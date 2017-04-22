

新年度クラス時間はこちらでご確認ください https://blogs.yahoo.co.jp/tommy_rainbow_color/28605664.html 田谷本校教室 〒244-0844 横浜市栄区田谷町1768

英語リトミック・親子英語クラス

5月8日・15日・29日



幼稚園・小学生クラス

5月8日・15日・29日





音あそびクラス・ピアノ個人レッスン

日程調整中



上矢部

5月12日・19日・26日





杉田【未就園児クラス】

（5月10日分調整中）

他、5月17日・24日・31日 確定





杉田【幼稚園火曜日クラス】

5月9日・16日・23日 ・5月30日（6月第1回分として）





杉田【幼稚園土曜日クラス】

5月13日・27日

13日時間調整中







小机【未就園児クラス】

5月9日・16日・30日





小机【小学生クラス】 5月9日・16日・23日・30日







南 【未就園児クラス】 5月11日12:45~ 5月18日・25日 11:00~



中村【幼稚園・小学生クラス】 5月12日・19日・26日 ★ネイティブクラス無し



Tinkerbell English School 【 幼稚園クラス】 【小学生クラス】

5月11日・18日・25日

【中学生クラス】

5月12日・19日・26日

★ネイティブクラス無し



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