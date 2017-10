メン・イン・ブラック

https://g.co/kgs/CkSiQR







メン・イン・ブラック (映画)

『メン・イン・ブラック』(Men in Black)は1997年のアメリカ映画。監督はアダムス・ファミリーのバリー・ソネンフェルド。プロデューサーはスティーヴン・スピルバーグ。第70回アカデミー賞 最優秀メイクアップ賞、第55回ゴールデングローブ賞 最優秀作品賞(コメディ/ミュージカル)を受賞。



メン・イン・ブラック

Men in Black

監督 バリー・ソネンフェルド

脚本 エド・ソロモン

原作 ローウェル・J・カニンガム

製作 ウォルター・F・パークス

ローリー・マクドナルド

製作総指揮 スティーヴン・スピルバーグ

出演者 トミー・リー・ジョーンズ

ウィル・スミス

音楽 ダニー・エルフマン

主題歌 「Men in Black」(en)

ウィル・スミス

撮影 ドン・ピーターマン

編集 ジム・ミラー

製作会社 アンブリン・エンターテインメント

配給 コロムビア映画

公開 1997年7月2日

1997年12月6日

上映時間 98分

製作国 アメリカ合衆国

言語 英語

製作費 $90,000,000[1]

興行収入 $589,390,539[1]

配給収入 35億円[2]

次作 メン・イン・ブラック2





■【概要 】



「メン・イン・ブラック」とはアメリカでの都市伝説で、UFOや宇宙人の目撃者、遭遇者のもとに現れて脅迫的な圧力をかけるとされる黒づくめの衣装の男たちのこと。



ストーリーはローウェル・カニンガムのコミック「The Men in Black (1990)」が元になっており、「エルヴィス・プレスリー生存説」[3]等のアメリカで有名な都市伝説を宇宙人がらみの事実だったという設定でパロディー化したコメディ寄りのSFアクション映画。



全米のみでも2億5千万ドルと1997年の年間全米興行収入2位となり、(全米歴代興行収入73位、2013年4月現在)、公開当時不振だったソニー・ピクチャーズに大きく貢献した。ヒットを受けてシリーズ化されたほか、テレビアニメーションシリーズも製作されている。



同年公開のアメリカ映画、『陰謀のセオリー』が、同様に都市伝説的な陰謀論が実は真実だったという設定で製作されているが、同作品が深刻なサスペンス映画として作られているのに対し、『メン・イン・ブラック』は、あくまでも都市伝説をパロディー化してこっけいな荒唐無稽さをアクション・シーンとともに楽しむ愉快な娯楽映画として仕上げている[4]。







■【ストーリー 】



ニューヨーク市警察のジェームズ・エドワーズ刑事(ウィル・スミス)はとある事件の犯人を追い詰めたが、犯人は飛び降り自殺してしまう。しかし犯人が異形を見せたことで普通の人間ではないことを知るが、あまりにも奇天烈な話で疑われてしまい、この話を信じるのは検視官のローレル・ウィーバー(リンダ・フィオレンティーノ)だけだった。そこへ突然現れた、黒い背広の男がローレルに赤い光を浴びせる。“K”と呼ばれるその男(トミー・リー・ジョーンズ)は、自分の所属する組織MIB(メン・イン・ブラック)へエドワーズをスカウトする。エドワーズは他にも集められたエリート中のエリートたちに混じってテストを受ける。ただ一人合格した彼はKから現在、地球上には1500体ものエイリアンが人間に姿を変えるなどして

生活していることを知らされる。エイリアンが犯罪や侵略行為に出ないよう監視し、彼らの存在を世間から隠すこと、それが最高秘密機関MIBの任務だった。MIBの一員となることを決意したジェームズは、クレジットカードの信用情報、運転免許の違反前歴に取得記録、社会保障番号、果ては指紋に至るまで一切の過去を抹消。捜査官エージェント“J”として生まれ変わり、Kとコンビを組む事になった。



ベテラン捜査官Kと研修を終えた新米のJを待っていたのは、とある宇宙船の無断侵入事件。始めはただのエイリアン逃亡事件かと思われたが、やがてローレルをも巻き込んだ大事件に発展し……。







