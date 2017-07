Minimal-Bean to Bar Chocolate-ミニマル-ビーン トゥ バー チョコレート-を頂きました

スタイリッシュな箱と袋に入っています





スタイリッシュな箱と袋に入っています

中には、3種類の小さな袋が入っています





Bean to Bar Chocolate ビーン トゥ バー チョコレート



一つのお店で、「カカオ豆から、チョコレートまで 」製造するお店が、最近流行っているんですよね





パンフレットの一面が、チョコレートのデザインになっていますが、

それぞれのブロックに意味があるようですね





でも パンフレットによると、私が頂いたのは、

テイスティングセットらしく、

「ミニサイズの板チョコレート」と書いてあるので、

1枚ずつ売られているのは、普通の板チョコレートサイズくらいあると思うんですけど





ミニサイズは、3×5cmくらいの、本当にミニなんですけど、

それでもちゃんと、細かく分かれていますね







テイスティング体験





1.まず、NUTTY





うん、本当に、明治やロッテの板チョコみたいな、なめらかなチョコレートではなく、

ザクザクした歯触りで、でもまろやかなく味で、甘さ控えめな、カカオの風味高いっていうのでしょうか?

美味しいチョコレートです





2.FRUITY





果実が入っているわけではありませんが、酸味が感じられて、確かにベリー風味

1と全然違う味です



これも、美味しいです





3.SAVORY





ハーブの香り は、よくわからないけど、一番コクの深い、ブラックチョコレートのイメージです



これも好き



どれも、みんなザクザクした食感で、全部味が全然違っていて



でも 全部、カカオ豆70%、砂糖30%で出来ていて、

違うのはカカオ豆の産地だけだそうです



コーヒー豆が、産地で全然違う味がするのと同じ

と言えばわかりやすいかしら?





面白いなぁ

他の種類も色々あるみたいだし、



Minimal-Bean to Bar Chocolate だけじゃなく、

