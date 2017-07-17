¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3¥Û¡¼¥ë¡¢¾å¤ê3¥Û¡¼¥ëÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¡¿¥¨¥ë¥à²ñ¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú

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SCORES 79(£É£Î¡¡40, £Ï£Õ£Ô¡¡39)
PUTTS 29(£É£Î¡¡14, £Ï£Õ£Ô¡¡15)
FAIRWAYS 10/14
GREENS 5/18
PARSAVES 8/18
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