■【登場人物 】



K

演 - トミー・リー・ジョーンズ

少年時代の1961年、MIBが初めてエイリアンと接触した際、道に迷った彼が偶然通りかかったところ、地球に亡命してきたそのエイリアンへ花束を贈呈するという大役を授かり、そのままMIBで働くことになった。以来、MIB史上最強の伝説的なエージェントとなり、数々の難事件を解決してきた英雄。MIB創設期から所属しているため、彼とZしか知らない秘密も多い。

寡黙で多くを語らないため、エージェントとなったJ(エドワーズ)とは何かと言い争いは絶えない。張り込みではカウボーイミュージックを延々とリピートしてかけている。

2作目で本名が“ケビン・ブラウン”であることが明かされた。

ジェームズ・エドワーズ→J

演 - ウィル・スミス

荒唐無稽であり、軽い性格でもあるが正義感は非常に強く、かつてはニューヨーク市警察では凄腕の敏腕刑事だった(しかしあまりにも周りとの能力の差が大きく、同僚からは煙たがられていた)。偶然エイリアンを追い詰め、その能力を見込まれてKからスカウトされ、MIBのエージェントとなる。口が達者で、相手に有無を言わさずに喋り続けるのが得意技。Kとの張り込みの最中も寡黙なKの横で延々と喋り続けている。

加入当初はMIBのシステムや見たことのない生物の存在に戸惑いつつ、やる気もなく不真面目な態度をとっていたが次第に頭角を現す。美人とハイテク機器に弱い。

幼少時代にもKと会っていたことが3作目で明かされた。

ローレル・ウィーバー→L

演 - リンダ・フィオレンティーノ

病院で死体解剖を専門する検死官。奇妙な縁でMIBと関わる。解剖した死体がエイリアンであることを即座に見抜き、エドワーズの話を信じるが、機密保持のためにKに記憶を消された。その後、ローゼンバーグの秘密解明にも尽力したが、またも記憶を消された。病院にKとJがバグを追って乗り込んだ際、バグに人質にされ、機内食として拘束されたが、機転を利かせて脱出し、最後はバグにとどめを刺した。命の借りがあるKとJは彼女の記憶を消せず、MIBにスカウトしてJの新たなパートナーとなった。その後4年以上Jとコンビを組んで活躍したが、検死官に戻りたがったためにJが記憶を消し、元の生活に戻った[5]。とてもスタイルがよく、顔立ちの整った美人で、Jは一目惚れした。バグに脅されてもひるまず立ち向かえる勇気と行動力を持

つ。

エドガー/バグ

演 - ヴィンセント・ドノフリオ

亭主関白な農夫で妻に暴言を吐いていた。ある日、自分の敷地内に侵入したエイリアンのバグによって、生きたまま内臓すべてを食われる。

バグはゴキブリに似たエイリアンで、人間をとことん毛嫌いしており、同族が殺されると激怒する。人間に化けるため、エドガーの皮膚をかぶって行動するが人間社会の常識が理解できておらず、奇天烈な行動をしたことで妻に正体がさっそくばれた。終盤でエドガーの皮膚を剥ぎ取って見せた本体は頭部から尻尾まで含めて2.3倍の大きさの虫。

Z

演 - リップ・トーン

MIB創設メンバーの一人で、ニューヨーク本部のトップ。Kの才能を見込んでスカウトした他、MIBの創設の数々に関わった。様々な逸話があるが、MIBが黒のスーツ着用なのは、彼が太めの体型を少しでもカバーしようとしたためらしい。

D

演 - リチャード・ハミルトン

Kの前の相棒。かなりの高齢の為、動きに機敏さが無くなって足を引っ張ってしまい、引退を決意。直後にKから記憶をニューラライズされる。

ジーブス

演 - トニー・シャルーブ

ダウンタウンにある「ユニバーサル質店」の主人。正体はエイリアンで、主に時計などの盗品からスペースガンまでの闇売買に手を染めている。JがMIBに加わる以前からの知り合い。片目の黒目がズレている。

ベアトリス

演 - シオバン・ファロン

エドガーの妻。エドガーからは酷い扱いを受けていたものの、彼が宇宙人に殺されたと周りに必死で訴えるなど、どこか彼に対しては悲しげな様子だった。

ローゼンバーグ

演 - マイク・ナスバウム

貴金属店の店主。正体はアルキリアン星の王族のエイリアン(人間体の顔の中に本体の小さな体が入っていた)で、「銀河」の守護を任務としている。他のアルキリア星人と落ち合ったレストランに先回りしていたバグにとどめを刺され、死体置き場で「戦争を阻止しろ。銀河系の場所はオリオンのベルト」と、Jとローレルに言い残し、息絶える。

