¡ÖÊ¿ÏÂÇÉ¡Ê¥Ï¥ÈÇÉ¡Ë¤³¤½¡¢Æ¬¤ËÄ¶¤¬¤Ä¤¯¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¡Ê¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤ó¡ª¡×¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¼óÁê¤¬¸À¤¦Æü¤Ï²¿»þ¡©£³£¹£µ£²¡Ê¶ËÏÀ¤ò¤¤¤¨¤Ð
|
¡¡¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¡Ê²¤½£¡Ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡ÊÃæÅì¡Ë¡¦Ä«Á¯È¾Åç¡Ê¥¢¥¸¥¢¡Ë¤Ç¡Ö²¼¼ê¤¹¤ì¤Ð£×£×·³«ÀïÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¥â¥Î¡×¤Ê»öÂÖ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ê¸½ºß¡¢¤½¤ì¤³¤½¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡Öº£ÅÙ¤ÎÁíÁªµó¤Ï¡ØÀï»þÆâ³ÕÁª½ÐÁªµó¡Ù¡×¤È¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÀ¯ºöÏÀµÄ¤¬ÂÔ¤Ã¤¿Ìµ¤·¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡Ê»×°Æ¡Ë
¡¡¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÔ¤ì¤¿¤ê¡×¤ÎÎò»Ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ä¤é¤«¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö¼«¼çËÉ±ÒÌµ¤¯¤·¤ÆÆ±ÌÁÌµ¤·¡õÆ±ÌÁ¤È¤ÏÁê¸ßÉÞ½õ¡×¡õ¡ÖÊ¿À®¤ÎÂçÚ·°ÐÂÎÀ©¡×¤ÎÍú¹Ô¡õ¹½ÃÛ¤¬ÂÔ¤Ã¤¿Ìµ¤·¤Ã¤Æ¤«¡¦¡¦¡Ê»×°Æ¡Ë
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¾¡ÍøÀë¸À¡¡Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤ÏÈÝÄê
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÅìÉô¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¼«¼£½£¤Ç£±Æü¡¢ÆÈÎ©¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢£²ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë½£À¯ÉÜ¤¬¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÅêÉ¼¤ÎÁË»ß¤ò¤Ï¤«¤ë·Ù´±Ââ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç£¸£°£°¿Í°Ê¾å¤Î½»Ì±¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¥é¥Û¥¤¼óÁê¤ÏÅêÉ¼¤ÎÌµ¸ú¤ò²þ¤á¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£
½£À¯ÉÜ¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¿¼Ìë£°»þ¤¹¤®¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆÈÎ©¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÉ¼¤¬Ìó£¹£°¡ó¤òÀê¤á¤¿¤È¤¹¤ë»ÃÄê·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½£À¯ÉÜ¤¬¶¯¹Ô¤·¤¿¡£
¥é¥Û¥¤¼óÁê¤ÏÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó±éÀâ¤Ç¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢½£À¯ÉÜ¤ÏÅêÉ¼¤¬¡Ö°ã·û¤ÇÉÔ²ÄÇ½¡×¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÌ±¼ç¹ñ²È¤Ø¤Î¹¶·â¡×¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÉô¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ë¤Ï·Ù´±Ââ¤¬½ÐÆ°¤·¤ÆÅêÉ¼¤ËË¬¤ì¤¿½»Ì±¤é¤ò·ÙËÀ¤ÇÄÉ¤¤ÊÖ¤·¡¢¥´¥àÃÆ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£½£ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È£¸£´£´¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤Ï½Å½ý¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Î¥×¥Ã¥Á¥À¥â¥ó½£¼óÁê¤Ï£±ÆüÌë¡¢Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤ÏÆ±¹ñ»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëÃÑ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Ãæ±ûÀ¯ÉÜÂ¦¤Ï·Ù´±Ââ¤Î½ÐÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤Ê¤É¤Î²¡¼ý¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½£Åö¶É¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¥´¥àÃÆ¤äºÅÎÞ¥¬¥¹¤Î»ÈÍÑ¤ÏÊ¸½ñ²¡¼ý¤Î¼êÃÊ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¹ñ²È¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥³ÆÈºÛÀ¯¸¢°ÊÍè¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¡Ê£Ã£Î£Î¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¼óÁê¤¬¥¬¥¶Ë¬Ìä¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÊ¬ÃÇ²ò¾Ã¤ËÁ°¿Ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÏÂÊ¿¤Ï¸åÂà
