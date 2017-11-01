９月度・１０月度収支報告





前回繰越し金３８６５１円





９月度・１０月度支援金



９月２日Ｋ様 ３０００円

９月４日Ｋ様 ３１５００円

９月９日譲渡金(ﾁｮﾓ) ５０００円

９月１４日ｷｯｶｰ売上 ３００円

９月１５日Ｋ様 ２００００円

１０月６日Ｋ様 １００００円

１０月７日Ｈ様 １００００円

１０月７日Ｍ様 ２００００円

１０月１０日Ｎ様 ５０００円

１０月１０日Ｋ様 ２００００円

１０月１４日Ｋ様 １００００円

１０月２１日譲渡金(ﾁｺ)１００００円

１０月２１日譲渡金(ｳｻｷﾞﾙﾙ)２００００円

１０月２２日譲渡金(ｷｷ)１００００円

１０月２２日譲渡金(ﾁﾛﾎﾟﾝ)５０００円

１０月２８日Ｆ様 ５０００円

１０月２８日譲渡金(ﾏﾙｵ)１００００円

１０月２９日Ｓ様 １００００円

１０月２９日ｷｯｶｰ売上 ３２００円

１０月２９日譲渡金(ﾎﾟｺ) ５０００円

１０月３０日Ｋ様 ２００００円



支援金合計２３３０００円





９月度・１０月度支出



９月３日診療費(ﾅｵ) ３１４２８円

９月３日駐車場代 ２００円

９月６日駐車場代 ２００円

９月６日診療費(ﾅｵ) ５５８１円

９月２日TNRﾚﾎﾞ代 １０００円

９月９日駐車場代(ﾁｮﾓ) ４００円

９月９日ﾌﾟﾘﾝﾄ代 ３００円

９月１６日駐車場代 ４００円

９月１６日診療費(ｳｻｷﾞﾙﾙ)１４０４０円

９月１６日診療費(ﾅｵﾒﾙﾁｺ) ６８４７円

１０月１日駐車場代 ２００円

１０月６日駐車場代 ４００円

１０年６日診療費(ｳｻｷﾞﾙﾙ) １０８０円

９月２３日診療費(ｳｻｷﾞﾙﾙ)１１６６４円

９月２３日駐車場代 ６００円

１０月１日駐車場代 ４００円

１０月１日診療費(ｳｻｷﾞﾙﾙ) ８３１６円

９月２４日駐車場代(ﾔｵ) ８００円

９月２７日駐車場代 ４００円

９月２７日診療費(ｸﾏ・ｷｼﾞﾎﾞﾝ)５９４０円

１０月７日駐車場代(ﾔｵ) １０００円

１０月８日駐車場代(ﾔｵ) ２００円

１０月１１日診療費(ｸﾏｷｼﾞﾎﾞﾝﾒﾙ)１１７７２円

１０月１１日駐車場代 ４００円

１０月１４日駐車場代 ６００円

１０月１４日駐車場代 ４００円

１０月１４日駐車場代 ６００円

１０月１４日診療費(ｺﾈｺ) １９９８０円

１０月１１日TNR ４１０４円

１０月２１日診療費(ﾅｵ) ２７００円

１０月２１日診療費(ｳｺﾝｸﾏｷｼﾞﾎﾞﾝ)６１５６円

１０月２１日診療費(ﾎﾟﾝ) １０８０円

１０月２２日駐車場代(ｷｷ) ２００円

１０月２２日フード代 ６０１７円

１０月２２日駐車場代(ﾁﾛﾎﾟﾝ) ２００円

１０月２４日駐車場代 ５００円

１０月２４日診療費(ｱｰﾙ) ６５２３円

１０月２８日診療費(ﾎﾟﾝ) １５７６８円

１０月２８日診療費(ｳｺﾝ・ﾐｰｺ)３７８０円

１０月２８日駐車場代 ６００円

１０月２８日駐車場代(ﾏﾙｵ) ３００円

１０月２８日フード代 １２７０５円

１０月２９日駐車場代 ４００円



支出合計１８６７８３円





支援金合計−支出合計＋前回繰越し金＝

８４８６８円