アルキリア星人

演 - カレル・ストルイケン

ローゼンバーグと会うために地球を訪れたエイリアン(MIB本部で受付をした際に外交官であると答えている)。ローゼンバーグと共にバグからとどめを刺される。

オリオン

ローゼンバーグが飼っているネコ。首輪の宝石には銀河系の一つがある。エドガー(バグ)にも勇敢に立ち向かった他、ローゼンバーグの正体であるエイリアンが生き絶えた際にも悲しそうな様子を浮かべるなど、エイリアンに対する耐性はある模様。死体置き場を訪れたエドガーがオリオンから銀河を奪い、その後の動向は不明。

フランク

声 - ティム・ブラニー

マンハッタンの小さな鍵屋で飼われているパグだが、実はエイリアン(Jは始め飼い主の方をエイリアンと思っていた)。宇宙外交に詳しく、バグと「銀河」に関する情報を伝えた。

2作目ではジャケットにJやKと共に黒ジャケット姿で写っている。

ジェンセン

演 - ケント・フォールコン

J(エドワーズ)の他にMIBのエージェント採用試験を受けた候補生の一人。本人曰く陸軍士官学校を首席で卒業し、階級は少尉。自分達がここへ集められた理由をZから問われた際「エリート中のエリートであるから」と真っ先に応える(しかしエドワーズからは説明になってないと鼻で笑われる)。

最終的にはKがエドワーズを推した為に、他の候補生と共にZから記憶をニューラライズされ、不合格扱いとなった。

レジック

演 - パトリック・ブリン

マンハッタンに住む、人間に化けたエイリアン。同じくエイリアンである妻がおり、K達が検問に来た際にJの手助けで妻が出産する。

指定居住区域であるマンハッタンを無断で離れた上、予定にはない臨時の宇宙船で地球を離れようとしており、Kからは妊娠中の妻を連れてまで逃げようとしていた様子から地球に危機が迫っている事を悟らせ、バグの密入国船に関して調べるきっかけとなった。

ニュートン

演 - デヴィッド・クロス

ローレルがいる病院で受付を担当している男。エドガー(バグ)が「銀河」を持っているオリオン目当てに訪れた際、受付を担当したニュートンが彼の目の前で虫を潰した為に怒りを買い、殺されてしまう。





■【アイテム 】



宇宙ガン(スペースガン)

MIBが開発した対宇宙人用戦闘銃。バズーカのような大型のものや拳銃サイズと大きさは様々。Jは初心者ということで、掌サイズのオモチャ並みの小さな銃を渡されたが、その小さな銃でもすさまじい威力があり、1発で宇宙人が消滅する。更には小さな銃でも1発の反動はとてつもなく、Jはオモチャと舐めて扱った為に吹き飛ばされてしまった。

エレクトロバイオメカニカルニュートラルトランスミッティングゼロシナプスレポジショナー(ニューラライザー)

宇宙人を目撃した一般市民の記憶を消去する装置。通称「ピカッ」。

扱う場合はMIB専用のサングラスを装着することで記憶消去を防ぎ、ピカッと光った後にニセの記憶を説明して新しい記憶を刷り込む。

MIBのエージェントが引退する際にも使用して記憶を操作する。

LTD Crown Victoria

全MIBに支給される公用車。普段は1987年型の旧型車だが、トンネル通過時には渋滞を避ける為に重力変換を起こす機能が装備されている。

ロケーション 編集



MTA(メトロポリタン・トランスポーテーション・オーソリティ)

ソロモン・R・グッゲンハイム美術館

バッテリー・パーク

マクドゥーガル・ストリート

クイーンズ=ミッドタウン・トンネル

パーク・アヴェニュー

フラッシング・メドウズ・コロナ・パーク(New York State Pavilion)

リンカーン・センター(Lincoln Center for the Performing Arts)