¡¡¥Ï¥à¥À¥é¼óÁê¤é¤Ï2Æü¡¢¥¬¥¶¤òË¬¤ì¤Æ¥Ï¥Þ¥¹´´Éô¤é¤ÈÅý¼£µ¡Ç½¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Ï06Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÉ¾µÄ²ñÁª¤Î¼Â»Ü¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¤Ï¥¬¥¶Ë¬Ìä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¬Îö¤Î»þÂå¤òÁò¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£ÁÄ¹ñ¤ÏºÆ¤ÓÅý°ì¤·¤¦¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤òÉðÎÏÀ©°µ¤·¡¢07Ç¯¤«¤é¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¼«¼£À¯ÉÜ¤Ï¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Î°ìÉô¤òÅý¼£¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤¬¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÂåÉ½¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶¨µÄÁ°Æü¤Î1Æü¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤¬¡¢¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹Î¨¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¡ÊPLO¡Ë¼çÎ®ÇÉ¥Õ¥¡¥¿¥Ï¤Î¼£°Âµ¡´Ø°÷5¿Í¤ò¼áÊü¡£¤Þ¤¿¡¢Ãç²ðÌò¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤â1Æü¤Ë¥¬¥¶¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«¼£À¯ÉÜ¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÏÂ²ò¤Ë¤Ï²ÝÂê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¼«¼£À¯ÉÜ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î´Ö¤Î¸¡Ìä½ê´ÉÍý¤ä¡¢¼£°Âµ¡´Ø¤ò´Þ¤à¹ÔÀ¯¸¢¸Â¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Ï¡¢¼«¤é¤Î»ÙÇÛÎÏÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¼£À¯ÉÜ¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¸øÌ³°÷µëÍ¿¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ¤Î»ÈÍÑÎÁ»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹ÔÀ¯¸¢¸Â¤Î°Ü¹Ô¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Äù¤áÉÕ¤±¤¬Â³¤¯¶²¤ì¤â»Ä¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¯ºöÊ¸½ñ¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÇË²õ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤òºï½ü¤·¡¢¸ÉÎ©¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ä²¤ÊÆ¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ò¡Ö¥Æ¥íÁÈ¿¥¡×¤Î»ØÄê¤«¤é²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÅý°ìÀ¯ÉÜ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ò´Þ¤àÀ¯ÉÜ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬±þ¤¸¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÏÂÊ¿¤Ï¤à¤·¤í¸åÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê»º·Ð¤è¤êÈ´¿è¡Ë
ÊÆÃæ¤ÈËÌÄ«Á¯¡¡ÂçÅýÎÎË¬Ìä¤Þ¤Ç¤ËÀ®²Ì¤ò
¡¡Ë¬Ãæ¤·¤¿¥Æ¥£¥é¡¼¥½¥óÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¾ðÀª¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÄ©È¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·³»öÅªÁªÂò»è¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥é¡¼¥½¥ó»á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Î©¾ì¤òÀâÌÀ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¶¯²½¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë³ËÊ¼´ï³«È¯¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸³Æ¹ñ¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡Íè·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÊÆÃæ´Ø·¸¤ò¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ïº¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤ÎË½Áö¤òÍÞ¤¨¤ë¤«¡£Î¾¹ñ¤Î³°¸òÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×»áË¬Ãæ¤ÎÄ´À°¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË¬Ãæ¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢ÎòË¬¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤½£¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ12Æü´Ö¤ËµÚ¤Ö¡£ÆüÃæ´Ú¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¼óÇ¾¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡¢2¤Ä¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë³Ê¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÀè·î²¼½Ü¡¢¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ·èµÄ¤Ë´ð¤Å¤¯ËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÀÐÌýÀºÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢½ÐÀ©¸Â¤äÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¤Î¶ØÍ¢¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÊÝÍý·èµÄ¤ÎÍú¹Ô¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¡Ö¸å¸«Ìò¡×¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°µÎÏ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Í¤é¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Â¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤µ¤»¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¥Æ¥£¥é¡¼¥½¥ó»á¤ÏËÌµþ¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢ÎòÂåÊÆÀ¯¸¢¤Î¼ºÇÔ¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐÏÃ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ëÊü´þ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¾ï¤Ë¡¢ÊÆÂ¦¤Î³°¸ò°Õ¿Þ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£½°±¡Áª¤Ë¤è¤ë¶õÇò¤¬·è¤·¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê»º·Ð¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡ÚÌî¸ýÍµÇ·¤Î·³»ö¾ðÀª¡ÛÀì¼éËÉ±Ò¤âÈó³Ë»°¸¶Â§¤âÊü´þ¤»¤ÌÆüËÜ¡¡Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤¿¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡ÖÈïµÔ¹ñ²È¡×¤À¡ª¡¡
