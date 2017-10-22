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サブスリーランナーのあれこれ
元プロボクサー。初フルからフルマラソン２１戦連続３時間以内完走のランナーブログ

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雨にも負けず、風にも負けず

どうも、ひろです。

フルマラソンまで残り約一ヶ月となりました。

ですが、その前にハーフマラソンが11月3日にあります。

今、月間700kmを超える勢いで走っていますが、ハーフマラソンが近づいてきたら練習量を落とすので、700kmいかないと思います。


では、19日からの練習内容を公開します。


10月19日（木）のマラソン練習

26kmジョグ（最後の方に流し6本）
5：19／km

最速1km　4：36
最低1km　5：35

腹筋、背筋、腕立て伏せ


10月20日（金）のマラソン練習

26kmジョグ
5：20／km

最速1km　4：09
最低1km　5：47

腹筋、背筋、腕立て伏せ
22.5㎏のバーベルを担いでスクワットと踵上げ
10㎏のダンベルを足に挟んでレッグカール


10月21日（土）のマラソン練習

28kmジョグ（最後の方に流し6本）
5：16／km

最速1km　4：53
最低1km　5：32

腹筋、背筋、腕立て伏せ


10月22日（日）のマラソン練習

28kmジョグ
5：16／km

最速1km　4：17
最低1km　5：37

腹筋、背筋、腕立て伏せ
22.5㎏のバーベルを担いでスクワットと踵上げ
10㎏のダンベルを足に挟んでレッグカール


マラソンを始めて10年以上経ちますが、こんなに雨が多いのは初めてです。
ですが、雨にも負けず、風にも負けず、頑張って走っています。


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