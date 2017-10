大阪「ミライザ大阪城」オープン

「大阪城本丸広場」

「大阪城本丸広場」(大阪市中央区)にある「旧第四師団司令部庁舎(元・大阪市立博物館)」がリニューアル。10月19日、新複合施設「MIRAIZA OSAKA-JO(ミライザ大阪城)」としてオープン。



大阪城天守閣を間近に望む「旧第四師団司令部庁舎」は築86年の歴史ある洋館。今年6月にオープンした「JO-TERRACE OSAKA」同様大阪城に訪れる観光客や周辺の市民を対象に大阪城公園の魅力創出新たなにぎわいづくりを目指して改修された。同施設の1階には「タリーズコーヒー」「ザ コナモン バル 利休」などがスタンバイ。2・3階・屋上にはモダンイタリアンの「crossfield with TERRACE LOUNGE」(2階)

フュージョンフレンチの「Restaurant RASPBERRY with MOON BAR」(3階)

が入店。





開業日から4日間は

これまで

立ち入ることができなかった屋上を

特別に開放するほか

大阪城天守閣の開館時間が

19時まで延長される

(入館は30分前まで、通常は17時)





「MIRAIZA OSAKA-JO

(ミライザ大阪城)」



2017年10月19日(木)オープン



住所:大阪市中央区大阪城1-1



営業:9:00〜22:00

(店舗により異なる)