¡¡¤È¤¢¤ë²ñ¹ç¤Ç¡¢ÊÝ¼é·Ï¤Î¹ñËÉÂ²µÄ°÷¤¬¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¹ñ²È´ðÈ×¤ÎÎ¾ÎØ¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÇ¡¤¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸íÇ§¼±¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¹ñ²È´ðÈ×¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´=¹ñËÉ¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ðÈ×¤Î¾å¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ï¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à¼«¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©
¡¡ËÁÆ¬¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î°§»¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î27ÆüÉÕ»º·Ð¿·Ê¹¤ÎÅê½ñÍó¡ÔÃÌÏÃ¼¼¡Õ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ä¹Ìî¸©ºß½»¤ÎÇÀ¶È¤ò¤¤¤È¤Ê¤àÃËÀ¡Ê80ºÐ¡Ë¤Î¡Ô¹ñÌ±¼é¤ë¡ØÅú¤¨¡Ù¤ò¼¨¤·¤Æ¡Õ¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Î¶«¤Ó¤ÏÈáÄË¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ´Ê¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ô»ä¤Ï½µ¤Ë3²ó¡¢Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÌ¿¤ò±Ê¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡¤â¤·¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤ÇËÌÄ«Á¯¤Î¡ØÅÅ¼§¥Ñ¥ë¥¹ÃÆ¡Ù¤¬ÇËÎö¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢»ä¤ÎÌ¿¤Ï¤¢¤È²¿Æü»ý¤Ä¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÄÌ¿®ÌÖ¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤â¤Þ¤Ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î30Ëü¤òÄ¶¤¹Æ©ÀÏ´µ¼Ô¤â»à¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Çº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯¤Î¶¼°Ò¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¹Í§¤À²Ã·×¤À¤È²¡¤·ÌäÅú¤Ë»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î10Æü¤Ë¤â¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢Ã¯¤¬ËÜµ¤¤Ç¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁªµó¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë»à¤È¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤Î¿´¾ð¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¹ñÌ±¤ò³Î¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ØÅú¤¨¡Ù¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡¡Åê½ñ¤Ë¤Ï¡¢·ûË¡¤ÎÁÇ¿ÍÊÆ¹ñ¿Í¤¬¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ÎÎò»ËÊ¸½ñ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢9Æü´Ö¤ÇÁð°Æ¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¿²ø¤·¤²¤Ê¡ÖÆüËÜ¹ñ?¥±¥ó¥Ý¡¼¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÀº¿ÀÅª¡õÊªÍýÅªÉðÁõ²ò½ü¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¶²¤ë¤Ù¤ÀöÇ¾ÎÏ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÁÇÄ¾?¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥è¥¯¤È¡¢¥µ¥è¥¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤äËèÆü¿·Ê¹¤äÅìµþ¿·Ê¹¤Î¼ÒÀâ¤ò¡¢ËÁÆ¬¤ÎÄ¹Ìî¸©ºß½»¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤¬ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÎÏ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤«¡£
¡¡3»æ¤Ï¡¢º£¼¡¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤ò²Ã·×³Ø±à¤ä¿¹Í§³Ø±à¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ±£¤·¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë-¤È¤¹¤ë¡£²Ã·×¡¦¿¹Í§ÌäÂê¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÔËÁÆ¬²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÌÌ¡¢ÌîÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë=Ä«Æü¡Õ¡¢¡Ô¤è¤Û¤Éµ¿ÏÇ¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¼óÁê¤¬¤½¤ì¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤ÏËº¤ìµî¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¹ñÌ±¤Ï¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À=ËèÆü¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÅÅ¼§¥Ñ¥ë¥¹¡ÊEPM¡Ë¹¶·â¤Ï¾®Íó¤Ç²¿ÅÙ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¾Ü½Ò¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¶¥Ã¤È¤ªÉü½¬¤¤¤ò¡£
