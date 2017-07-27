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日本一おいしいコーヒーを出す工務店 修行日記
豊橋市で新築・ﾘﾌｫｰﾑ・不動産の事ならお任せ下さい。

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暑中お見舞い申し上げます。

暑い暑い日々が続き
まだこれから夏本番！

くれぐれもご自愛くださいませ。
http://img01.dosugoi.net/usr/a/r/a/arakinews/%E6%9A%91%E4%B8%AD%E8%A6%8B%E8%88%9E%E3%81%84.png
健康が一番！
そんな事を改めて感じる日々。

これからもご愛顧頂けるよう頑張ってまいります♪
どうぞよろしくお願い致します。

ｱﾗｷﾊｳｼﾞﾝｸﾞ本日の業務を終了します。
明日も素敵な一日になりますように。

#ＺＥＨビルダー
＃ハウスオブザイヤーインエナジー2015優秀賞受賞
＃豊橋市　新築　リフォーム　不動産
＃制震ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙ施工店　東三河着工棟数No.1
＃株式会社　荒木工務店　
アラキハウジング
豊橋市三ノ輪町字本興寺3番地272
TEL　0532-61-6157
FAX　0532-61-6130
Eﾒｰﾙ　info@araki-housing.co.jp/
HP　http://www.araki-housing.co.jp/
ﾌﾞﾛｸﾞhttp://arakinews.dosugoi.net/
▼＃パッとﾘﾌｫｰﾑについてはコチラから
http://www.lixil.co.jp/reform/patto/?gclid=CP7pxvfki9ACFQaXvQoddE8LLg
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住まい探しはぜひ当店へ♪

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愛知県豊橋市佐藤2-9-15
0532-69-1720

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