日本語吹替 編集



役名 俳優 日本語吹替

ソフト版 日本テレビ版

K トミー・リー・ジョーンズ 坂口芳貞 菅生隆之

エドワーズ→J ウィル・スミス 江原正士 東地宏樹

ローレル リンダ・フィオレンティーノ 日野由利加 唐沢潤

バグ ヴィンセント・ドノフリオ 大友龍三郎 玄田哲章

Z リップ・トーン 大木民夫 石田太郎

ジーブス トニー・シャルーブ 仲野裕 酒井敏也

ベアトリス シオバン・ファロン 叶木翔子 井上瑤

ローゼンバーグ[6] マイク・ナスバウム 上田敏也 青野武

ニック ジョン・グリース 後藤哲夫

アルキリア星人[6] カレル・ストルイケン 福田信昭 郷里大輔

ジェイナス フレドリック・レーン 辻つとむ 大川透

D リチャード・ハミルトン 岩田安生 加藤精三

ジェンセン ケント・フォールコン 加瀬康之 内田夕夜

害虫駆除人 ケン・ソーリー 名取幸政 島香裕

レジック パトリック・ブリン 成田剣 小形満

マニー ハーシュ・ネイヤー 茶風林 志村知幸

巡査 マイケル・ゴールドフィンガー 西尾徳 宝亀克寿

警部 ウィリー・C・カーペンター 福田信昭 小山武宏

警官 マイケル・ウィリス 大黒和広

ニュートン デヴィッド・クロス 筒井巧 村治学

エデルソン ノーマ・ジーン・グロー 火野カチコ 森ひろ子

フランク ティム・ブラニー 玄田哲章 内海賢二

レッカー車運転手 ピーター・リナリ 宝亀克寿

コック ボリス・レスキン 小島敏彦

ワーム一号 ブラッド・アブレル

トム・ファウンテン

カール・J・ジョンソン

ドリュー・マッシー 茶風林 後藤哲夫

本部アナウンス カレン・リン・ゴーニー 松下亜紀 さとうあい

役不明 古川いづみ

田中宏美

翻訳 松崎広幸

演出 松川陸 木村絵理子

効果 サウンドボックス

調整 高久孝雄

スタジオ オムニバス・ジャパン

初回放送 2001年1月12日

『金曜ロードショー』

日本語字幕翻訳:戸田奈津子

※2015年9月2日発売の「吹替洋画劇場」シリーズ『メン・イン・ブラック/メン・イン・ブラック2』ブルーレイには本作と次作『メン・イン・ブラック2』の本編ディスクに加え、本作の日本テレビ版と次作のテレビ朝日版の吹き替えを収録した特典ディスクが付属している。(約90分)







■【スタッフ 】



監督:バリー・ソネンフェルド

製作:ローリー・マクドナルド、ウォルター・F・パークス

製作総指揮:スティーヴン・スピルバーグ

原作:ローウェル・J・カニンガム

脚本:エド・ソロモン

撮影:ドン・ピーターマン

音楽:ダニー・エルフマン

視覚効果:VCE

タイトルデザイン:パブロ・フェロ





■【その他 】



■マルちゃん「麺・イン・ブラック」(1997年)

当初エージェントK役にはクリント・イーストウッドが、J役にはデヴィッド・シュワイマーやクリス・オドネルが、監督にはクエンティン・タランティーノが打診されていた。

劇中に地球に潜伏する有名人を装った宇宙人として、スティーヴン・スピルバーグ、ダニー・デヴィート、監督のバリー・ソネンフェルド、シルヴェスター・スタローン、エルヴィス・プレスリー、デニス・ロッドマンらが挙げられている。

劇中でMIBエージェントが身に付けていたレイバン(Ray-Ban)のサングラス『プレデター(Ray-Ban Predator 2)』の売り上げは、映画の効果で3倍の500万ドルに伸びた。

日本では東洋水産から「麺・イン・ブラック」という名前のイカスミの入ったカップラーメンが映画とのタイアップのため期間限定で発売された。

本作のBlu-ray Disc版には、エイリアン語字幕が収録されている。

ニュージーランド航空では、離陸前の機内安全ビデオにて『メン・イン・ブラック』の出演者による旅客機の安全設備案内がなされた。





アニメシリーズ



脚注



■【外部リンク 】



アニメ「MIB」(TOKYO MX)

アニメ「MIB」(SONY PICTURES)

メン・イン・ブラック - 金曜ロードショー(2008年9月5日放送分)

メン・イン・ブラック - 金曜ロードショー(2012年5月25日放送分)

メン・イン・ブラック - allcinema

メン・イン・ブラック - KINENOTE

Men in Black - AllMovie(英語)

Men in Black - インターネット・ムービー・データベース(英語)

