SUPER EUROBEAT VOL.210 disc1

01. DARK IN THE NIGHT / MAIO & CO

02. SUGAR BABY / ALEXIS

03. TRY ME / LOLITA

04. KAMIKAZE / DJ NRG

05. KING AND QUEEN / KING & QUEEN

06. I'M A DEE JAY / DJ "NRG"

07. LOVE & CELEBRATION / DAVID ESSEX

08. FIRE DESIRE / LESLIE FEATURING RICK WILD

09. WHAT IS REAL / MIKE FREEMAN

10. TOUCH ME / JILLY

11. FANTASY / VIRGINELLE

12. MYSTERY OF OUR LOVE / CHRISTY

13. TASTE OF LOVE / ANNALISE

14. HEART & BODY / NRG BOYS

15. MASTER BLASTER / MAIO & CO

16. KISS ME KISS ME BABE / VIRGINELLE

17. ON MY OWN / ANNERLEY GORDON

18. RADIO / SALT & PEPPER

19. HOT STUFF / EUROTEAM feat. DOMINO

20. HARMONY / VALENTINA

21. MONEY MONEY MONEY / ROXANNE

22. TAKE ME HIGH ALL DAYS / LOU GRANT

23. YOU NEED A LOVER / TOMMY K.

24. DING A LING / JILLY

25. I'M THE ONE / SAMANTHA GILLES

26. TAKE IT EASY / DERRECK SIMONS

27. DANCE THE NATION / EDO

28. BOOM BOOM DJ / MIRKA

29. COME ON BABY / LOLITA

30. YOU DON'T GIVE ME LOVE / VANESSA

31. MAHARAJA NIGHT / LOU GRANT

32. TAKE ME HIGHER / DAVE RODGERS

33. TAXI DRIVER / KEN HUNTER

34. MONEY GO! / MARKO POLO

35. WHY CAN'T THIS BE LOVE / DRAMA

36. WONDERLAND / SARA

37. TOO FAST FOR LOVE / DOKI DOKI

38. SCANDAL / CANDY TAYLOR

39. SHY GUN / ODA

40. MEMORIES / SARA

41. TOO COOL TO FALL IN LOVE / CHERRY

42. ALL I NEED IS LOVE / SARA

43. GOODBYE JAPAN / NEWFIELD - MORONI - SINCLAIRE

44. FUNNY BOY / PIZZA GIRL

45. EXCITABLE / MAKO

46. SUPERSONIC FIRE / ATRIUM

47. TAKE ME LIKE A WILD BOY / MEGA NRG MAN

48. ONE NIGHT IN ARABIA / GO GO GIRLS

49. YESTERDAY / CHERRY

50. NIGHT OF FIRE / NIKO

210です。DISC1はLEGEND OF DISCO HITS NON-STOP MIX 50 TRACKSということでSEB99までの懐かしい曲たちがそろっています。懐かしいとは言ってもキリ番の常連ですが。 Tr.1〜5まではいつもの顔ぶれですね。 Tr.6。これは懐かしいというか、隠れた名曲。Tr.7とのつなぎの部分もなかなかいいね。 Tr.7、9。これも良いですね。どちらも深い哀愁。 Tr.8。今は亡きHI BPM STUDIOというレーベルから。サビの歌いまわしが印象的です。 Tr.10。91年のクララです。面白い曲でもあり、哀愁曲でもあるという変わった曲。 Tr.11。