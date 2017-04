2017 4月22日 86

■GOLFラウンド ------------【凡例】-------------------------------------------------------------------------- ④: OB OB&ペナルティ数 ⑤: Hw Hwキープ率 ⑦: 準ON 準 Par ON 率( グリーンの5yまでにON (ガードバンカーもON) ) ⑨ : 寄せ1 PIN グリーン5y以内 からの寄せのショットで1PIN以内に寄った確率 【 目標 】70% →目標は、現在の日本男子プロのサウンドセーブ率 No.1プロ と同値にする。 ⑩:PW ピッチショット のグリーンON率 ( 9Iとウェッジを使用したグリーン狙い(130〜5y間からのグリーンON狙い) ) 【目標】85% ⑪ : 寄せ&PAT グリーン5y以内 からカップインまでの平均 ストローク (寄せのストロークは含まず) 【 目標 】1.66 →3ホールに1回ペースで 寄せONE達成(ダフリ、トップなどの大たたきホール撲滅がカギ) ⑫ : 素ダボ 素ダボ以上をたたいたホール数 --------------------------------------------------------------- - - -------------------------- <---Shot力--- - - - -> <---寄せ&PAT力--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ Date|Score|Pat|OB|Hw|ParON|準ON| 寄せ1|寄せ1 PIN | PW |寄せ&PAT| 素ダボ | Tee Course --------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ---- -- -- -- -- -- - 3/31 89 33 2 64% 16% 66% 16% 41%( 5/12) 41%( 5/12) 1.83 4 6 ,374y Ca- 4/ 1 95 40 0 64% 33% 61% 22% 33%( 3/ 9) 50%( 4/ 8) 1.88 4 6 ,374y Ca- 4/ 6 92 30 4 71% 11% 61% 27% 36%( 4/11) 60%( 6/10) 172 0 6 ,171y E -F 4/ 8 85 33 1 78% 22% 77% 27% 90%(10/11) 87%( 7/ 8) 181 2 6 ,171y E -F 4/ 9 83 36 0 71% 55% 83% 25% 50%( 4/ 8) 50%( 5/10) 175 2 5 ,813y E -N 4/12 84 37 1 57% 44% 77% 28% 71%( 5/ 7) 63%( 7/11) 185 1 6 ,113y C -S 4/15 94 41 0 85% 27% 77% 18% 27%( 3/11) 75%( 6/ 8) 245 7 5 ,851y E -A 4/19 78 34 0 92% 55% 88% 50% 50%( 3/ 6) 80%( 8/10) 1.50 0 5 ,813y E -N 4/21 81 33 0 85% 38% 94% 45% 63%( 7/11) 45%( 5/11) 1.63 1 5 ,985y O -P 4/22 86 32 0 78% 27% 83% 33% 33%( 4/12) 66%( 4/ 6) 1.66 2 6 ,171y E -F - --------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ---- -- -- -- -- -- -

・今日の寄せ &PAT力の目標と今日の結果 ⑨ : 寄せ1 PIN : 目標70% 以上 今日33% 結果 × (負け ) ⑩ 7:PW : 目標85%以上 今日66% 結果 × (負け ) ⑪ : 寄せ&PAT : 目標1.66以下 今日1.66 結果○ (勝ち ) <4月度> 3PAT :目標 2回以下 今日2回 結果 × (負け ) 通算 (25/9Round = 2.77/Round) ⑨〜⑪勝率:目標50%以上 今日1勝 結果 × (負け ) 通算 (6勝/全27項目 = 22%) --------------------------------------------------------------------------------------

[ データ] 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 ----------------------------------------------------------------------------------- 3PAT :2.80回 3Pat /Round ) 2.84 ⑨〜⑪勝率: 勝率 36% 15%

・スコアには表れていないが、ショットのいい時の感覚を思い出したような気がする。 →忘れないうちに練習、ラウンドしたい。 →とはいえ、やはり、近場だ! ここを責めず、どこをを!!(中途半端な、5〜70y、寄せ、パット)