英単さんぽ "one-trick pony"

" one-trick pony " は 何やらする仔馬(pony) のようです.....





" trick " には「 策略、欺き、悪戯; 奇術 」などの意味がありますが、

馬などの動物がする「 芸当、曲芸 」という意味もありますね。





・ Anne has taught her dog a new trick .

(アンは 彼女の飼い犬に 新しい芸当を仕込んだ。)





で、" one-trick pony " は、「 ひとつの芸しかできない仔馬 」

という意味で、あまり いい意味では 使われないようです。





また、俗語で「 ひとつしか 能(能力・才能) のない人 」のことも

指すようです。





”歌”しか能のない一発屋(one-hit wonder) が 華やかかりし時

の栄光をもう一度、と奮闘する映画があります。

タイトルは ズバリ " One-Trick Pony " (1980年) です。





なんと、"Simon & Garfunkel" の Simon が 脚本・音楽を

担当し 主演している映画なのです。





Movie Guide で " One-Trick Pony " を見てみましょう。

大意拙訳の文責はすべて K önigin にあります。





The struggle of a has-been singer to work his way back

up the charts is the focus of this drama by Robert M.

Young with screenplay and music by Paul Simon.

Simon plays Jonah Levin, a once-popular singer who

now opens for punk rock bands. In the ten years since

he had a hit song, Jonah's wife Marion has divorced him,

but he still sees his young son Matty as often as he can.

(これは Robert M. Young がメガフォンをとり、Paul Simon

が脚本と音楽を担当したドラマで、かつては名を馳せた歌手で

あった男が かつてのその座を取り戻そうと奮闘するさまを中心

に描いた作品である。

Simon は かつては人気歌手だったが 今は パンク・ロックの

バンドを始めた Jonah Levin という男を演じている。

この10年来 ヒットのない Jonah、妻の Marion に離婚されて

しまった。が、小さい息子の Matty には まだ いつでも 会うこと

ができる。)





With his record company on his back to come up with

something that sells, Jonah begins to compromise his

own talent when he listens to the advice of a trendy

producer. Whether or not he can straighten out his

personal life and steer his own ship may depend on

his ability to trust his own judgment and adjust to the

changing times.

(なんとか売り出せそうなレコード会社に後押しされて、

流行の先端をゆくプロデューサーの話を聞いた Jonah は

自分の今までの歌道を変え始める。自分自身の生活をまとも

なものにできるかどうか、人生の 舵取り を うまくやって

ゆけるかどうかは 自身の判断力を信じ 変わりゆく時代に

順応する能力があるかどうかにかかっているのだ。)





Jonah は再度 栄光を手にすることはできるのでしょうか、

Marion と Matty は 彼の元に戻ってきてくれるのでしょうか。





そこは...... なんせ Simon 自身が脚本を書いていますから......