¡¡¡Ô¾å¶õ¤Ç¤Î³ËÇúÈ¯¤Ë¤è¤ê¢ªµðÂç¤ÊÍë¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÇÈ¤¬µðÂç¤ÊÄÅÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¾å¤Ë½±Íè¢ªÅÅ»Òµ¡´ï¤ò¥Þ¥Ò¤µ¤»¢ª·³»öÍÑ¤ò´Þ¤à¹ÈÏ°Ï¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë¤¹¤ë¡Õ
¡¡¼«¹ñ¤Î¡Ô°ÂÁ´¤ÈÀ¸Â¸¡Õ¤ò³°¹ñ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡Ö¥±¥ó¥Ý¡¼¡×¤ò´ú°õ¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÔÀï¸åÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡Õ¤Ê¤ë»×ÁÛ¡¢ÈÝ¡¢ÆÈÁ±Åª´¶¾ð¤ÏÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à¼«¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤¹¤éÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Àì¼éËÉ±Ò¤È¤Ï¡ÖËÜÅÚ·èÀï=1²¯Áí¶ÌºÕ¡×¤ÈÆ±µÁ
¡¡Àï¸åÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤¬¤Þ¤»¶¤é¤·¤¿ÆÇ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÔÀì¼éËÉ±Ò¡Õ¤â¤¢¤ë¡£Àì¼éËÉ±Ò¤Ï¡¢ÂçÅì°¡ÀïÁè¡Ê1941¡Á45Ç¯¡ËËö´ü¤Ë¶«¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÆüËÜÄëÔ¢¤â²óÈò¤·¤¿¡ÖËÜÅÚ·èÀï=°ì²¯Áí¶ÌºÕ¡×¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡±Ñ¹ñ¶ÐÌ³¤À¤Ã¤¿2001Ç¯½©¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÇÊÆÃæ¿õÆ±»þ¥Æ¥í¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÂÐ¥Æ¥íÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢Àï¶·¤òÇÄ°®¤¹¤Ù¤¯±Ñ¹ñ¤Î¹ñËÉ¾Ê¤ä¾ðÊóµ¡´Ø¤ËÆü»²¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ¤Î»²Àï²ÄÇ½À¤òµÕ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢Àì¼éËÉ±Ò¤ÎÀâÌÀ¤¬²¿¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£¼«±ÒÂâ¤È¤ÎÀÜ¿¨·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤²¤½£·³½êÂ°¤ÎÊÆ·³¿Í¤â¡¢°ìÍÍ¤Ë²øëÃ¤Ê´é¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥ÉÂàÌò±Ñ³¤·³Âç¾¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Àì¼éËÉ±Ò¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¿Í½õ¼ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â1»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥ÉÄóÆÄ¤Ï¡¢ÆîÂçÀ¾ÍÎ¾å¤Î±ÑÎÎ¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÅç¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó·³¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿Ê¶Áè»þ¡¢Ã¥²óºîÀï¤ÎÁí»ÊÎá´±¤À¤Ã¤¿¡£ÄóÆÄ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤¤ì¤Ê¤¬¤é¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È´í¸±¤ÊÀïÎ¬¤Ê¤Î¤«¡£±Ñ¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢³°Éô¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÀèÀ©¹¶·â¤â´Þ¤á·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·Þ·â¤ÏËÜÅÚ¤è¤ê¤Ç¤¤ë¸Â¤ê±óÊý¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢±ÑÀïÎ¬¤Îº¬´´¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢Åç¹ñ¤ÎËÉ±ÒÀþ¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÂçÎ¦Éô¤Î±è´ß¤Ë°ú¤¯¤³¤È¤¬·³»öÅª¹çÍýÀ¤Ë¤«¤Ê¤¦¡£ÂçÎ¦¹ñ²È¤Î¿¯¹¶°Õ¿Þ¤òÌ¤Á³¤Ë¤¯¤¸¤¡¢³¤ÍÎ¹ñ²È¤ÎÂ¸Ë´¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀïÎ¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£±Ñ·³¤¬ÂçÎ¦¤Î¼çÍ×¹Á¤òÀ©°µ¤Ç¤¤ë³°À¬ÀïÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤¯¤Ê¤ëÌÀ³Î¤ÊÀïÎ¬¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤ÎÊý¿Ë¤òºÎ¤ë¡£Àì¼éËÉ±Ò¤Î¼«µÔ¡¦¼«ÇûÅª²ò¼á¤òÂ³¤±¡¢¼«±ÒÂâ¤ÏÅ¨¤Îºö¸»ÃÏ¡Ê´ðÃÏ¡Ë¤ò¹¶·â¤Ç¤¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤äÇú·âµ¡¡¢¶õÊì¤Ê¤É¤òÊÝÍ¤»¤º¤Ë¤¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÊÝÍÊ¼´ï¤ËÈæ¤ÙÄ¹¼ÍÄø¤ÎÊ¼´ï¤ÇÆüËÜ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡Ô¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¹¶·â¡Õ¤òÅ¨¤¬»Å³Ý¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯¤¤¤¿¤Ö¤é¤ì¤ë¡£Å¨¤ÎÊ¼´ï¤ÏÆüËÜ¹ñÅÚ¤ËÃåÃÆ¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤Î·Þ·âÊ¼´ï¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡ÄÌÇË´¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£
