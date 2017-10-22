¹ÈÍö¡¢¸òºÝÁ°¤Ë¡ÈÂÎ¤ÎÁêÀ¡É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÇ®ÊÛ¡ª¢«¡ÖÂç»ö¤À¤±¤É¿ÍÁ°¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÄÉã¡¦Áð´¢ÀµÍº¤â¿¿¤ÃÀÄ¡©¡ª
|
18ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËÁð´¢ÀµÍº¡Ê65ºÐ¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÈÍö¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¡£²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¹ÈÍö¤Ï°ÊÁ°Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¡ÊÃËÀ¤È¡ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤ÏÂÎ¤ÎÁêÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·À¤´Ö¤«¤é¤ÏÂç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹ÈÍöËÜ¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¡£
¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤Î½çÈÖ¤¬¡ÖÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¹ÈÍö¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¸òºÝÁ°¤Ë¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤È¸ý¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿²áµî¤Ë2,3¿Í¡Ö¥ê¥º¥à´¶¡×¤¬¹ç¤ï¤º¸òºÝ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹ÈÍö¤Î¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿É½¸½¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¥¨¥Ã¥Á¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¹ÈÍö¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ÈÍö¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±µ¿Ìä¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Î°úÍÑ¸µ¡§RBBTODAY¡Ï
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ä
♥¤³¤ì¸«¤Æ¤Æ¥ê¥º¥à´¶¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ ¾Ð
♥¾®ÌÚ¤È¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤Î¤«¤ÈÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥È¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿
♥¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤»öÂç¹¥¤¡ª»É·ãÅª¤Ê»öÂç¹¥¤¡ª¤È¤«¥Ð¥«¤Ã¤Ý¤¤
♥²¼ÉÊ¤Ê¿Í¤À¤ï¡£ÆóÀ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¼ûÍ×¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
♥¤³¤¤¤Ä¥Ó¥Ã¥Á¤À¤â¤ó¤Í ¥¯¥é¥Ö¤Ç¿ì¤¦¤È¿§¤ó¤ÊÃË¤Èkiss¤·¤Æ¤ë¤ï¡£¤¢¤È´é¤¬ÄØµ´ÅÛ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡£
♥Á°¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Íw ¥È¥Ô¤¢¤ë
♥¤¢¤ó¤Þ¿ÍÁ°¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤
♥¤Þ¤¡¡¢ÂÎ¤ÎÁêÀ¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¤µ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤â¤¦¤è¡£
♥¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë Âç»ö¤À¤ï¤Ê
♥²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¡ÖÂç»ö¤è¤Í¡×
♥ÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹çÅÁ¤¨¤ë¤Îµ¤¤Þ¤º¤¹¤®¤ëw
♥µÕ¤Ë¡ÖÂÎ¤ÎÁêÀ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤ä¤á¤è¡×¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÃË¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¡¼
♥¤¤¤ä¤À¡¼¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¡ª¤È¤«¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡£
♥¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬ÂÎ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¸òºÝ¤ÏË°¤¤ë¤Î¤âÁá¤¤
♥ÂÎ¤ÎÁêÀ¤âÂç»ö¤À¤±¤ÉÀº¿ÀÅª¤ÊÁêÀ¤¬¾å²ó¤ë
♥¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤ç¡©Ã¯¤È¤Ç¤â¿²¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¥ì¥¹¤ÇÎ¥º§¤È¤«¥¶¥é¤Ê¤ó¤À¤«¤é¹Í¤¨¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶µ°é¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤À¤è¤Í ¤·¤Ã¤«¤êÈòÇ¥¤·¤Æ¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤
¡ùÃíÌÜµ»ö
¡¡¢¡¡¢¡¡¢¡¡¢¡¡¢
¡¦¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¸«¤¨¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡ª¡Ú¢¦²èÁü¡Û¥Ñ¥ó¡û¥é¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¨¸ý²á¤®¤ë¡ª
¡¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢±¢¡ûÆ©¤±¥ï¥ì¥áÉôÊ¬»¯¤·¤Æ¤¿¡ª¡Ú²èÁü¡ÛÅÅ·â¥Ì¡¼¥ÉÈäÏª¤Ç¡É¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ß¤Ê¼Â¡É¤Ø¡ª
¡¦¥¤¥¸¥á¡©º´Æ£·ò¤¬»£¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¦¹À¥¤¹¤º¡¢¥ì¡û¥×²èÁüÎ®½Ð¡ª¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤¬¤µ¤ì¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÈÈ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥¨¥°²á¤®¤ë¡ª±Ç²è¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ç¡Ä
¡¦¡Ø¾®ÃÓ±É»Ò¡¢¤Ä¤¤¤ËÁ´Íç¥Ø¥¢¡û¡¼¥É²ò¶Ø¡Ù¡ª¡Ú²èÁü¡Û1200Ëü±ß¼Ú¶âÊÖºÑ¤ËG¥«¥Ã¥×µðÆýÈäÏª¡ª
¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¥Ñ¥¤¥º¥êÀìÍÑ¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê²èÁü¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÉðË¤Î°¦¿Í¤¬Á´Íç²ò¶Ø¡ª¡Ú²èÁü¡ÛÈþÇÏÎç»Ò¥¢¥Ê¤ÎµðÆý¥Ü¥Ç¥£¤¬¥ä¥Ð²á¤®¤ë¡ª
¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡¢¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿Î®½Ð´íµ¡¡ªJUMP²¬ËÜ·½¿Í¤È¥»¥Ã¡ü¥¹Á°¸å¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¥¨¸ýÏ©Àþ¤Ë¥·¥Õ¥È¡ª¥Ø¥¢¡û¡¼¥ÉÈäÏª¤Ø¡Ä
¤³¤Îµ»ö¤Ë