Ê¿À®29Ç¯10·î4Æü­¡

|
¡ý10·î4Æü18»þ43Ê¬¡¢¾èµÒ¤ÎÌÂÏÇ¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢»°½½Ç¯°Ê¾å¤â»ä¤ËÌÛ¤Ã¤Æ±¢¤Ç¤³¤½¤³¤½¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë»ä¤Î²È¤ò¤Î¤¾¤¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÜ¶±¤Ê´óÀ¸Ãî¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÅ´Æ»´Ø·¸¼Ô¤Î»Å¶È¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤¬´ñÌ¯¤«¤ÄÈó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤Ë¤â¡¢£µÊ¬°Ê¾å¤âÅÅ¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ËÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ä¤é¤»¤ÎÄä¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¡¢Ï©Àþ¤´¤ÈÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï´ñÌ¯¤ËÅÅ¼Ö¤¬±Ø¤È±Ø¤Î´Ö¤ÇÄ¹»þ´ÖÄä¼Ö¤·¤¿¤ê¡¢Êâ¤¯¤è¤ê¤âÃÙ¤¤½ù¹Ô¤ò¤·¤Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢»ä¤òÃÙ¹ï¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»°½½Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¯¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤ËÇö±ø¤¤Å´Æ»´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤ËÈÜ¶±¼Ô¤Î´óÀ¸Ãî¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¾èµÒ¤ÎÌÂÏÇ¤ò¹Í¤¨¤º¡¢Ê¿µ¤¤Ç¸Î°Õ¤ËÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¡¢Èó¾ï¼±¤Ç¥â¥é¥ë¤ÎÄã¤¤Å´Æ»´Ø·¸¼Ô¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
´óÀ¸Ãî¤¬¤ï¤¶¤ÈÅÅ¼Ö¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¼º¤Ã¤¿»ä¤Î»þ´Ö¤òÊÖ¤»¡£
Ê¿À®29Ç¯8·î3Æü¡¢ÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÏ©Àþ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í¾Ê¬¤Ê¸òÄÌÈñ¤ò»È¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢°ì²ó¤äÆó²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¸òÄÌÈñ¤òÉéÃ´¤·¤¿¡£¸Î°Õ¤ËÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤¿´óÀ¸Ãî¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÂ¿³Û¤Î¸òÄÌÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¥ËÀ¡¦´óÀ¸Ãî¡¢¸òÄÌÈñ¤òÊÖ¤»¡ª¡ª¡ª¡ª
10·î4Æü7»þ20Ê¬¡¢¶á½ê¤Ë¤¢¤ë»ä¤Î²È¤ÎÃç²ð¶È¼Ô¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤Æ¡¢»ä¤Î²È¤¬´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ç´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢»ä¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢Èó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤Ë¤â¡¢»ä¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±ìÁð¤òµÛ¤¤¡¢³¥»®¤Î¤Ê¤¤Ï©¾å¤Ë±ìÁð¤ÎµÛ³Ì¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¹¤ë¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬ÌµÇ½¤À¤È¸ç¤ê¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¤È¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤º¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤¹¤ê´ó¤ë¤Ê¤É¤Î´óÀ¸Ãî¼êË¡¤·¤«¼è¤ì¤º¡¢Î¢¤«¤é¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¼ºÇÔ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ´Ù¤ì¤ë±ø¤¤¼êÃÊ¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¶âÁ¬¤ò¸ð¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¼ã¤¤Èþ¿Í¶É·Ï¤Î¼ã¤¤°¦¿Í½÷¤¬Âç¹¥¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤ÇÏ¼¯Æ¬¤Ç¡¢µ¤¤¬¼å¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÈÜ¶±¼Ô¤½¤¦¤Ê¡¢70¡Á80ºÐÂå¤Ç¡¢ÇØ¤¬Äã¤¯¡¢Áé¤»·Á¤Ç¡¢ÉÏÁê¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯±ø¤¤¿È¤Ê¤ê¤Ç¡¢³°¤ìÇÏ·ô¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤é¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ±î¤Î¤è¤¦¤Ê½¹¤¤ÍÆ»Ñ¤Ç¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÇÏ¼¯¤½¤¦¤Ç¡¢ÈÜ¶±¼ÔÌÌ¤Ç¡¢¸ð¿©·Ï¤«¤ÄÏ«Æ¯¼ÔÉ÷¤ÎÇÏ¼¯¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£
Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â²¿¤â¡¢¤ªÁ°¡¢Ã¯¤À¤è¡©½éÂÐÌÌ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤è¡©
¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÇÏ¼¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡£
»ä¤âÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÇÏ¼¯¤ÊÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¥â¥é¥ë¤òÀâ¤¤¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇØ¸å¤Ç¸ð¿©¤Ë±ÂÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇö±ø¤¤ÈÜ¶±¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©
10·î4Æü15»þ10Ê¬¡¢»ä¤Î¶Ð¤áÀè¤Î¶á¤¯¤Ë¤Æ¡¢»ä¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢Èó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¼þ°Ï¤Ç²¼ÉÊ¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÎÃË¤Î²È¤ò¤Î¤¾¤¯ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸«¤ë¤«¤é¤ËËÜÅö¤ËÇÏ¼¯¤½¤¦¤ÇÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÎÃË¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤È¼þ°Ï¤Ë¸í²ò¤µ¤»¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃË¤«¤é¶â¤ò¤à¤·¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢10¡Á20ºÐÂå¤Ç¡¢ÇØ¤¬Äã¤¯¡¢ÃæÆù¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥Ö¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÇäÌ¾¹Ô°Ù½÷¤Î»Ø¸¶²¿Ë¿¤«»ÒÆÚ¤Î¤è¤¦¤Ê½¹¤¤ÍÆ»Ñ¤Ç¡¢°ìÌÜ¤ÇÇÏ¼¯¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÄì°ÕÃÏ¤Î°¤½¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¿Í¶É·Ï¤Î¼ã¤¤¥»¥¯¥Ï¥éÇÏ¼¯°üÍð½÷¤¬¤¤¤¿¡£
Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â²¿¤â¡¢¤ªÁ°¡¢Ã¯¤À¤è¡©½éÂÐÌÌ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤è¡©
¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÇÏ¼¯½÷¡£
ºÇ¶á¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¡¢»Å»ö¤â¤»¤º¡¢³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤«¤º¤Ë¡¢¤×¤é¤×¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤ÇÏ¼¯½÷¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÍµÊ¡¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï±ç½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
10·î4Æü7»þ25Ê¬¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¤Æ¡¢»ä¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢Èó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¼þ°Ï¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁû¤°¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤±ç¸ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢Áé¤»·Á¤Ç¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÇÏ¼¯¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÍÆ»Ñ¤Ç¡¢ÇÏ¼¯½÷»Ò¹â¹»À¸Æó¿ÍÁÈ¤¬¤¤¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¹â¹»À¸¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÍÄÃÕ±à»ù¤È°ì½ï¡£»ä¤Î¼þ°Ï¤ÇÂçÀ¼¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀäÂÐ¤ËÊÙ³Ø¤È¤ÏÌµ±ï¤½¤¦¤Ç¸«¤ë¤«¤é¤ËËÜÅö¤ËÇÏ¼¯¤½¤¦¤ÊÇÏ¼¯²á¤®¤ÆÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤ºÎ¢¤«¤é¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¼ºÇÔ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ´Ù¤ì¤ë±ø¤¤¼êÃÊ¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤ÈÜ¶±¤ÇÌµÇ½¤½¤¦¤ÊÀ©Éþ¤òÃå¤¿¹â¹»À¸¤¬¤¤¤¿¡£
Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â²¿¤â¡¢¤ªÁ°¡¢Ã¯¤À¤è¡©½éÂÐÌÌ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤è¡©
¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÇÏ¼¯¹â¹»À¸¡£
³ØÀ¸¤È¤¤¤¦Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¤ËÊÙ³Ø¤ËÎå¤á¤ëµ®½Å¤Ê»þ¤Ë¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤í¡¢ÇÏ¼¯¹â¹»À¸¡£
Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤º¤ËÀ©Éþ¤Ç³¹Ãæ¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯¹â¹»À¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£º£¤Î¶µ»Õ¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¡£ÀèÀ¸¤¬ÂÕËý¤À¤«¤é¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¤¦¤í¤Ä¤¯ÇÏ¼¯¹â¹»À¸¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤À¡£
10·î4Æü18»þ25Ê¬¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¤Æ¡¢»ä¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢Èó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¼þ°Ï¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁû¤°¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤Èþ¿Í¶É·Ï¤ÎÇÏ¼¯½÷¤¬Âç¹¥¤¤½¤¦¤ÇÀäÂÐ¤ËÊÙ³Ø¤È¤ÏÌµ±ï¤½¤¦¤Ç¸«¤ë¤«¤é¤ËËÜÅö¤ËÇÏ¼¯¤½¤¦¤ÊÇÏ¼¯²á¤®¤ÆÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤ºÎ¢¤«¤é¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¼ºÇÔ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ´Ù¤ì¤ë±ø¤¤¼êÃÊ¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤ÈÜ¶±¤ÇÌµÇ½¤½¤¦¤ÊÄì°ÕÃÏ¤Î°¤½¤¦¤Ê¡¢´Á»ú¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤á¤º¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ½ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢20¡Á30ºÐÂå¤Ç¡¢´ã¶À¤ò³Ý¤±¡¢ÃæÆùÃæÇØ¤Ç¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËËÜÅö¤ËÇÏ¼¯¤½¤¦¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Ç½¬¤¦´Á»ú¤â¤Þ¤È¤â¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤ËÜÊª¤ÎÇÏ¼¯ÌÌ¤Ç¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÓÂÀ¤Î¤è¤¦¤Ê½¹¤¤ÍÆ»Ñ¤Ç¡¢ÈÜ¶±¼ÔÌÌ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤«¤ÄÏ«Æ¯¼ÔÉ÷¤Î¼ã¤¤ÇÏ¼¯ÃË¤È¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÎÃË¤Î²È¤ò¤Î¤¾¤¯ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸«¤ë¤«¤é¤ËËÜÅö¤ËÇÏ¼¯¤½¤¦¤ÇÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÎÃË¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤È¼þ°Ï¤Ë¸í²ò¤µ¤»¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃË¤«¤é¶â¤ò¤à¤·¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢20ºÐÂå¤Ç¡¢ÇØ¤¬Äã¤¯¡¢Áé¤»·Á¤Ç¡¢´ã¶À¤ò³Ý¤±¡¢ÇØ¤¬Äã¤¯¡¢ÃæÆù¤Ç¡¢±ø¤¤¿È¤Ê¤ê¤Ç¡¢ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤ÎÌ¡²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Á¥«»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê½¹¤¤ÍÆ»Ñ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÄì°ÕÃÏ¤Î°¤½¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤ÇÏ¼¯°üÍð½÷¤È¤ÎÇÏ¼¯¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤¿¡£
Á´ÂÎÉ½¼¨
[ ¥ê¥¹¥È ]