¡¡Å¨ºö¸»ÃÏ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¨¤Î¿¯Î¬¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤âÀ¯ÉÜÅúÊÛ¤âÅ¨´ðÃÏ¹¶·â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Å¨´ðÃÏ¹¶·â¤Î¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¾å¤ÎÂÕËý¤À¡£Å¨´ðÃÏ¹¶·âÊ¼´ï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡Ö°Õ¿Þ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹ñ²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£¼«¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤òµ¾À·¤Ë¤·¡¢·³»öÈñ¤òÅò¿å¤Î¤è¤¦¤ËÃí¤®¹þ¤àÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤ò¡¢¼«¤é°ú¤¹þ¤à»´²Ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÏÀì¼éËÉ±Ò¤¬µö¤µ¤ì¤ë¹ñËÉÂÎÀ©¡¦ÂÖÀª¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¯¹¶¤·¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤ËÂçÂ»³²¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬¡×¤È¡ÖÅ¬ÀµÀïÎÏ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÀì¼éËÉ±Ò¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡£¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀì¼éËÉ±Ò¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤À¤±¤Î¡ÖÀïÎ¬¡×¤â¡ÖÅ¬ÀµÀïÎÏ¡×¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÀïÎ¬¡×¤È¡ÖÅ¬ÀµÀïÎÏ¡×¤Î³ÎÊÝ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ãÊÉ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ºöÄê¤·¤¿¡Ô¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡Õ¤Ç¤¢¤ê¡ÔËÉ±Ò·×²èÂç¹Ë¡Õ¤À¡£
¡¡°Ê²¼¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Ì·¤È½â¤ÎÇ¤Ì³Ê¬Ã´¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿ÆüÊÆÆ±ÌÁ
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Ï9·î11Æü¡¢Âè51²ó¼«±ÒÂâ¹âµé´´Éô²ñÆ±¤Ç·±¼¨¤·¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµËÉ±ÒÁê¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î´ðËÜÅª»Ø¿Ë¡ÔËÉ±Ò·×²èÂç¹Ë¡Õ¤Î¸«Ä¾¤·¤È¡¢¡Ô¼¡´üÃæ´üËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¡Õ¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤¬¤Ð¤¯¿Ê¤¹¤ë³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤äÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î°Û¾ï¤Ê·³»öËÄÄ¥¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¾ðÀª¤Î·ãÊÑ¤ò¼õ¤±¡¢Âç¹Ë¤Ï¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç¸«Ä¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÏºÇÃ»¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ò¶Å»ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä«Æü¤äËèÆü¤äÅìµþ¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ»æ¤Î¡Ö²Ã·×¡¦¿¹Í§±£¤·¡×ÈãÈ½¤Ï¡¢Í¾¤ê¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò·ç¤¯¡£
¡¡¡Ô¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡Õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸½¹Ô¤Î25Âç¹Ë¤Ï¡ÔÀÑ¶ËÅªÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡Õ¤ËÎ©µÓ¤·¡¢¡ÔËÉ±ÒÎÏÅù¤ò¶¯²½¤·¡¢¼«¤é¤¬²Ì¤¿¤·¤¦¤ëÌò³ä¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡Õ¤È¤¦¤¿¤¦¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ô¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡Õ¤ä¡ÔËÉ±Ò·×²èÂç¹Ë¡Õ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÔÀì¼éËÉ±Ò¡Õ¤ä¡ÔÈó³Ë»°¸¶Â§¡Õ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡£
¡¡Èó³Ë»°¸¶Â§¤È¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤ò¡Ö»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤È¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤¬ºÎ¤ë³ËÊ¼´ï¤Ø¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¡£
¡¡Àì¼éËÉ±Ò¤äÈó³Ë»°¸¶Â§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡ÖÀïÎ¬¡×¤â¡ÖÅ¬ÀµÀïÎÏ¡×¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥±¥ó¥Ý¡¼¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Àì¼éËÉ±Ò¤äÈó³Ë»°¸¶Â§¤ÏÅ¨¤Îºö¸»ÃÏ¡Ê´ðÃÏ¡Ë¹¶·â¤ò´Þ¤àÍÞ»ßÎÏ¤òºï¤®Íî¤È¤¹¡¢ÀïÁè¤òÍ¶È¯¤¹¤ë´í¸±°ø»Ò¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦ÏÀ¤º¤ë¤È¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ï¡ÖÊÆ·³¤ÏÌ·¡¦¼«±ÒÂâ¤Ï½â¡×¤È¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ã´ÏÀ¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¯¤ëÀìÌç²È¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ï¤äÌ·¡¦½â¤Î¶¤Ï°ìÄêÄøÅÙÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯4·î¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿¡ÔÆüÊÆËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë=¿·¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Õ¤òÆÉ¤á¤ÐÎòÁ³¤È¤¹¤ë¡£¤¤¤ï¤¯-
