¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ºÒ³²Í½Â¬¡×¡ÖÄÅÇÈ¡¦²Ð»³ºÒ³²Í½Â¬¡×¾ðÊó¡£Æü¸þÆç¡¢Æî³¤¡¢Åì³¤¡¢ÅìÆî³¤¡¢Ë¼Áí²­¡¢Ê¡Åç²­¥¢¥¦¥¿¡¼¥é¥¤¥ºÃÏ¿Ì¡£ÉÙ»Î»³¡¢ºùÅç¡¢°¤ÁÉ»³¡¢Àõ´Ö»³¡¢¸æÖÖ»³¡¢¿·³ã¾Æ³Ù¡¢ÁðÄÅÇòº¬»³¡¢½½¾¡³Ù¤Ê¤É

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ÂæßÔÃÏ¿ÌÍÂÂ¬¸¦µæ½ê @dysonlin1 4»þ´ÖÁ° 2017-04-24 00:55 UTC+8 µ¹Íö¶ÉÃÏ¿ÌÍ½Êó¡§(1)ÀÖ¡§2Æü°Ê內¤Ë¡¢ÅìÂæÏÑ¡¢ÆîÆüËÜ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢M6+ ~ M7+ (2)¥ª¥ì¥ó¥¸¡§12Æü°Ê內¤Ë¡¢ÅìÂæÏÑ¡¢ÆîÆüËÜ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢M6+ ~ M7+http://quakeforecast.blogspot.tw/2017/04/2017-04-24-0055-utc8-12m6-m7-212m6-m7.html ¡Äpic.twitter.com/8U7dBSA3D3
ÂæßÔÃÏ¿ÌÍÂÂ¬¸¦µæ½ê @dysonlin1 5»þ´ÖÁ°2017-04-23 23:52 UTC+8 Åí±à¶ÉÃÏ¿ÌÍ½Êó¡§(1)ÀÖ¡§2Æü°Ê內¤Ë¡¢ÅìÂæÏÑ¡¢ÆîÆüËÜ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢M6+ ~ M7+ (2)¥ª¥ì¥ó¥¸¡§12Æü°Ê內¤Ë¡¢ÅìÂæÏÑ¡¢ÆîÆüËÜ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢M6+ ~ M7+http://quakeforecast.blogspot.tw/2017/04/2017-04-23-2352-utc8-12m6-m7-212m6-m7.html ¡Äpic.twitter.com/NmsDroFQ7R
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ÂæßÔÃÏ¿ÌÍÂÂ¬¸¦µæ½ê @dysonlin1 7»þ´ÖÁ°2017-04-23 21:46 UTC+8 ¹âÍº¶ÉÃÏ¿ÌÍ½Êó¡§(1)ÀÖ¡§2Æü°Ê內¤Ë¡¢ÅìÂæÏÑ¡¢ÆîÆüËÜ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢M6+ ~ M7+ (2)¥ª¥ì¥ó¥¸¡§12Æü°Ê內¤Ë¡¢ÅìÂæÏÑ¡¢ÆîÆüËÜ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢M6+ ~ M7+http://quakeforecast.blogspot.tw/2017/04/2017-04-23-2146-utc8-12m6-m7-212m6-m7.html ¡Äpic.twitter.com/npXoP3tZqJ
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