最終編集: 48 分前、匿名利用者

関連ページ

MIB

ウィキペディアの曖昧さ回避ページ

メン・イン・ブラック2

フアン・デラ・クルス





コンテンツは、特に記載されていない限り、CC BY-SA 3.0のもとで利用可能です。

プライバシーデスクトップ Wikipediaからメン・イン・ブラックメン・イン・ブラック (映画)『メン・イン・ブラック』(Men in Black)は1997年のアメリカ映画。監督はアダムス・ファミリーのバリー・ソネンフェルド。プロデューサーはスティーヴン・スピルバーグ。第70回アカデミー賞 最優秀メイクアップ賞、第55回ゴールデングローブ賞 最優秀作品賞(コメディ/ミュージカル)を受賞。メン・イン・ブラックMen in Black監督 バリー・ソネンフェルド脚本 エド・ソロモン原作 ローウェル・J・カニンガム製作 ウォルター・F・パークスローリー・マクドナルド製作総指揮 スティーヴン・スピルバーグ出演者 トミー・リー・ジョーンズウィル・スミス音楽 ダニー・エルフマン主題歌 「Men in Black」(en)ウィル・スミス撮影 ドン・ピーターマン編集 ジム・ミラー製作会社 アンブリン・エンターテインメント配給 コロムビア映画公開 1997年7月2日1997年12月6日上映時間 98分製作国 アメリカ合衆国言語 英語製作費 $90,000,000[1]興行収入 $589,390,539[1]配給収入 35億円[2]次作 メン・イン・ブラック2■【概要 】「メン・イン・ブラック」とはアメリカでの都市伝説で、UFOや宇宙人の目撃者、遭遇者のもとに現れて脅迫的な圧力をかけるとされる黒づくめの衣装の男たちのこと。ストーリーはローウェル・カニンガムのコミック「The Men in Black (1990)」が元になっており、「エルヴィス・プレスリー生存説」[3]等のアメリカで有名な都市伝説を宇宙人がらみの事実だったという設定でパロディー化したコメディ寄りのSFアクション映画。全米のみでも2億5千万ドルと1997年の年間全米興行収入2位となり、(全米歴代興行収入73位、2013年4月現在)、公開当時不振だったソニー・ピクチャーズに大きく貢献した。ヒットを受けてシリーズ化されたほか、テレビアニメーションシリーズも製作されている。同年公開のアメリカ映画、『陰謀のセオリー』が、同様に都市伝説的な陰謀論が実は真実だったという設定で製作されているが、同作品が深刻なサスペンス映画として作られているのに対し、『メン・イン・ブラック』は、あくまでも都市伝説をパロディー化してこっけいな荒唐無稽さをアクション・シーンとともに楽しむ愉快な娯楽映画として仕上げている[4]。■【ストーリー 】ニューヨーク市警察のジェームズ・エドワーズ刑事(ウィル・スミス)はとある事件の犯人を追い詰めたが、犯人は飛び降り自殺してしまう。しかし犯人が異形を見せたことで普通の人間ではないことを知るが、あまりにも奇天烈な話で疑われてしまい、この話を信じるのは検視官のローレル・ウィーバー(リンダ・フィオレンティーノ)だけだった。そこへ突然現れた、黒い背広の男がローレルに赤い光を浴びせる。“K”と呼ばれるその男(トミー・リー・ジョーンズ)は、自分の所属する組織MIB(メン・イン・ブラック)へエドワーズをスカウトする。エドワーズは他にも集められたエリート中のエリートたちに混じってテストを受ける。ただ一人合格した彼はKから現在、地球上には1500体ものエイリアンが人間に姿を変えるなどして生活していることを知らされる。エイリアンが犯罪や侵略行為に出ないよう監視し、彼らの存在を世間から隠すこと、それが最高秘密機関MIBの任務だった。MIBの一員となることを決意したジェームズは、クレジットカードの信用情報、運転免許の違反前歴に取得記録、社会保障番号、果ては指紋に至るまで一切の過去を抹消。捜査官エージェント“J”として生まれ変わり、Kとコンビを組む事になった。ベテラン捜査官Kと研修を終えた新米のJを待っていたのは、とある宇宙船の無断侵入事件。