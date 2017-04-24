自慢のお母さん・奥さんを目指してみませんか♪

いよいよ来週から女性スッキリボクシング（毎週木曜９時半から１１時半）が始まります。 まだ定員までに余裕がありますので、興味のある方はお申し込みお願い致します。 もしかしたら あなたにも このような変化が現れてくるかもしれません お問い合わせは サンリフレ函館 ０１３８（２３）２５５６ にお電話を お待ちしております ２０１７年サンリフレレッスン日 ４月 １日（土） 夜１７時４０分〜 ２日（日） 夜１７時４０分〜 ４日（火）午後１３時１０分〜 ６日（木）午前 ９時１０分〜 ８日（土） 夜１７時４０分〜 ９日（日） 夜１７時４０分〜 １１日（火）午後１３時１０分〜 １３日（木）午前 ９時１０分〜 １５日（土） 夜１７時４０分〜 １６日（日） 夜１７時４０分〜 １８日（火）午後１３時１０分〜 ２５日（火）午後１３時１０分〜 ２７日（木）午前 ９時１０分〜 ２９日（土） 夜１７時４０分〜 ３０日（日） 夜１７時４０分〜

午前レッスン 一回目９時１０分〜９時４５分 二回目９時５０分〜１０時３０分 三回目１０時４０分〜１１時３０分



午後レッスン 一回目１３時１０分〜１３時４０分 二回目１３時４５分〜１４時５０分

三回目１５時〜１６時



夜レッスン 一回目１７時３０から４０分〜１９時２０分 二回目１９時３０分〜２０時３０分

土曜夜レッスン 一回目１７時３０から４０分〜１８時５０分 二回目１９時００分〜２０時３０分 その時の状況次第で時間を短縮することがあります。 ご理解ください スマイルボクサ新川町午前 （千歳町ツルハむかえの卓球場３階） 函館市新川町２３−２２ 月・火・水 午前９時半前後〜午前１１時半前後迄 山の手文化教室（コープさっぽろ山の手店２階） 函館市山の手２丁目１８−１ シャドーコース毎週金曜日 １３時〜１４時２０分まで ミットコース毎週土曜日 １０時〜１１時まで 入会金無料 駐車場無料 http://culture.coop-sapporo.or.jp/yamanote/ コープさっぽろ山の手文化教室 スタッフブログ http://yamanotebunka.blogspot.com/



コープさっぽろいしかわ文化教室 コープさっぽろいしかわ文化教室 函館市石川町４５７−１ 石川中央ショッピングタウン内 毎週木曜 １３時３０分〜１５時まで お問い合わせ受付時間 （月〜金）１０時〜１７時 （土）１０時〜１３時半 （日、祝日 休業） 電話 ０１３８−８４−８４４０ いしかわ文化教室 ササモリジム（ボクシングジム） http://blogs.yahoo.co.jp/sasamoriboxing



場所 函館サンリフレ 軽体育室



駐車場無料、更衣室シャワー完備





連絡先



電話 ０９０９５１２４５４９



アドレス



笹森まで







場所 函館サンリフレ 軽体育室駐車場無料、更衣室シャワー完備連絡先電話 ０９０９５１２４５４９アドレス smileboxercise@hotmail.co.jp 笹森まで

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