≪ 開成駅 ≫

開成駅は神奈川県足柄上郡開成町吉田島にある小田急電鉄小田原線の駅です。

東口

西口

≪ 駅情報 ≫

所在地 〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4300-1

開業年月日 ・1985年（昭和60年）3月14日

出入口 ・東口 ・西口

駅舎 ・橋上駅舎

改札口 ・1箇所

ホーム 1 小田原、箱根湯本方面 2 相模大野、新宿、千代田線方面 ・ 相対式2面2線 ・ 地上駅

駅設備 ・特急券発売機 ・自動定期券発売機 ・売店 ・銀行ATM（横浜銀行） ・AED（自動体外式除細動器） ・コインロッカー ・公衆電話 ・男女別トイレ ・多機能トイレ ・タクシー乗り場

リンク ・ 開成駅（小田急電鉄）



















≪ バス情報 ≫

リンク ・ 箱根登山バス

開成駅 ・富士フィルム東門経由関本（大雄山駅）







≪ 駅周辺 ≫

公共機関 ・開成町役場 ・神奈川県松田警察署開成駅前連絡所

公共施設 ・開成町福祉会館 ・開成駅前公園 ・開成駅前第二公園

金融機関 ・横浜銀行 開成支店 ・さがみ信用金庫 開成町支店 ・中栄信用金庫 開成支店

医療機関 ・小泉クリニック ・白鴎医院

教育機関 ・神奈川県立吉田島総合高等学校 ・開成町立開成南小学校

商業施設 ・マックスバリュ 開成駅前店 ・ハックドラッグ 開成牛島店 ・西松屋 開成店 ・かいせいモール ・ロピア 開成店 ・ヤマダ電機 テックランド開成店 ・ローソン

企業施設 ・富士フイルム 先進研究所 ・富士ゼロックス 竹松事業所 ・日本製紙クレシア 開成工場 ・明治ゴム化成 本社工場

名所旧跡 ・曽比稲荷神社 ・ひょうたん池

幹線道路 ・神奈川県道711号小田原松田線 ・神奈川県道720号怒田開成小田原線



