始めはただのエイリアン逃亡事件かと思われたが、やがてローレルをも巻き込んだ大事件に発展し……。■【登場人物 】演 - トミー・リー・ジョーンズ少年時代の1961年、MIBが初めてエイリアンと接触した際、道に迷った彼が偶然通りかかったところ、地球に亡命してきたそのエイリアンへ花束を贈呈するという大役を授かり、そのままMIBで働くことになった。以来、MIB史上最強の伝説的なエージェントとなり、数々の難事件を解決してきた英雄。MIB創設期から所属しているため、彼とZしか知らない秘密も多い。寡黙で多くを語らないため、エージェントとなったJ(エドワーズ)とは何かと言い争いは絶えない。張り込みではカウボーイミュージックを延々とリピートしてかけている。2作目で本名が“ケビン・ブラウン”であることが明かされた。ジェームズ・エドワーズ→J演 - ウィル・スミス荒唐無稽であり、軽い性格でもあるが正義感は非常に強く、かつてはニューヨーク市警察では凄腕の敏腕刑事だった(しかしあまりにも周りとの能力の差が大きく、同僚からは煙たがられていた)。偶然エイリアンを追い詰め、その能力を見込まれてKからスカウトされ、MIBのエージェントとなる。口が達者で、相手に有無を言わさずに喋り続けるのが得意技。Kとの張り込みの最中も寡黙なKの横で延々と喋り続けている。加入当初はMIBのシステムや見たことのない生物の存在に戸惑いつつ、やる気もなく不真面目な態度をとっていたが次第に頭角を現す。美人とハイテク機器に弱い。幼少時代にもKと会っていたことが3作目で明かされた。ローレル・ウィーバー→L演 - リンダ・フィオレンティーノ病院で死体解剖を専門する検死官。奇妙な縁でMIBと関わる。解剖した死体がエイリアンであることを即座に見抜き、エドワーズの話を信じるが、機密保持のためにKに記憶を消された。その後、ローゼンバーグの秘密解明にも尽力したが、またも記憶を消された。病院にKとJがバグを追って乗り込んだ際、バグに人質にされ、機内食として拘束されたが、機転を利かせて脱出し、最後はバグにとどめを刺した。命の借りがあるKとJは彼女の記憶を消せず、MIBにスカウトしてJの新たなパートナーとなった。その後4年以上Jとコンビを組んで活躍したが、検死官に戻りたがったためにJが記憶を消し、元の生活に戻った[5]。とてもスタイルがよく、顔立ちの整った美人で、Jは一目惚れした。バグに脅されてもひるまず立ち向かえる勇気と行動力を持つ。エドガー/バグ演 - ヴィンセント・ドノフリオ亭主関白な農夫で妻に暴言を吐いていた。ある日、自分の敷地内に侵入したエイリアンのバグによって、生きたまま内臓すべてを食われる。バグはゴキブリに似たエイリアンで、人間をとことん毛嫌いしており、同族が殺されると激怒する。人間に化けるため、エドガーの皮膚をかぶって行動するが人間社会の常識が理解できておらず、奇天烈な行動をしたことで妻に正体がさっそくばれた。終盤でエドガーの皮膚を剥ぎ取って見せた本体は頭部から尻尾まで含めて2.3倍の大きさの虫。演 - リップ・トーンMIB創設メンバーの一人で、ニューヨーク本部のトップ。Kの才能を見込んでスカウトした他、MIBの創設の数々に関わった。様々な逸話があるが、MIBが黒のスーツ着用なのは、彼が太めの体型を少しでもカバーしようとしたためらしい。演 - リチャード・ハミルトンKの前の相棒。かなりの高齢の為、動きに機敏さが無くなって足を引っ張ってしまい、引退を決意。直後にKから記憶をニューラライズされる。ジーブス演 - トニー・シャルーブダウンタウンにある「ユニバーサル質店」の主人。正体はエイリアンで、主に時計などの盗品からスペースガンまでの闇売買に手を染めている。JがMIBに加わる以前からの知り合い。片目の黒目がズレている。ベアトリス演 - シオバン・ファロンエドガーの妻。エドガーからは酷い扱いを受けていたものの、彼が宇宙人に殺されたと周りに必死で訴えるなど、どこか彼に対しては悲しげな様子だった。ローゼンバーグ演 - マイク・ナスバウム貴金属店の店主。正体はアルキリアン星の王族のエイリアン(人間体の顔の中に本体の小さな体が入っていた)で、「銀河」の守護を任務としている。