８４８６８円は繰越し金とさせていただきます。



ご協力ありがとうございました。



みなさんのご協力で活動させていただいてます。











【八尾市】



譲渡会があります！

９月度・１０月度の収支報告をさせていただきます。前回繰越し金３８６５１円９月度・１０月度支援金９月２日Ｋ様 ３０００円９月４日Ｋ様 ３１５００円９月９日譲渡金(ﾁｮﾓ) ５０００円９月１４日ｷｯｶｰ売上 ３００円９月１５日Ｋ様 ２００００円１０月６日Ｋ様 １００００円１０月７日Ｈ様 １００００円１０月７日Ｍ様 ２００００円１０月１０日Ｎ様 ５０００円１０月１０日Ｋ様 ２００００円１０月１４日Ｋ様 １００００円１０月２１日譲渡金(ﾁｺ)１００００円１０月２１日譲渡金(ｳｻｷﾞﾙﾙ)２００００円１０月２２日譲渡金(ｷｷ)１００００円１０月２２日譲渡金(ﾁﾛﾎﾟﾝ)５０００円１０月２８日Ｆ様 ５０００円１０月２８日譲渡金(ﾏﾙｵ)１００００円１０月２９日Ｓ様 １００００円１０月２９日ｷｯｶｰ売上 ３２００円１０月２９日譲渡金(ﾎﾟｺ) ５０００円１０月３０日Ｋ様 ２００００円支援金合計２３３０００円９月度・１０月度支出９月３日診療費(ﾅｵ) ３１４２８円９月３日駐車場代 ２００円９月６日駐車場代 ２００円９月６日診療費(ﾅｵ) ５５８１円９月２日TNRﾚﾎﾞ代 １０００円９月９日駐車場代(ﾁｮﾓ) ４００円９月９日ﾌﾟﾘﾝﾄ代 ３００円９月１６日駐車場代 ４００円９月１６日診療費(ｳｻｷﾞﾙﾙ)１４０４０円９月１６日診療費(ﾅｵﾒﾙﾁｺ) ６８４７円１０月１日駐車場代 ２００円１０月６日駐車場代 ４００円１０年６日診療費(ｳｻｷﾞﾙﾙ) １０８０円９月２３日診療費(ｳｻｷﾞﾙﾙ)１１６６４円９月２３日駐車場代 ６００円１０月１日駐車場代 ４００円１０月１日診療費(ｳｻｷﾞﾙﾙ) ８３１６円９月２４日駐車場代(ﾔｵ) ８００円９月２７日駐車場代 ４００円９月２７日診療費(ｸﾏ・ｷｼﾞﾎﾞﾝ)５９４０円１０月７日駐車場代(ﾔｵ) １０００円１０月８日駐車場代(ﾔｵ) ２００円１０月１１日診療費(ｸﾏｷｼﾞﾎﾞﾝﾒﾙ)１１７７２円１０月１１日駐車場代 ４００円１０月１４日駐車場代 ６００円１０月１４日駐車場代 ４００円１０月１４日駐車場代 ６００円１０月１４日診療費(ｺﾈｺ) １９９８０円１０月１１日TNR ４１０４円１０月２１日診療費(ﾅｵ) ２７００円１０月２１日診療費(ｳｺﾝｸﾏｷｼﾞﾎﾞﾝ)６１５６円１０月２１日診療費(ﾎﾟﾝ) １０８０円１０月２２日駐車場代(ｷｷ) ２００円１０月２２日フード代 ６０１７円１０月２２日駐車場代(ﾁﾛﾎﾟﾝ) ２００円１０月２４日駐車場代 ５００円１０月２４日診療費(ｱｰﾙ) ６５２３円１０月２８日診療費(ﾎﾟﾝ) １５７６８円１０月２８日診療費(ｳｺﾝ・ﾐｰｺ)３７８０円１０月２８日駐車場代 ６００円１０月２８日駐車場代(ﾏﾙｵ) ３００円１０月２８日フード代 １２７０５円１０月２９日駐車場代 ４００円支出合計１８６７８３円支援金合計−支出合計＋前回繰越し金＝８４８６８円８４８６８円は繰越し金とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。みなさんのご協力で活動させていただいてます。【八尾市】譲渡会があります！

















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