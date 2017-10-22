どうも、ひろです。

フルマラソンまで残り約一ヶ月となりました。

ですが、その前にハーフマラソンが11月3日にあります。

今、月間700kmを超える勢いで走っていますが、ハーフマラソンが近づいてきたら練習量を落とすので、700kmいかないと思います。



では、19日からの練習内容を公開します。



10月19日（木）のマラソン練習

26kmジョグ（最後の方に流し6本）

5：19／km

最速1km 4：36

最低1km 5：35

腹筋、背筋、腕立て伏せ



10月20日（金）のマラソン練習

26kmジョグ

5：20／km

最速1km 4：09

最低1km 5：47

腹筋、背筋、腕立て伏せ

22.5㎏のバーベルを担いでスクワットと踵上げ

10㎏のダンベルを足に挟んでレッグカール



10月21日（土）のマラソン練習

28kmジョグ（最後の方に流し6本）

5：16／km

最速1km 4：53

最低1km 5：32

腹筋、背筋、腕立て伏せ



10月22日（日）のマラソン練習

28kmジョグ

5：16／km

最速1km 4：17

最低1km 5：37

腹筋、背筋、腕立て伏せ

22.5㎏のバーベルを担いでスクワットと踵上げ

10㎏のダンベルを足に挟んでレッグカール



マラソンを始めて10年以上経ちますが、こんなに雨が多いのは初めてです。 ですが、雨にも負けず、風にも負けず、頑張って走っています。



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