他のアルキリア星人と落ち合ったレストランに先回りしていたバグにとどめを刺され、死体置き場で「戦争を阻止しろ。銀河系の場所はオリオンのベルト」と、Jとローレルに言い残し、息絶える。アルキリア星人演 - カレル・ストルイケンローゼンバーグと会うために地球を訪れたエイリアン(MIB本部で受付をした際に外交官であると答えている)。ローゼンバーグと共にバグからとどめを刺される。オリオンローゼンバーグが飼っているネコ。首輪の宝石には銀河系の一つがある。エドガー(バグ)にも勇敢に立ち向かった他、ローゼンバーグの正体であるエイリアンが生き絶えた際にも悲しそうな様子を浮かべるなど、エイリアンに対する耐性はある模様。死体置き場を訪れたエドガーがオリオンから銀河を奪い、その後の動向は不明。フランク声 - ティム・ブラニーマンハッタンの小さな鍵屋で飼われているパグだが、実はエイリアン(Jは始め飼い主の方をエイリアンと思っていた)。宇宙外交に詳しく、バグと「銀河」に関する情報を伝えた。2作目ではジャケットにJやKと共に黒ジャケット姿で写っている。ジェンセン演 - ケント・フォールコンJ(エドワーズ)の他にMIBのエージェント採用試験を受けた候補生の一人。本人曰く陸軍士官学校を首席で卒業し、階級は少尉。自分達がここへ集められた理由をZから問われた際「エリート中のエリートであるから」と真っ先に応える(しかしエドワーズからは説明になってないと鼻で笑われる)。最終的にはKがエドワーズを推した為に、他の候補生と共にZから記憶をニューラライズされ、不合格扱いとなった。レジック演 - パトリック・ブリンマンハッタンに住む、人間に化けたエイリアン。同じくエイリアンである妻がおり、K達が検問に来た際にJの手助けで妻が出産する。指定居住区域であるマンハッタンを無断で離れた上、予定にはない臨時の宇宙船で地球を離れようとしており、Kからは妊娠中の妻を連れてまで逃げようとしていた様子から地球に危機が迫っている事を悟らせ、バグの密入国船に関して調べるきっかけとなった。ニュートン演 - デヴィッド・クロスローレルがいる病院で受付を担当している男。エドガー(バグ)が「銀河」を持っているオリオン目当てに訪れた際、受付を担当したニュートンが彼の目の前で虫を潰した為に怒りを買い、殺されてしまう。■【アイテム 】宇宙ガン(スペースガン)MIBが開発した対宇宙人用戦闘銃。バズーカのような大型のものや拳銃サイズと大きさは様々。Jは初心者ということで、掌サイズのオモチャ並みの小さな銃を渡されたが、その小さな銃でもすさまじい威力があり、1発で宇宙人が消滅する。更には小さな銃でも1発の反動はとてつもなく、Jはオモチャと舐めて扱った為に吹き飛ばされてしまった。エレクトロバイオメカニカルニュートラルトランスミッティングゼロシナプスレポジショナー(ニューラライザー)宇宙人を目撃した一般市民の記憶を消去する装置。通称「ピカッ」。扱う場合はMIB専用のサングラスを装着することで記憶消去を防ぎ、ピカッと光った後にニセの記憶を説明して新しい記憶を刷り込む。MIBのエージェントが引退する際にも使用して記憶を操作する。LTD Crown Victoria全MIBに支給される公用車。普段は1987年型の旧型車だが、トンネル通過時には渋滞を避ける為に重力変換を起こす機能が装備されている。ロケーション 編集MTA(メトロポリタン・トランスポーテーション・オーソリティ)ソロモン・R・グッゲンハイム美術館バッテリー・パークマクドゥーガル・ストリートクイーンズ=ミッドタウン・トンネルパーク・アヴェニューフラッシング・メドウズ・コロナ・パーク(New York State Pavilion)リンカーン・センター(Lincoln Center for the Performing Arts)日本語吹替 編集役名 俳優 日本語吹替ソフト版 日本テレビ版K トミー・リー・ジョーンズ 坂口芳貞 菅生隆之エドワーズ→J ウィル・スミス 江原正士 東地宏樹ローレル リンダ・フィオレンティーノ 日野由利加 唐沢潤バグ ヴィンセント・ドノフリオ 大友龍三郎 玄田哲章Z