宝塚歌劇団月組

All for One

ダルタニアンと太陽王

見ました。

冠公演だけあって豪華。



お話の筋書きは、御察しのとうりです。



宝塚らしい、なかなかお洒落な仕上がり。

もう一回見たかったけど

次は、貸し切り。

