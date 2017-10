George Strait & Alan Jackson ~ "Murder on The Music Row"

「 Silly talk 独り言」

Refrigerator



昨夜は 2週末続きの 台風接近でしたが何事もなく 足早に通り過ぎて行きました





我が家で長年愛用していた GE 社の Made in USA 大型冷蔵庫が 今年の夏の暑さに驚いて

9月に入り上と下 2つあるモーターの 上のモーターから時々「ブーーー」と音を 出すようになりました

この冷蔵庫はUSAでも 人気のあった商品で USAの友人宅では今でも みな同じものを愛用しています

何とか修理したいと GE カスタマーサービスに 電話したのですが GE 社は日本から撤退したため 部品が無く不可能と言われました

20年以上愛用し 壊れずに 容量も大きく使いやすかったのでとても心残り するのですが諦めることにしました

そんな心を癒してくれる 大好きな George Strait の音楽でも聴いて 過ごすことにします♪ つづく、 See you. Have a good day & Peace! My home page link for http://www.thehummingbird.jp http://store.shopping.yahoo.co.jp/thehummingbird/ Tks!