Gobbi嬢のデビュー曲です。これも常連。 Tr.12。HI BPM STUDIOからです。Extendは9分越えという今では考えられない長さで驚きでした・・。でも、神曲なので飽きません。 Tr.13。濃い歌声が特徴の曲です。「ARE YOU READY」に似てますよねぇ・・・ Tr.14。ANNALISE嬢の名曲。忘れられませんね。 Tr.15。リミックスされ、当時は色々とNON-STOPに収録されていましたが、最近は忘れられていましたね。薄い哀愁なのでどうしても印象に残りにくい。 Tr.16。Gobbi嬢の名曲。常連。 Tr.17。ANNALISE嬢の名曲。リメイクされましたがイマイチヒットはせず。原曲のほうが良いかな。 Tr.18。DOMINO奥様が歌っています。これも常連。 Tr.19。これもDOMINO奥様が歌っています。ユーロビートverはあまりヒットせず。あーこういう曲もあったな的な。 Tr.20、21。どちらも常連。 Tr.22。好きではないんですが・・・。比較的マイナー向け。リフのいじり方は好きです(笑 Tr.23。哀愁、なんですがイマイチ泣けない。 Tr.24、常連。リメイクされましたがいろんな意味で壊れされてしまいました・・。 Tr.25。初。あたり盤のSEB55からですね。平和で控えめな曲なので目立たなかったのdすが、サビはグッときますね〜。さすがサマンサさん。 Tr.26。イントロがかなり凝ってましたね〜。サビもかっこいい! Tr.27。リフは残念ですが、メロ、サビが100点!今は亡きGINO CARIA氏の曲です。 Tr.28。DOMINO奥様の名曲です。Bメロからの展開が神でした。 Tr.29。Gobbi嬢がバリバリ活躍していた95年の曲ですね。このころは哀愁曲ばかりでよかったです〜。 Tr.30。こちらはクララの哀愁曲。この頃のTIMEはスランプに陥っていましたがこの曲だけはヒットしました。サビがアグレッシブ+哀愁なのが評価されましたね。 Tr.31。今はもうありませんがマハラジャが流行っていたころの曲です。なつかし。 Tr.32。パスキーニさんが輝いていたころの曲ですね。かっこいいです^^ Tr.33。隠れた名曲。96年のTIMEもイマイチな曲ばかりでしたが、これは良かったです!サビが印象的。 Tr.34。常連。 Tr.35。「LOVE FOR SALE」の劣化版と言わざるを得ない曲。Bメロが癒しのポイント。サビの転調の仕方が独特でした。 Tr.36。アグレッシブ+哀愁でかなり好きでした。サビはSARAとクララの歌声がうまくはもっていて印象的でした。 Tr.37。レオ様が少しずつ衰えていく頃の曲ですが、この曲はサビのインパクトがすごかったです!泣けるレベルでした。 Tr.38。たまに聞くと最高に泣ける曲なんです。REMEMBER MEが入っていますね(ぇ Tr.39。クセの強い曲なので私はあまり好きではないですが、なかなかヒットしましたねぇ・・。Aメロが長いのが特徴。 Tr.40。DELTA全体が衰退していくときの曲ですが、この曲だけはずば抜けてよかったです!!Extendのアウトロは泣けましたねぇ〜 Tr.41。きれいなメロディーラインが特徴の曲です。たまに聞きたくなります。 Tr.42。SEB.100では10位にランクインし、話題になりました。それ以降まったくキリ番には登場しませんでしたが今回また登場!嬉しいですね〜。SARAさんの歌い声、好きです〜。 Tr.43。DELTAの一番イキイキしていたころの曲です。最高級の哀愁曲でした。 Tr.44。これもTr.43と同じころに作られた曲です。それほどヒットしませんでしたが、好きな人が多かったように思えます。これもSARAさんが歌っています。 Tr.45。不調のレオ様ですが、この曲だけはヒットしました。でも、イマイチかな・・。 Tr.46。2007年にリメイクされました。原曲はあまり好きではなかったのですが、リメイク曲を聴いて少し好きになりました。 Tr.47。GO!GO!とパスキーニさんの大好きなパターンを100%取り入れた曲です!まさにトーマス兄さんにふさわしい曲と言えるでしょう。 Tr.48〜50。常連です。やっぱり今回も最後はNOFで締めくくり〜。 っということでまだまだ隠れた名曲があるんだな〜と思い知らされた1枚でした。TIME、A BEAT C、DELTAとバランスよく入っていて良かったのではないでしょうか。