¡¡¡Ô¼«±ÒÂâµÚ¤ÓÊÆ·³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶¦Æ±ºîÀï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡Õ
¡¡¡Ô¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒºîÀï¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÊÆ·³¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÎºîÀï¤ò»Ù±ç¤·Êä´°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡Õ¡¡
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢1997Ç¯9·îºöÄê¤Î¡Ôµì¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Õ¤Ç¤ÎÊ¸¸À¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ô¼«±ÒÂâµÚ¤ÓÊÆ·³¤Ï¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌ©ÀÜ¤Ë¶¨ÎÏ¤·Ä´À°¤¹¤ë¡£ÊÆ·³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¡¢ÂÇ·âÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÉôÂâ¤Î»ÈÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡Õ
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢µì¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÔÊÆ·³¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¡¢ÂÇ·âÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÉôÂâ¤Î»ÈÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡Õ¤È¤Î¡¢Å¨´ðÃÏ¹¶·â¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ò¹à¤¬¿·¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ïºï½ü¡£Á´ÌÌÀïÁè¤ò½ü¤¯¡ÔÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒºîÀï¡Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¡Ô¶¦Æ±ºîÀï¡Õ¤Î²¼¡¢¼«±ÒÂâ¤¬¡Ô¼çÂÎ¡Õ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¡¢¤³¤³¤Ç¡ÖÀïÎ¬¡×¤â¡ÖÅ¬ÀµÀïÎÏ¡×¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤´Î¿´Í×¤Î°ø»Ò¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£Àì¼éËÉ±Ò¤äÈó³Ë»°¸¶Â§¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë°ø»Ò¤Î¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥«¥Í¡×¤À¡£
¡¡¡Ö½â¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡ÖÌ·¡×¤âÃ´¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ìº£¡¢ËÉ±ÒÍ½»»¤ÎÈôÌöÅªÁý³Û¤ÏÉÔ²ÄÈò¡£GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Î1%°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¡Ö¿ÀÏÃ¡×¤Ï¡¢·³»öÅª¹çÍýÀ¤ä·ÐºÑÍýÏÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÊÆ·³°ÍÂ¸¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¡¢ÏÀÍýÅªÎ¢ÉÕ¤±Ìµ¤ÃÑ¤º¤Ù¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë½ô¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤¿¤ëGDPÈæ2%¤Ø¤ÎÁý³Û¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¹Í¤¨°ã¤¤¤â¤Ï¤Ê¤Ï¤À¤·¤¤¡£2%¤ÎÁý³Û¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬Á´¤¯°ã¤¦²¤½£¤ò¡¢Ê¬ÀÏ¤â¤»¤º¤Ë¿¿»÷¤¿¤À¤±¤Î¡ÖÂèÆó¿ÀÏÃ¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢2%¤Ç¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡£
¡¡Àì¼éËÉ±Ò¤ËÈó³Ë»°¸¶Â§¤ËGDP1%¿ÀÏÃ¡Ä¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë»×¹ÍÄä»ß¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ì¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤â¤É¤¡×¤ò¼¡¡¹¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¸µ¶§¤òÃµ¤¹¤Ù¤¯¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡Ö¥±¥ó¥Ý¡¼¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡¡Á°Ê¸¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÔÊ¿ÏÂ¤ò°¦¤¹¤ë½ô¹ñÌ±¤Î¸øÀµ¤È¿®µÁ¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤é¤Î°ÂÁ´¤ÈÀ¸Â¸¤òÊÝ»ý¤·¤è¤¦¤È¡Ø·è°Õ¡Ù¤·¤¿¡Õ
¡¡¡Ø·è°Õ¡Ù¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñËÉ¤Î¼êÂ¤ò¼«¤éÇû¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤¿¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä°Û¾ï¤ÊÀÊÊ¤ò¡¢¤µ¤â¼«Ëý¤²¤Ë·ø»ý¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¾¡ÊÈïµÔ¡Ë¹ñ²È¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê»º·Ð¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡ÚÝ¯°æ¤è¤·¤³¡¡Èþ¤·¤Ò¦¤¹ñ¤Ø¡Û¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤Î¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¥«¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÆÈÃÇÀì¹Ô¤À¤±¤Ç¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¡
