【今日は何の日】１０月９日

１０月９日（月・祝） 晴れ





世界郵便デー(国連)、道具の日(東京合羽橋商店街振興組合)、

塾の日、トラックの日



なるほどね。道具、塾、トラックとね。



▲日本の地理や歴史を研究、多くの日本人学者と親交を結んだオランダの医師

シーボルト、帰国の際の荷物に禁制品が見つかり逮捕、拘留(シーボルト

事件)(1828)

▲万国郵便連合条約できる(1874)

▲平民社、弾圧により解散(1905)

▲ＧＨＱ、東京５大新聞の検閲開始(1945)

▲東海道線全線電化(1956)

▲厚生省の麻薬Ｇメン初出動(1962)

▲京都市で全国初の空き缶回収条例可決(1981)

▲幕張メッセオープン(1989)



誕生：セルバンテス(1547) トルストイ(作家1828) 水原秋桜子(俳人1892)

大佛次郎(作家1897) 春日八郎(歌手1924) 林家木久蔵(落語家1937)

ジョン・レノン(ミュージシャン1940) 水前寺清子(歌手1945)

ジャクソン・ブラウン(1948) 加藤博一(野球選手1951) 大乃国康(1962)



誕生花：ういきょう (Fennel) 花言葉：賞賛