リップ・トーン 大木民夫 石田太郎ジーブス トニー・シャルーブ 仲野裕 酒井敏也ベアトリス シオバン・ファロン 叶木翔子 井上瑤ローゼンバーグ[6] マイク・ナスバウム 上田敏也 青野武ニック ジョン・グリース 後藤哲夫アルキリア星人[6] カレル・ストルイケン 福田信昭 郷里大輔ジェイナス フレドリック・レーン 辻つとむ 大川透D リチャード・ハミルトン 岩田安生 加藤精三ジェンセン ケント・フォールコン 加瀬康之 内田夕夜害虫駆除人 ケン・ソーリー 名取幸政 島香裕レジック パトリック・ブリン 成田剣 小形満マニー ハーシュ・ネイヤー 茶風林 志村知幸巡査 マイケル・ゴールドフィンガー 西尾徳 宝亀克寿警部 ウィリー・C・カーペンター 福田信昭 小山武宏警官 マイケル・ウィリス 大黒和広ニュートン デヴィッド・クロス 筒井巧 村治学エデルソン ノーマ・ジーン・グロー 火野カチコ 森ひろ子フランク ティム・ブラニー 玄田哲章 内海賢二レッカー車運転手 ピーター・リナリ 宝亀克寿コック ボリス・レスキン 小島敏彦ワーム一号 ブラッド・アブレルトム・ファウンテンカール・J・ジョンソンドリュー・マッシー 茶風林 後藤哲夫本部アナウンス カレン・リン・ゴーニー 松下亜紀 さとうあい役不明 古川いづみ田中宏美翻訳 松崎広幸演出 松川陸 木村絵理子効果 サウンドボックス調整 高久孝雄スタジオ オムニバス・ジャパン初回放送 2001年1月12日『金曜ロードショー』日本語字幕翻訳:戸田奈津子※2015年9月2日発売の「吹替洋画劇場」シリーズ『メン・イン・ブラック/メン・イン・ブラック2』ブルーレイには本作と次作『メン・イン・ブラック2』の本編ディスクに加え、本作の日本テレビ版と次作のテレビ朝日版の吹き替えを収録した特典ディスクが付属している。(約90分)■【スタッフ 】監督:バリー・ソネンフェルド製作:ローリー・マクドナルド、ウォルター・F・パークス製作総指揮:スティーヴン・スピルバーグ原作:ローウェル・J・カニンガム脚本:エド・ソロモン撮影:ドン・ピーターマン音楽:ダニー・エルフマン視覚効果:VCEタイトルデザイン:パブロ・フェロ■【その他 】■マルちゃん「麺・イン・ブラック」(1997年)当初エージェントK役にはクリント・イーストウッドが、J役にはデヴィッド・シュワイマーやクリス・オドネルが、監督にはクエンティン・タランティーノが打診されていた。劇中に地球に潜伏する有名人を装った宇宙人として、スティーヴン・スピルバーグ、ダニー・デヴィート、監督のバリー・ソネンフェルド、シルヴェスター・スタローン、エルヴィス・プレスリー、デニス・ロッドマンらが挙げられている。劇中でMIBエージェントが身に付けていたレイバン(Ray-Ban)のサングラス『プレデター(Ray-Ban Predator 2)』の売り上げは、映画の効果で3倍の500万ドルに伸びた。日本では東洋水産から「麺・イン・ブラック」という名前のイカスミの入ったカップラーメンが映画とのタイアップのため期間限定で発売された。本作のBlu-ray Disc版には、エイリアン語字幕が収録されている。ニュージーランド航空では、離陸前の機内安全ビデオにて『メン・イン・ブラック』の出演者による旅客機の安全設備案内がなされた。アニメシリーズ脚注■【外部リンク 】アニメ「MIB」(TOKYO MX)アニメ「MIB」(SONY PICTURES)メン・イン・ブラック - 金曜ロードショー(2008年9月5日放送分)メン・イン・ブラック - 金曜ロードショー(2012年5月25日放送分)メン・イン・ブラック - allcinemaメン・イン・ブラック - KINENOTEMen in Black - AllMovie(英語)Men in Black - インターネット・ムービー・データベース(英語)最終編集: 48 分前、匿名利用者関連ページMIBウィキペディアの曖昧さ回避ページメン・イン・ブラック2フアン・デラ・クルスコンテンツは、特に記載されていない限り、CC BY-SA 3.0のもとで利用可能です。プライバシーデスクトップ