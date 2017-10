16-1912¡Á1913¸¶ÅµÌõ¡ÖÅ·³¦¤ÎÈëµÁ¡×ÁÏÀ¤µ­­¶

16-1912〜1913原典訳「天界の秘義」創世記Ⅱ





1912. Vers. 5. Et dixit Sarai ad Abram, Injuria mea super te, ego dedi ancillam meam in sinum tuum, et vidit quod concepit, et vilis sum in oculis ejus, judicet Jehovah inter me et inter te. `Dixit Sarai ad Abram' significat quod affectio veri ita perceperit: `injuria mea super te, ego dedi ancillam meam in sinum tuum' significat quod illa non culpam in se accipere vellet: `et vidit quod concepit' significat vitam primam rationalis: `et vilis sum in oculis ejus' significat, hic ut prius, quod rationale hoc in conceptione sua vilipenderet ipsum verum adjunctum bono: `judicet Jehovah inter me et inter me significat indignationem Domini.





1912. Vers.:節、5. Et:また、そして、dixit:言った、Sarai:サライ、ad:〜に、〜へ、Abram,:アブラム、Injuria:不当な扱い、侮辱、名誉毀損、mea:私の、super:〜のために、〜の理由で、〜の上に、te,:あなたを、ego:私は、dedi:授けた、与えた、もたした、(一人称単数完了)ancillam:女召使、下女、meam:私の、in:〜の中へ、〜に、sinum:胸、ふところ、tuum,:あなたの、et:また、そして、vidit:見た、認めた、quod:こと、それ、そのこと、concepit,:身ごもった、妊娠した、et:また、同時に、vilis sum:尊敬に値しなかった、in:〜の中、〜において、oculis:目、ejus,:それの、彼女の、

judicet:判断する、裁く、判決を下す、(接続法三人称単数現在)Jehovah:エホバ、inter:〜の中に、〜の間で、〜の間に、me:私を、et:〜と、および、inter:〜の中に、〜の間で、〜の間に、te.:あなたを、

`Dixit:言った、Sarai:サライ、ad:〜に、〜へ、Abram':アブラム、significat:意味する、quod:こと、それ、そのこと、affectio:情愛、veri:真理、ita:このように、従って、perceperit::認識した、気付いた、`injuria:不当な扱い、侮辱、名誉毀損、mea:私の、super:〜のために、〜の理由で、〜の上に、te,:あなたを、ego:私は、dedi:授けた、与えた、もたした、(一人称単数完了)ancillam:女召使、下女、meam:私の、in:〜の中へ、〜に、sinum:胸、ふところ、tuum':あなたの、significat:意味する、quod:こと、それ、そのこと、illa:彼女は、non:否、culpam:過失、罪、in:〜の中へ、〜に対して、se:自分自身へ、accipere:受け入れること、認めること、vellet::欲した、` et:また、そして、vidit:見た、認めた、quod:こと、それ、そのこと、concepit':身ごもった、妊娠した、significat:意味する、vitam:生命、primam:第一の、最初の、rationalis::理性のある、理性的な、` et:また、同時に、vilis sum:尊敬に値しなかった、in:〜の中、〜において、oculis:目、ejus':それの、彼の、significat,:意味する、hic:ここに、この場に、ut:〜のように、〜として、prius,:以前に、前に、quod:こと、それ、そのこと、rationale:理性のある、理性的な、hoc:これは、in:〜の中、〜において、conceptione:受胎、妊娠、sua:それ自身から、vilipenderet:見くびった、さげすんだ、価値がないと見なした、ipsum:そのもの、それ自身、verum:真理、adjunctum:結合された、結ばれた、bono::善、`judicet:判断する、裁く、判決を下す、(接続法三人称単数現在)Jehovah:エホバ、inter:〜の中に、〜の間で、〜の間に、me:私を、et:〜と、および、inter:〜の中に、〜の間で、〜の間に、te':あなたを、significat:意味する、indignationem:憤り、不本意、Domini.:主、





1912.五節、「そして、サライはアブラムに言った。私への侮辱はあなたのせいです。私は私の女召使をあなたのふところへ与え、そして彼女(ハガル)は彼女(自分)が身ごもったことを見て、同時に、私は彼女(ハガル)の目に尊敬に値しなくなった。エホバが私とあなたの間を裁かれるように。」

「サライはアブラムに言った」は、真理への情愛がそのように認識したことを意味し、「私への侮辱はあなたのせいです。私は私の女召使をあなたのふところへ与えた」は、彼女は自分自身に対し罪を認めることを欲しなかったことを意味し、「そして彼女(ハガル)は彼女(自分)が身ごもったことを見て」は、最初の理性的な生命を意味し、「同時に、私は彼女(ハガル)の目に尊敬に値しなくなった」は、ここでも前のように、その受胎の中のその理性的な(生命が)、善に結合された真理そのものを価値がないと見なしたことを意味し、「エホバが私とあなたの間を裁かれるように」は、主の憤りを意味する。





1913. Quod `dixit Sarai ad Abram' significet quod affectio veri ita perciperet, constat ex significatione `Sarai' quod sit affectio veri, (o)n. 1904' et `dicere' quod in sensu interno sit percipere, ut dictum supra n. 1898 ubi eadem verba.





1913. Quod:こと、それ、そのこと、` dixit:言った、Sarai:サライ、ad:〜に、〜へ、Abram':アブラム、significet:意味する、quod:こと、それ、そのこと、affectio:情愛、veri:真理、ita:このように、従って、perciperet,:認識した、認めた、constat:知られる、明らかである、ex:〜から、〜により、significatione:意味、`Sarai':サライ、quod:こと、それ、そのこと、sit:ある、affectio:情愛、veri,:真理、(o)n.:番号、1904' et:また、そして、`dicere':言うこと、quod:こと、それ、そのこと、in:〜の中、〜において、sensu interno:内意、sit:ある、percipere,:理解すること、認識すること、ut:〜のように、〜として、dictum:言われた、supra:上に、上部に、n.:番号、1898 ubi:そこで、その場所、eadem:同じ、同様のもの、verba.:言葉、語、