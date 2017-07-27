暑中お見舞い申し上げます。

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暑い暑い日々が続き
まだこれから夏本番！
くれぐれもご自愛くださいませ。
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健康が一番！
そんな事を改めて感じる日々。
これからもご愛顧頂けるよう頑張ってまいります♪
どうぞよろしくお願い致します。
ｱﾗｷﾊｳｼﾞﾝｸﾞ本日の業務を終了します。
明日も素敵な一日になりますように。
#ＺＥＨビルダー
＃ハウスオブザイヤーインエナジー2015優秀賞受賞
＃豊橋市 新築 リフォーム 不動産
＃制震ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙ施工店 東三河着工棟数No.1
＃株式会社 荒木工務店
アラキハウジング
豊橋市三ノ輪町字本興寺3番地272
TEL 0532-61-6157
FAX 0532-61-6130
Eﾒｰﾙ info@araki-housing.co.jp/
HP http://www.araki-housing.co.jp/
ﾌﾞﾛｸﾞhttp://arakinews.dosugoi.net/
▼＃パッとﾘﾌｫｰﾑについてはコチラから
http://www.lixil.co.jp/reform/patto/?gclid=CP7pxvfki9ACFQaXvQoddE8LLg
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そんな半年間の凝縮Movie。是非ご覧ください♪
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☆lien.heir.rhyme(ﾘｱﾝ･ﾍｱｰ・ﾗｲﾑ)様。
夢に見た自分達の店。
美容院開業のお手伝いをさせて頂きました
想い描いた店づくり
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きらめき、輝くお店STORYをご覧ください♪
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愛知県豊橋市佐藤2-9-15
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