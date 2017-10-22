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どうも、ひろです。
フルマラソンまで残り約一ヶ月となりました。
ですが、その前にハーフマラソンが11月3日にあります。
今、月間700kmを超える勢いで走っていますが、ハーフマラソンが近づいてきたら練習量を落とすので、700kmいかないと思います。
では、19日からの練習内容を公開します。
10月19日（木）のマラソン練習
26kmジョグ（最後の方に流し6本）
5：19／km
最速1km 4：36
最低1km 5：35
腹筋、背筋、腕立て伏せ
10月20日（金）のマラソン練習
26kmジョグ
5：20／km
最速1km 4：09
最低1km 5：47
腹筋、背筋、腕立て伏せ
22.5㎏のバーベルを担いでスクワットと踵上げ
10㎏のダンベルを足に挟んでレッグカール
10月21日（土）のマラソン練習
28kmジョグ（最後の方に流し6本）
5：16／km
最速1km 4：53
最低1km 5：32
腹筋、背筋、腕立て伏せ
10月22日（日）のマラソン練習
28kmジョグ
5：16／km
最速1km 4：17
最低1km 5：37
腹筋、背筋、腕立て伏せ
22.5㎏のバーベルを担いでスクワットと踵上げ
10㎏のダンベルを足に挟んでレッグカール
マラソンを始めて10年以上経ちますが、こんなに雨が多いのは初めてです。
ですが、雨にも負けず、風にも負けず、頑張って走っています。
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