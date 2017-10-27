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日本一おいしいコーヒーを出す工務店 修行日記
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嬉しい一日♪

2017年10月27日

㊗️開店
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草間町で美容院を
施工させて頂きました。
http://img01.dosugoi.net/usr/a/r/a/arakinews/IMG_8630.JPG


晴天の嬉しい一日です。

半年前に施工させて頂いた
美容院オーナー様からのご紹介。

打ち合わせ時間は楽しくて

心を込めて作って頂いたお祝は
#上村郁乃
さんの作品♪
http://img01.dosugoi.net/usr/a/r/a/arakinews/IMG_0002.JPG
いつもの事ながら、心奪われる
素晴らしい出来栄え♪
みなさまに協力して頂き
こうして、お引渡しの日を
迎えることが幸せです！
http://img01.dosugoi.net/usr/a/r/a/arakinews/IMG_0005.JPG

心よりお祝い申し上げます
おめでとうございます

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