¡¡10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶¼°Ò¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌîË¾¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÆü´Ñ¤ÎÊÑÍÆ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï¹ñÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¹ñÌ±¤ò¼é¤ì¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î°Õ»×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï²ò»¶¤ò¡Ö¹ñÆñÆÍÇË²ò»¶¡×¤À¤È³åÇË¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î¿´¤Ï9·î20Æü¡¢¡Ö¤¿¤À°ìÅÀ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë½¸Ãæ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¹ñÏ¢Áí²ñ±éÀâ¤«¤é¤âÆÉ¤ß¤È¤ì¤ë¡£ÙÇÃ×¤«¤é40Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ï²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ò¼è¤êÌá¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ìó»ÍÈ¾À¤µª¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¿åÇú¤ÈICBM¤Î³«È¯¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤ÎË½È¯¤¬¤¢¤ë¤ä¤â¤·¤ì¤Ê¤¤º£¡¢¡Ö¹ñÆñÆÍÇË¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤ÏËÌÄ«Á¯Í»ö¶á¤·¤È¡¢¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£9·î11Æü¡¢¹ñÏ¢¤Ç¤ÎËÌÀ©ºÛ·èµÄ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤¶¤Ê¤ê¤ÊÃæ¹ñ¤âÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£9·îËö¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥é¡¼¥½¥óÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬ËÌµþ¤ÇÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢²¦µ£³°Áê¤é¤È·³»öÅªÁªÂò¤ò´Þ¤àÂÐ±þ¤ò´Þ¤á¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÄ«·³»ö¾×ÆÍ¤¬¤¢¤êÆÀ¤Ù¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¤É¤³¤Ë¡¢¤â¤¦°ìËÜ¡¢¶³¦Àþ¤ò°ú¤¯¤«¤Þ¤ÇÊÆÃæ´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£³ûÎÐ¹¾¤«¤éÆî¤Ø50¥¥í¤Î°ìÂÓ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë´ØÏ¢»ÜÀß¤ò´Þ¤àÃÏ°è°ìÂÓ¤òÃæ¹ñ¤¬¤ª¤µ¤¨¤ë·Á¤ÇÊÆÃæ¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
¡¡Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÃÏÀ¯³Ø¤¬ÂçÅ¾´¹¤¹¤ëÃæ¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î´°Á´ÈóÉðÁõ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤¬¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤Î³ËÉðÁõ¤Î²ÄÇ½À¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï¼«Á°¤Î³Ë³«È¯¤µ¤¨µÄÏÀ¤·»Ï¤á¤¿¡£ÆüËÜ°Ê³°¤Î´íµ¡´¶¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤Î¼é¤ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤¬·³»öÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¸½¼Â´¶³Ð¤¬Â¾¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯Í»ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´ÖÏÈ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¶Ú¤Ï¡¢11·î¾å½Ü¤«¤é¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Æü´ÚÃæ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤òÎòË¬¤¹¤ë´Ö¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¢¥¸¥¢Ë¬Ìä¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÊÆ·³¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¨¤Ð²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£´íµ¡¤Ï´ãÁ°¤À¡£
¡¡Í»ö¤ÎºÝ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ì¤ë¤«¡£ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤òµß½Ð¤Ç¤¤ë¤«¡£2Ç¯Á°¤ÎÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¾åÎ¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê1¡ËÅö³º¹ñ¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤ë¡Ê2¡ËÅö³º¹ñ¤Î¾õ¶·¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¡Ê3¡ËÅö³º¹ñ¤Î¹ñ·³¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë-¤È¤¤¤¦3¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼«±ÒÂâ¤Ï¿ÈÆ°¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤Ï¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¡£¾ðÊó¼ý½¸¤Î¼êÃÊ¤â¿Í°÷¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