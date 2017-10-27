2017年10月27日

http://img01.dosugoi.net/usr/a/r/a/arakinews/IMG_8629.JPG



草間町で美容院を

施工させて頂きました。

http://img01.dosugoi.net/usr/a/r/a/arakinews/IMG_8630.JPG





晴天の嬉しい一日です。



半年前に施工させて頂いた

美容院オーナー様からのご紹介。



打ち合わせ時間は楽しくて



心を込めて作って頂いたお祝は

#上村郁乃

さんの作品♪

http://img01.dosugoi.net/usr/a/r/a/arakinews/IMG_0002.JPG

いつもの事ながら、心奪われる

素晴らしい出来栄え♪

みなさまに協力して頂き

こうして、お引渡しの日を

迎えることが幸せです！

http://img01.dosugoi.net/usr/a/r/a/arakinews/IMG_0005.JPG



心よりお祝い申し上げます

おめでとうございます



#美容院

#アイプラザ前

＃imilcil

#店舗

#店舗設計

#店舗施工



#家づくり

#家

#ZEH

#スーパーウォール

#店舗設計

#店舗デザイン

#ｾﾝｽｱｯﾌﾟ

#おしゃれ

#ﾘﾉﾍﾞ

#ﾏﾏ

#ﾏｲﾎｰﾑ

#工務店

#cafe

#建築

#新築

#二世帯住宅

#愛知

#住宅

#住む

#house

#ｲﾝﾃﾘｱ

#雑貨

#小物

#施工例

#ﾊｳｽｵﾌﾞｻﾞｲﾔｰ2016優秀賞受賞

#豊橋市 新築 リフォーム 不動産

#制震ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙ施工店

#東三河着工棟数No.1

#ｱﾗｷﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

#house

# ㊗️開店草間町で美容院を施工させて頂きました。晴天の嬉しい一日です。半年前に施工させて頂いた美容院オーナー様からのご紹介。打ち合わせ時間は楽しくて心を込めて作って頂いたお祝は#上村郁乃さんの作品♪いつもの事ながら、心奪われる素晴らしい出来栄え♪みなさまに協力して頂きこうして、お引渡しの日を迎えることが幸せです！心よりお祝い申し上げますおめでとうございます#美容院#アイプラザ前＃imilcil#店舗#店舗設計#店舗施工#家づくり#家#ZEH#スーパーウォール#店舗設計#店舗デザイン#ｾﾝｽｱｯﾌﾟ#おしゃれ#ﾘﾉﾍﾞ#ﾏﾏ#ﾏｲﾎｰﾑ#工務店#cafe#建築#新築#二世帯住宅#愛知#住宅#住む#house#ｲﾝﾃﾘｱ#雑貨#小物#施工例#ﾊｳｽｵﾌﾞｻﾞｲﾔｰ2016優秀賞受賞#豊橋市 新築 リフォーム 不動産#制震ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙ施工店#東三河着工棟数No.1#ｱﾗｷﾊｳｼﾞﾝｸﾞ#house http://araki-housing.co.jp @ 豊橋市 荒木工務店/ｱﾗｷﾊｳｼﾞﾝｸﾞ