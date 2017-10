故ジョン・レノンさんでスタンド・バイ・ミー。　Mr. John Lennon stand-by-me.

ジョンとヨーコさん。







ジョン・レノンはいまは、もう居ない。

1980年12月20に帰らぬ人になってしまいました。

彼の死去は当時全世界のニュースとなり

世界に衝撃が走ったのでした。





ジョンが歌うこの曲は、

ベン・E・キングが1961年発表し

大ヒットした「スタンド・バイ・ミー」、、をカバーした

曲です、、。





ベン・E・キング





この曲は1986年の映画「スタンドバイミー」

の 主題歌になり再び大ヒットしたのでした。





映画、、懐かしいと思う方もいるのでは?







しかし、、この曲は更に元々の原曲があるのです、、

それは米国の牧師チャールズ・ティンドリー牧師が

作曲した黒人霊歌の『 Stand By Me』なのでそうです。



チャールズ・ティンドリー牧師

原曲を誰かが歌っていたのでここにupしておきます。 レノンやキングたちが歌う、スタンドバイミーとはかなり違いますが 、歌詞が同じところがあります。







ベン・E・キングの歌った歌詞に聖書的な歌詞があります。

上は英語訳、下は和訳の聖書聖句。

God is our refuge and strength,

an ever-present help in trouble.

詩編/ 46編 2節

神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。

Therefore we will not fear, though the earth give way

and the mountains fall into the heart of the sea,



詩編/ 46編 3節

わたしたちは決して恐れない/地が姿を変え/山々が揺らいで海の中に移るとも

though its waters roar and foam

and the mountains quake with their surging.



詩編/ 46編 4節

海の水が騒ぎ、沸き返り/その高ぶるさまに山々が震えるとも。





ほかにも聖書と似た歌詞が有りますが、

おそらく、ベン・E・キングが歌った歌詞は詩編の46編を念頭に書かれた歌詞だったと思われます。





黒人霊歌、、この霊歌という呼称と言いますか

由来はやっぱり聖書にあるのです。





エペソ人への手紙/ 05章 19節

詩とさんびと 霊の歌 とをもって語り合い、

主にむかって心からさんびの歌をうたいなさい。





コロサイ人への手紙/ 03章 16節

キリストの言葉を、あなたがたのうちに豊かに宿らせなさい。そして、知恵をつくして互に教えまた訓戒し、詩とさんびと 霊の歌 とによって、感謝して心から神を

ほめたたえなさい。





今回は以上で、、、。