²û¤«¤·¤Î¥í¥ó¥É¥ó­£

|
ËÜ³ÊÅª¥¤¥®¥ê¥¹À¸³è¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢£²£°£°£¸Ç¯£´·î¡¢»ä¤ÏºÊ¤Î¾·ÂÔ¤Ë±þ¤¸
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô¤ò°ì½µ´Ö¤Û¤É³Ú¤·¤ó¤À¡£
ºÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÌ¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬½êºß¤¹¤ë³¹¡¢¥Ð¥Ã¥«¥à¥¹¥Æ¥Ã¥É
¡ÊBerkhamsted¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÊ¤¬»ä¤ò¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿ÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ØÁá¤¯¥í¥ó¥É¥ó¤ËÍè¤¤¡ª¡Ù
¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÊ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÂçÅ¾µ¡¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ëÄÌ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¡¦¥â¥¹¥¯¥ï
¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ß¤á¤Æ¡¢MBA¼èÆÀ¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¡¼¥¹¡Ë¤Î°Ù¤Ë¡¢
¥í¥ó¥É¥ó°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
³ØÈñ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¸³èÈñ¤Ë¤·¤Æ¤â»ä¤Ï±ç½õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ç
¤½¤ì¤òÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¸ÊÅê»ñ¤Î°Ù¤ËÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÊ¤Ï±ç¸î¼Í·â¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áá¤¯É×¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ë¤è¤ê
À¸³èÈñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤È¡¢³¤³°À¸³è¤Î¸ÉÆÈ¤«¤éµß¤ï¤ì¤ëÆó½Å¤Î
¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
»ä¤ÏµþÅÔ¤Ç¼«±Ä¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¦Çä¤ò¤¿¤¿¤à¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤òÂ¾¤Î¼Ô¤Ë
¼õ¤±ÅÏ¤·¤¿¤ê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°ú·Ñ¤®¤Ë»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
·è¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÄøÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤âÌµ¤¤¼«±Ä¶È¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿
¤¬¾¦Çä¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºÊ¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¹Ô¤¯°Ù¤Ë¾¦¤¤¤ò»ß¤á¤ë»ä¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¼Ô
¤âµï¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹ÔÃæ¡¢ºÊ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤È³Ø¹»¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖAshridge Exective Education¡×.¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¼Ô¤¬Æþ³Ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹
¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æó½½Âå¸åÈ¾¤«¤é»°½½Âå¤¬¼ç¤ÊÀ¸ÅÌ¤È¤Ê¤ë¡£
㊤¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢£²£°£°£·Ç¯Æþ³ØÁ°¤Ë³Ø¹»¸«³Ø¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡£
Âç±ÑÄë¹ñ¤Î±É¸÷¤ò»Ä¤¹¤³¤Î±þÀÜ´Ö¤Ë°¢Á³¤È¤¹¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¶µ¼¼¡£¤³¤ÎÍÍ¤Ê½ê¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤¹¤ëºÊ¤Ï¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê
¾Ð´é¡£¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Ï¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë
Æþ³Ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÅÀ¿ôµÚ¤Ð¤ºÆþ³Ø¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£
Ashridge¡Ê¥¢¥Ã¥·¥§¥¸¥£¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï£³°Ì¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°
¤Ï£²£³°Ì¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¼«ÂÎ¤¬¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥²í
¤µ¡£ËÜ¾ì¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÊì¹»¡¢B¥é¥ó¥¯ÌÀ¼£Âç³Ø¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¡ª
³ØÀ¸¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÂ¾¡¢³¤³°¤«¤éÍè¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î´ÉÍý¿¦·Ð¸³¼Ô
¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏÅÙ¡¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï
ºÊ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ä²ÈÂ²¤ÈÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÂ¾¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¿Í¡¢¹á¹Á¿Í¡¢
Ãæ¹ñ(¾å³¤¡Ë¿Í¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿Í¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤È¥¤¥®¥ê¥¹¿¢Ì±ÃÏ
¤È½ê±ï¤Î¤¢¤ë¡Ê¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï°ã¤¦¤¬¡ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿ÍÃ£¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
°ø¤ß¤ËÆüËÜ¿Í¤Ïµï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡Ç¯ÅÙ¤Ë¥Ý¥ó¥É¤¬²¼Íî¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑÅª
¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»°¿ÍÄøÆþ³Ø¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÌðÄ¥¤êÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç
¤Ð¤«¤ê¤Ä¤ë¤ß¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤äÂ¾³°¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤á¤Ê¤¤
Åµ·¿ÅªÆüËÜ¿Í¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦¤ÎÅÄ¼Ë¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
²¿»þ¤â»×¤¦¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î³¤³°ºß½»ÆüËÜ¿Í¤Ï»´¤á¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
ÊÌ¤ËÅö³º³ØÀ¸¤Ç¤âÌµ¤¤¤¯¤»¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¡Ê£²£°£°£¸Ç¯£´·î¡Ë
»þ´Ö¤ÏÈô¤Ó¡¢£²£°£±£°Ç¯¤ÎÂ´¶È¼°¡£ºß³ØÃæ¡¢Ì¼¤ò¤â¤¦¤±¤¿ºÊ
ºÊ¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë»²Îó¡£ÅÓÃæÌ¼¤¬µã¤¶«¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿
»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÌ¼¼¤ÇÌ¼¤ò¤¢¤ä¤¹»ä
Â´¶È¼°¤Î¸å¡¢¥Ñ¥Ö¤Ë¹Ô¤¥®¥Í¥¹¤ò°û¤à
ºÊ¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë´Ø¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢
ÍÄÃÕ±à¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë¤Ï
»²Îó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÌµ¤¯¡¢ÌµÍýÌðÍý²Î¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤é¤ì
²Î¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Î»þ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤ò¸«¤ë°Ù¤Ë½ÐÀÊ¤»¤º¤ËÅìµþ¤Ë
µï¤¿¡£Â´¶È¾Ú½ñ¤Ï¸å¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¡ÊÂç·¶ºÀ¤ÇÉðÆ»´Û¡Ë¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶È¼°¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê
¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤¬·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³ØÌäÅª²¸¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤È
¥Ñ¥ê¤ÇÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¡£Êì¹»¤ÎÌÀÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ä¤ÏÂÕ¤±¼Ô¤Ç¡¢ËØ¤ÉÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£°ìÇ¯¼¡¤ÎÃ±°Ì¼èÆÀ¤Ï
£¸Ã±°Ì¡¢ÆóÇ¯¼¡¤Ç£²£µÃ±°Ì¡£ÍîÂè³ÎÄê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»°Ç¯¼¡¤ËÆ±µéÀ¸
¤Î½÷À¤Î½õ¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£·£¶Ã±°Ì¤ò¼è¤Ã¤ÆÂ´¶È¸«¹þ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç»ÍÇ¯¼¡¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë
¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£³Ø»ÎÆþ³Ø¡ÊÂ¾Âç³Ø¡Ë¤Ç¡¢Íý·Ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢
¥Æ¥¹¥ÈÆâÍÆ¤Ï¿ô³Ø¤È±Ñ¸ìµÚ¤ÓÌÌÀÜ¡£¿ô³Ø¤¬Á´¤¯²ò¤±¤º¡¢·ë²Ì¤â³Î¤«¤á¤ë
»öÌµ¤¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Ê¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë¤â½Ð¤º¡¢ºÊ¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë¤Ï¶½Ì£¤ò
»ý¤Ã¤Æ»²Îó¤·¤¿¡£¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÏÀ®¿Í¼°¤Ë¤â»²Îó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤é¸å²ù¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¤É¤³¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤È¸À¤¦¤â¤Î¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ÃÏ°è
- >
- À¤³¦¤ÎÃÏÊý
- >
- ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë