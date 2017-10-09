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健康のありがたみに万歳！！

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【今日は何の日】１０月９日

１０月９日（月・祝）　晴れ

　　世界郵便デー(国連)、道具の日(東京合羽橋商店街振興組合)、
　　塾の日、トラックの日
　　　
　　　なるほどね。道具、塾、トラックとね。

▲日本の地理や歴史を研究、多くの日本人学者と親交を結んだオランダの医師
　シーボルト、帰国の際の荷物に禁制品が見つかり逮捕、拘留(シーボルト
　事件)(1828)
▲万国郵便連合条約できる(1874)
▲平民社、弾圧により解散(1905)
▲ＧＨＱ、東京５大新聞の検閲開始(1945)
▲東海道線全線電化(1956)
▲厚生省の麻薬Ｇメン初出動(1962)
▲京都市で全国初の空き缶回収条例可決(1981)
▲幕張メッセオープン(1989)

誕生：セルバンテス(1547)　トルストイ(作家1828)　水原秋桜子(俳人1892)
　　　大佛次郎(作家1897)　春日八郎(歌手1924)　林家木久蔵(落語家1937)
　　　ジョン・レノン(ミュージシャン1940)　水前寺清子(歌手1945)
　　　ジャクソン・ブラウン(1948)　加藤博一(野球選手1951)　大乃国康(1962)

誕生花：ういきょう (Fennel)　　　　　花言葉：賞賛

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