10月30日 記念日　その1　

誕生花 ロベリア・サワギキョウ。



ニュースパニックデー/宇宙戦争の日。

1938(昭和13)年、アメリカで3番目の規模を持つ放送局となっていたCBSラジオで、ハロウィン特別番組として、劇団「マーキュリー劇場」を主宰していた演劇制作事業の演出家(後に映画監督・脚本家・俳優)オーソン・ウェルズのプロデュースによるSFドラマ『宇宙戦争』(原作はイギリスの作家、H・G・ウェルズ作のSF長編小説『宇宙戦争』)が、ラジオ番組『Mercury Theatre on the Air(ラジオ版マーキュリー劇場)』の中で放送された。宇宙人が地球(アメリカ)に攻めてきた、という内容である。現場からの報告等、実際のニュース放送のような形であったため、多くの市民が現実に起きているできごとと勘違いし、アメリカ中が大パニックになったことを記念して、この日を「ニュースパニックデー(宇宙戦争の日)」と呼ぶようになった。侵略がフィクションである旨を告げる「お断り」は何度もあった、と言われるが、その内の1度は放送開始直後、残り2度は終了間際であったため、その間、聴取者側から見れば、混乱と恐怖のための時間が充分残っていた。但し、このパニックについては、疑いも持たれている。全米の警察に膨大な量の問合せの電話があったことは事実であるが、それ以上の行動が起こったという証拠は殆どない。当時、新興メディアであったラジオに対して警戒心を露わにしていた新聞が、ことさらにバッシングを行なったことが都市伝説化したもの、とする説も有力である。また、CBSラジオで放送されていた『Mercury Theatre on the Air(ラジオ版マーキュリー劇場)』は聴取率が非常に低い不人気番組であった(『宇宙戦争』前週の聴取率は3.6%)が、当時、アメリカ国民の3人に1人以上が聴取していた国民的人気を誇る裏番組に不人気歌手が登場し、多くの人が局を変えた瞬間、たまたま火星人によるニュージャージー州(アメリカ合衆国北東部に所在)襲撃のくだりが放送されたことも、パニックに拍車を掛けた原因の1つと言われている。さらに、放送当時の国際情勢も、このパニックに深く関わっている。同時期のヨーロッパでは、中央ヨーロッパにあり、ドイツの東隣でドイツ人が多く居住していたチェコスロヴァキアのズデーテン地方帰属問題を巡って、ナチス・ドイツ(国家社会主義ドイツ労働者党支配下のドイツ国)と欧米列強が緊張関係にあり、アメリカ国民の間でも、ヨーロッパで戦争が勃発して自国も巻込まれるかも知れない、という懸念が膨らみつつあった。このため、火星人による襲撃をドイツ軍による攻撃と勘違いした住民も多かった。なお、警察は暴徒の襲撃に備えて、番組終了後にラジオ局を緊急警備した。フランスの作家、ジュール・ヴェルヌと共に「SFの父」と呼ばれるイギリスの作家、H・G・ ウェルズ作のSF長編小説『宇宙戦争』は、19世紀末の地球に対する火星人の侵略についての物語で、イギリスで繰広げられるできごとに遭遇する人物を語り手としている。ラジオドラマのストーリーは当初、アメリカの脚本家ハワード・コーチが翻案、執筆したものに、オーソン・ウェルズやCBSラジオの『Mercury Theatre on the Air(ラジオ版マーキュリー劇場)』のスタッフからのアイディアが取入れられたものであった。舞台は、後にニュージャージー州に編入される、放送当時実在のコミュニティ、グローバーズミルへと移され、ラジオ番組の形式は、発生中の事件の生中継を模することになっていた。放送後、新聞社を黒幕として、非常に多くの訴訟がオーソン・ウェルズを含む製作者に対して行なわれたが、全て棄却、又は無罪となっている。番組放送中、何度も「これはドラマである」旨の放送をしていたためである。また、このパニック事件を題材にした、セミ・ドキュメンタリー・タッチのアメリカのTVムービー作品『アメリカを震撼させた夜(The Night That Panicked America)』も、1975(昭和50)年に製作されている。『宇宙戦争』の影響によって、大きな頭と退化した四肢を持つタコのような姿をした火星人のイメージが世に広まったとされていることから、「タコ型宇宙人が、強力な機動兵器を持込んで地球(主にアメリカ合衆国)で侵略行動をする」という一般的認識がある作品でもある。また、数々のパロディ(パスティシュ)作品や、これをモチーフにした作品、ジュブナイルSF化した作品が、数多く製作されている。1915(大正4)年、アメリカ合衆国中西部、ウィスコンシン州の南東端に位置する都市、ケノーシャで生まれたオーソン・ウェルズと、1866(慶応2)年、イングランド南東部のケント州ブロムリー(現在のイギリスの首都、ロンドンの南東にある行政区、ブロムリー・ロンドン特別区)で生まれたH・G・ウェルズ(ハーバート・ジョージ・ウェルズ)との間には、特別な血縁関係はない。ルーマニア生まれの俳優。映画プロデューサーで、数多くのハリウッド(アメリカ合衆国西部、カリフォルニア州のロサンゼルス市にある地区で、映画産業の中心地であり、アメリカ映画のことを指して「ハリウッド」とも呼ばれる)俳優達から「師」と未だ仰がれ続けるジョン・ハウスマンと出会ったオーソン・ウェルズは、アフリカ系アメリカ人の俳優やスタッフ達と演劇活動に励んだ。そして、オーソン・ウェルズとジョン・ハウスマンは、劇団「マーキュリー劇場」を主宰し、イングランドの劇作家・詩人、、ウィリアム・シェイクスピアを斬新に解釈する等、さまざまな実験的な公演を行なって高く評価された。小説や演劇を、斬新な形式で短編ドラマ化する番組の1つ、SFラジオドラマ『宇宙戦争』で、オーソン・ウェルズは全米に名を知られるようになり、その後も1950年代半ばまで、オーソン・ウェルズはラジオ番組に関わり続け、多くの印象的な番組を残している。また、監督・製作・脚本・主演をオーソン・ウェルズが務め、オーソン・ウェルズの監督デビュー作となった、1941(昭和16)年公開のアメリカ映画『市民ケーン』は、映画史上に残る傑作の1つとして、現在でも多くの映画人に影響を与えている。オーソン・ウェルズは、その後のハリウッドでは不遇であったが、SFラジオドラマ『宇宙戦争』等でも見られるように、茶目っ気溢れる性格であるため、自分の喜劇的な人生を、それなりに楽しんでもいたようである。