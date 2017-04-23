½Õ¤Î»³ÌîÁðÅ¸¡¡¡Á2017¡Á

|
»ä¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖðÐ²¬»³Áð²ñ¡ÊðÐ¤¬¸Å¤¤½ñÂÎ¡Ë¡×¡£
¡Êº£Ç¯¤«¤éÄêÎã²ñ¤Î»þ´Ö¤¬Ìë´Ö¤«¤éÆüÃæ¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤
¤ä¤à¤òÆÀ¤º»ä¤ÏÂà²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë
¤Þ¤¿º£Ç¯¤â½ÙÉÜ¾¢½É¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ4·î28Æü¡Á30Æü¤Î´Ö¡¢
½Õ¤Î»³ÌîÁðÅ¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¤¬¤ª¤¢¤ê¤ÎÊý¤ÏÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¿¿ô¤ÎÀÊ¾þ¤ê¡¢°ìÉÊ¾þ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÈÎÇä¤âÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÏºî¤¾¤í¤¤¤Î¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡¢½ÙÉÜ¾¢½É¤Ç¤â½¸µÒ¿ô¤Ï¾å°Ì¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯»³ÌîÁð¤òµá¤á¤ëÊý¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìµé²È¶ñÀ½ºîµ»Ç½»Î¡¡
²È¶ñ¿¦¿Í¡¡¼Ä¸¶»ËÀ¸¡¡¡ÁÆÃÃí²È¶ñ¡¦½¤Íý¾µ¤ê¤Þ¤¹¡Á
¡¡¡¡¡¡¢©422-8053¡¡
¡¡¡¡¡¡ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÀ¾Ãæ¸¶1-3-39¡¡ÀÄÌîÌÚ¹©½êÊý
¡¡¡¡¡¡☎ 090-5871-6208
¡¡¡¡¡¡fax¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡054-288-7832
¡¡¡¡¡¡website ¡¡http://www.kagusyokunin.info/
¡¡¡¡¡¡Mail¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sj10550cc@yahoo.co.jp
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ²ÈÄí¤È½»¤Þ¤¤
- >
- ½»¤Þ¤¤
- >
- ¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë