英単さんぽ "Cross Creek"

Cross Creek





" Cross Creek " は、ご存知の方々がおいでになると思いますが、

カリフォルニア州アラチュアにある Lochloosa湖 と Orange湖

とを結ぶ 1.8マイルの自然水路で、小舟が運航可能。

この水路(creek) を 325号線が跨いで(cross)いることから付けら

れたようで、この付近の地名も Cross Creek と呼ばれています。





「小鹿物語」("The Yearling") の著者として有名な Marjorie

Kinnan Rawlings (1896-1953) が 人生後半の 約25年間を過

ご した場所としても知られていますね。





喧騒を逃れて著述に専念したくて Cross Creek に移り住んだ

Rawlings が またしても そこで 人間との関わり合いを持たねば

ならなくなる。が、環境のお蔭か 折り合いよく暮らしてゆく。

そんな環境で生まれたのが "The Yearling"(1938年) 。





そんな経緯(いきさつ) を " Cross Creek "(1942年「水郷物語」)

という著作で述べています。

これは 1983年に映画化されています。





Movie Guide で " Cross Creek " を 見てみましょう。

大意拙訳の文責はすべて K önigin にあります。





The film is based on author Marjorie Kinnan Rawlings'

memoirs of her times on a remote Florida bayou.

Mary Steenburgen plays Rawlings, author of The Yearling,

who, in 1928, makes the abrupt decision to leave her

husband and move to an isolated orange grove to

concentrate on her writing.

(この映画は、 作家 Marjorie Kinnan Rawlings が フロリダ

の人里離れた 水郷で 暮らした時代の 回想録 に 基づいたものだ。

Mary Steenburgen が 「小鹿物語」の作者 Rawlings に扮して

いる。彼女は 1928年に 不意に 夫の元を飛び出し 著述に専念する

ために オレンジの木だけしかない 辺鄙な処へ 移住 しようと 決心

する。)





Rawlings buys a run-down house covered with cobwebs

that she restores with quick dispatch. In these desolate

surroundings, Rawlings pauses in her housecleaning to

listen reflectively to the otherworldly noises of the swamp.

(Rawlings は 蜘蛛の巣だらけのあばら家を買い、手早くテキ

パキと改修してしまう。こんな人里離れた環境の中で Rawlings

は掃除の手を休め、湿地の方から聞こえてくる まるで別世界から

でも聞こえてくるような音に耳を傾けるのであった。)





But suddenly out of this loneliness, people emerge.

There is Geechee, Rawlings' devoted servant; Marsh Turner,

a liquor-guzzling swamp rat; Floyd Turner, a cute harmonica-

playing boy; and Ellie Turner, a little girl whose fawn becomes

the basis of Rawlings' Yearling book.

(ところが、この静けさを突然破り 人々が現れるのだ。

Rawlings に忠実な召使の Geechee、大酒飲みのヌマネズミの

ような Marsh Turner、いつもハモニカを奏でている可愛い

男の子 Floyd Turner、そして、小っちゃな女の子 Ellie Turner、

この Ellie が大事にしていた小鹿が Rawlings の「小鹿物語」の

モトになるのだ。)





Rawlings becomes involved with Norton Baskin, the owner

of the local hotel, and, as she settles into life on the bayou

and her friendship with Norton and Geechee, she is inspired

to begin writing.

(Rawlings は 現地でホテルを経営している Norton Baskin

という男といい仲になる。水郷での生活がすっかり身につき、

Norton や Geechee との関係もうまくゆき、著述を始める

キッカケを掴むことになる。)





有名な「小鹿物語」ができあがる背景を初めて知りました。

そして Cross Creek という地名も.......





