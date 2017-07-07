☆チロルのモータースポーツ大好き日記☆ そしてウサギ飼い！

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【その他】　鈴鹿8時間耐久ロードレース　タイヤメーカー合同テスト！


6日、「2016-2017 FIM世界耐久選手権最終戦　”コカ･コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース　第40回記念大会」 のタイヤメーカー合同テストが鈴鹿サーキットで行われました！

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この日は2回のセッションが行われ、ヨシムラ・スズキMOTULレーシングの津田拓也がトップタイムをマークしました。

天候に恵まれなかった初日のメーカー合同テストから一転、好天に恵まれた2日目のタイヤメーカー合同テストは、鈴鹿8耐本番を思わせるほどの暑さに見舞われました。　また、60台を超えるマシンがテストに参加したことで、さらに鈴鹿8耐本番の様相となりました。

タイヤメーカー合同テストは、午前中に1時間半、午後に1時間半の走行枠が設定。　午前中は昨日同様、MuSASHi RT HARC-PRO.Hondaの高橋巧がトップに君臨します。

午後の走行でもセッション中のほとんどの時間で高橋はリーダーボードのトップに立っていましたが、最後に津田が新品タイヤを装着してタイムアタック。　唯一となる2分7秒台をマークして逆転トップとなりました。

各チーム共にロングランを中心に行ない、セッティングに専念。　2日目のテストをトップで終えた津田は 「スズキのバックアップのおかげで一歩前進した」 とトップタイムの理由を説明。　新型マシンになったスズキGSX-R1000を少しずつ手の内に入れようとしているようです。


【鈴鹿8時間耐久ロードレース　タイヤメーカー合同テスト総合結果】

 Pos. No.     Cls     Team                                                                                      Best Time
112REWCYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING2'07.232
2635EWCMuSASHi RT HARC-PRO. Honda2'08.023
312EWCYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING2'08.333
411TEWCKawasaki Team GREEN2'08.352
5634EWCMuSASHi RT HARC-PRO. Honda2'08.391
612TEWCYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING2'08.431
77EWCYART・Yamaha2'08.795
85EWCF.C.C.TSR Honda2'08.811
972TEWCHonda DREAM RT SAKURAI HONDA2'08,938
1011EWCKawasaki Team GREEN2'09.025
1171EWCTeam KAGAYAMA2'09.177
1225EWCHondaSuzukaRacingTeam2'09.410
1395EWCS-PULSE DREAM RACING・IAI2'09,661
1471TEWCTeam KAGAYAMA2'09.819
1595TEWCS-PULSE DREAM RACING・IAI2'10.220
167TEWCYART・Yamaha2'10.267
17104EWCHonda Dream Racing2'10.388
1822EWCSatuHATI Honda Team Asia2'10.742
1910TEWCEVA RT WEBIKE TRICK STAR2'10.749
2003EWCMoto Map SUPPLY FutureAccess2'10.878
21091EWCau&テルル・Kohara RT2'10.882
2279EWCTeam SuP Dream Honda2'11.035
2313EWCMistresa with ATJ Racing2'11.047
2475SSTITO・RACING・GMD&REDGRIFFIN2'11.075
2585JSBRC甲子園2'11.088
2610EWCEVA RT WEBIKE TRICK STAR2'11.129
27090EWCau&テルル・Kohara RT2'11.285
2872EWCHonda DREAM RT SAKURAI HONDA2'11.709
296EWCTitanium Power HOOTERS Racing2'12.392
309EWCBMCJ Motorrad Rennsport2'12.535
3174SSTAKENO SPEED・YAMAHA2'12.538
3239EWCBMW Motorrad392'12.707
3347JSBチームノリック2'12.842
3496EWCTeam Frontier2'12.928
3583EWCteamJP，DFR&RS-ITOH2'13.167
363EWCKRP SANYOKOGYO&RS-ITOH2'13.278
3724EWCCLEVER WOLF Racing2'14.373
3804EWCHonda浜初エスカルゴ&狭山レーシング2'14.838
394EWCTEAM SUGAI RACING JAPAN2'15.029
4056SSTTONE RT SYNCEDGE 44132'15.075
4187SSTTEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL2'15.298
4259SSTHKC&IMT Racing2'15.356
4323EWCTEAM VITAL SPIRIT2'15.424
4457SSTRSG RACING with SCHOOL FAMILY2'15.540
4517EWCHonda DREAM Kitakyushu & Team Life2'15.679
4687TSSTTEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL2'15.682
4799EWCoosakamobius icuRT99&OUTRUN&motokids2'15.685
4841SSTIWATARACINGFAMILY whth YMC2'16.001
4966EWCHAMAMATSU TEAM TITAN2'16.008
50321Favorite Factory+SUZUKA R&D2'16.075
51903EWCNOI：Z RACING TEAM2'16.473
5291SSTアクティブリンク TIO2'16.527
53112EWCHonda EG Racing2'16.587
5469EWCYamashinaKawasaki&BusinessRalliart&YIC2'16.671
5520EWCKMII Z-TECH2'16.928
5677EWCHonda Kohyohkai DREAM Racing Team2'16.937
5729EWCDOG HOUSE2'17.144
5827EWCTransMapRacing TeamNAGANO with ACE CAFE2'17.609
5973EWCr.c.norimono&motoraboej2'18.107
6088EWCMOTOBUM HONDA2'18.122
6135SSTﾌﾟﾗｽﾜﾝMCRT2'19.045
623TSSTKRP SANYOKOGYO&RS-ITOH2'19.551
25TEWCHondaSuzukaRacingTeam計測できず
58EWCRS GARAGE HARADA HIMEJI出走せず
5TEWCF.C.C.TSR Honda出走せず
04TEWCHonda Dream Racing出走せず
502SSTNCXX RACING出走せず

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