のタイヤメーカー合同テストが鈴鹿サーキットで行われました!この日は2回のセッションが行われ、ヨシムラ・スズキMOTULレーシングの津田拓也がトップタイムをマークしました。天候に恵まれなかった初日のメーカー合同テストから一転、好天に恵まれた2日目のタイヤメーカー合同テストは、鈴鹿8耐本番を思わせるほどの暑さに見舞われました。 また、60台を超えるマシンがテストに参加したことで、さらに鈴鹿8耐本番の様相となりました。タイヤメーカー合同テストは、午前中に1時間半、午後に1時間半の走行枠が設定。 午前中は昨日同様、MuSASHi RT HARC-PRO.Hondaの高橋巧がトップに君臨します。午後の走行でもセッション中のほとんどの時間で高橋はリーダーボードのトップに立っていましたが、最後に津田が新品タイヤを装着してタイムアタック。 唯一となる2分7秒台をマークして逆転トップとなりました。各チーム共にロングランを中心に行ない、セッティングに専念。 2日目のテストをトップで終えた津田は 「スズキのバックアップのおかげで一歩前進した」 とトップタイムの理由を説明。 新型マシンになったスズキGSX-R1000を少しずつ手の内に入れようとしているようです。Pos. No. Cls Team Best Time