¾åÎ¦¤·¤ÆË®¿Í¤òµß½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÆüËÜËÜÅÚ¤Î¼é¤ê¤â¼Â¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¾®Ìî»û¸ÞÅµËÉ±ÒÁê¤Ï9·î8Æü¡¢¡Ö¸ÀÏÀ¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤òÊáÂª¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆÈÎÏ¤Ç¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÆüËÜ¾å¶õ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢ÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¦¾åÇÛÈ÷·¿¥¤¡¼¥¸¥¹¤ò2´ðÆ³Æþ¤¹¤ì¤ÐÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜÁ´°è¤Î¼é¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÂÀïÇÛÈ÷¤Ë3Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯Ì³Ä´ºº²ñ¤¬¡ÖÅ¨´ðÃÏÈ¿·âÇ½ÎÏ¤ÎÊÝÍ¡×¤òµá¤á¤ëÄó¸À¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Å¨´ðÃÏ¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¥µ¥¤¥È¤ÎÌµÎÏ²½¡¢ÀºÌ©Í¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ëÅù¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷ÂÎ·Ï¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ·×²è¤â¤Ê¤¤¡£¤ï¤¬¹ñ¤Î¹ñËÉÎÏ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç´°Á´¤ËÊÆ¹ñÍê¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡10·î¤Î½°±¡Áª¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ì¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½°ÂÇÜ¼óÁê¤ÏÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Ìä¤¦¤Ù¤6¹àÌÜ¤Î²ÝÂê¤ÎÉ®Æ¬¤ËËÌÄ«Á¯¤Î´íµ¡¤ò¤¢¤²¡¢·ûË¡²þÀµ¤â·Ç¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¼óÁê¤â¼«Ì±ÅÞ¤â¡¢¤³¤Î¹ñËÉ¤Î´íµ¡¤ò¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÁÊ¤¨¤è¡£·ûË¡²þÀµ¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤À¤È¹ñÌ±¤ËÅÁ¤¨¤è¡£
¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤Ï°ÂÊÝË¡À©¤È·ûË¡²þÀµ¤Ø¤Î»¿À®¤òÆ§¤ß³¨¤ËÌ±¿ÊÅÞ¤ò¤Î¤ß¹þ¤ß¡¢À¯¸¢Ã¥¼è¤ÎÀï¤¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Ì±¿ÊÅÞÁ°µÄ°÷¤ÏÁ´°÷¡¢2Ç¯Á°¡¢°ÂÊÝË¡À©¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤òÈô¤Ó½Ð¤Æ¡ÖÀïÁèË¡¤À¡×¤È±ø¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÏÀÆñ¤·¤¿¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¾®ÃÓ»á¤Î²¼¤ËÁö¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½µÄ°÷¤Î»ñ³Ê¿³ºº¤ò¤¹¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÙÌî¹ë»Ö»á¤ÏÀ¯Ä´²ñÄ¹¤È¤·¤Æ°ÂÊÝË¡À©ÀäÂÐÈ¿ÂÐ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Èà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤ò¾®Âô°ìÏº¡¢¾®Àô½ã°ìÏºÎ¾»á¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£3»á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬À¯¶É¤Î¥«¥ó¤Î¤è¤µ¡¢¸¢ÎÏÃ¥¼è¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÎä¹óÈó¾ð¤Ê¼êË¡¤âí´í°¤»¤º¡¢ÆÈÃÇÀì¹Ô¤ËÁö¤ëÅÀ¤À¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢¤ò¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¾®ÃÓ»á¼«¿È¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡3»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÇË²õ¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÃÓ»á¤Ï1Ç¯Í¾¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Ë½§¤âÃÛÃÏ¤â¤¤¤Þ¤À¤Ëº®Íð¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£1Ç¯Í¾¤ê¡¢´Ö¶á¤Ç»á¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤Ä¤á¤¿ÅÔÄ£¿¦°÷¤Î87%¤¬Ë½§¡¢ÃÛÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾®ÃÓ»á¤ÎÊý¿Ë¤ò¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢6³ä¶á¤¤¿¦°÷¤¬¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ë¡ÖÍîÂèÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ê¡Ø·î´©Hanada¡ÙÍËÜ¹á¡Ë¡£ÃÏÆ»¤ÊÀ¯ºö¼Â¸½Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÍ×¤Ê»ñ¼Á¤ò»á¤Ï·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤À¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤ËÇ÷¤ë´íµ¡¤Î¿¼¹ï¤µ¤È·ûË¡²þÀµ¤Ë»ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÆü¡¹¤ÎÅþÍè¤ò»×¤¤¡¢»ä¤Ï»á¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤òÇ¤¤»¤ëµ¤¤Ë¤ÏÅþÄì¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê»º·Ð¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¯¼£
- >
- À¯³¦¤ÈÀ¯¼£³èÆ°
- >
- ·³»ö
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë