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5月


新年度クラス時間はこちらでご確認ください
　　　　　　　
田谷本校教室　〒244-0844　横浜市栄区田谷町1768

　英語リトミック・親子英語クラス

 　5月8日・15日・29日


　幼稚園・小学生クラス

　5月8日・15日・29日

　


　音あそびクラス・ピアノ個人レッスン

　日程調整中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


上矢部　

　5月12日・19日・26日

　


杉田【未就園児クラス】　

　（5月10日分調整中）

　他、5月17日・24日・31日　確定



杉田【幼稚園火曜日クラス】　

　5月9日・16日・23日　・5月30日（6月第1回分として）



杉田【幼稚園土曜日クラス】　

　5月13日・27日

　13日時間調整中




小机【未就園児クラス】　

　5月9日・16日・30日



小机【小学生クラス】　
　5月9日・16日・23日・30日




南 【未就園児クラス】　
　5月11日12:45~
　5月18日・25日　11:00~


中村【幼稚園・小学生クラス】　
　5月12日・19日・26日
★ネイティブクラス無し


Tinkerbell English School　
幼稚園クラス】　【小学生クラス】

　5月11日・18日・25日

【中学生クラス】

　5月12日・19日・26日

★ネイティブクラス無し


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