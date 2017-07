Guerrilla RadioーRage Against The Machine

https://www.youtube.com/watch?v=FaVKYS34Qxc





第3代のローマ帝国皇帝のガイウス・カリグラは、自分の馬を元老院議員に任命した!



はい、こんばんわ。古今東西こんなバカはいつでもどこでもいるもんだと、あきれ果てるKUMAです(笑)





さて今日紹介する ギターのかっこいい!曲! のアーティスト&曲は Rage Against The MachineでGuerrilla Radio です。





このRage Against The Machineというバンドは1992年にデビューしたバンドで、「レッド・ツェッペリンとパブリック・エナミーの融合」と呼ばれる特徴的なサウンド、そしてマルコムX、チェ・ゲバラ、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアなどから 思想的影響を受けた政治メッセージを持つ歌詞が特徴のミクスチャーバンドです。





音楽の枠にとどまらず実際に政治活動も行っており、物議をかもしていたバンドでもあります。





しかし彼等は世界的に売れており、ただの政治的野心をもつだけのカスなミュージシャンと訳が違いますね〜。



日本でもちょいと前、大学生達が中心となって政治活動していた団体おり、音楽とも手を組んだりしていましたが、これぐらいのレベルでやって欲しいもんですね(爆)





で、今日紹介してる曲ですが日本では総合格闘技「PRIDE」のメインテーマとしてTVで結構流れて」いましたので、聴いたことがある人も多いと思いますが、このギターリフあらためて聴いていると・・・・かっこいいですね!





独特なうねりのあるこの感じ、これに絡むシンプルかつこれもまたかっこいいベースライン・・・いい感じです。





有名だけど、ちょいと過激なこのバンド、是非聴いてみてください。







では本日はこれまで!